90'+14' Finisce qui la partita! CAGLIARI-FIORENTINA 2-3 (39' Bonaventura, 64' Deiola, 85' Mutandwa, 89' gonzalez, 103' rig. Arthur).22:53

90'+13' GOL! Cagliari-FIORENTINA 2-3! ARTHUR su calcio di rigore!22:51

90'+12' CALCIO DI RIGORE per la FIORENTINA!22:49

90'+11' On field review per Prontera.22:48

90'+11' Beltran rimane a terra per un contatto con Di Pardo.22:48

90'+7' Tenta l'ultimo arrembaggio la Fiorentina.22:47

90'+5' Sostituzione anche per Simone Scuffet: dentro Simone Aresti.22:42

90'+4' Fuori Sulemana dentro Marco Mancosu.22:42

90'+4' Cartellino giallo per Sulemana.22:41

90'+3' Sostituzione Cagliari, esce Nández ed entra Di Pardo.22:41

90'+2' Cartellino giallo per Yerry Mina che stende Castrovilli.22:39

90'+1' Cinque di recupero.22:40

90'+1' GOL ANNULLATO A LAPADULA! Lancio di Mina, stop di destro e tiro di sinistro che sorprende Terracciano! Rete annullata per fuorigioco.22:45

90' Ammonito M'Bala Nzola.22:38

89' GOL! Cagliari-FIORENTINA 2-2! Punizione di Biraghi dalla sinistra, tocco di NICO GONZALEZ che infila Scuffet!



88' Prima rete in serie A per il giovane Kingstone Mutandwa.22:35

85' GOL! CAGLIARI-Fiorentina 2-1! Meraviglioso gol di MUTANDWA! Il classe 2003, servito da Nandez, parte da sinistra, salta Dodò e si accentra e da appena fuori area fa partire un destro che va a girare sul palo lontano!



82' OCCASIONE FIORENTINA! Angolo di Nico Gonzalez, stacco di Martinez Quarta: palla fuori.22:29

79' OCCASIONE CAGLIARI! Cross di Nandez, palla deviata e palo esterno! Poi altro cross e colpo di testa di Viola: palla fuori!22:27

78' Doppia sostituzione Cagliari: fuori Luvumbo e Deiola, dentro Mutandwa e Sulemana.22:25

76' Tentativo di Arthur dai venticinque metri: palla alta.22:23

75' Nzola murato da Obert: angolo per la Fiorentina.22:22

73' Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Bonaventura e Belotti, dentro Beltran e Nzola.22:21

73' Contropiede Cagliari: Lapadula serve Viola, ma viene fischiato il fuorigioco.22:20

71' Cartellino giallo per Giacomo Bonaventura che blocca Nandez in maniera irregolare.22:19

70' Inbucata di Castrovilli per Belotti, preso in controtempo.22:17

66' Sostituzione Fiorentina: fuori Nikola Milenković dentro Lucas Martínez Quarta.22:14

64' PAREGGIO DEIOLA! CAGLIARI-Fiorentina 1-1! Cross di Prati, inserimento del capitano che segna la sua prima rete in stagione! Dopo un breve check al Var, il gol viene convalidato!



62' Lapadula affonda sulla sinistra e mette in mezzo per Viola: il sinistro termina a lato.22:15

60' Conclusione di Zappa, servito ancora da Viola. Para Terracciano.22:08

58' OCCASIONE CAGLIARI! Corner di Viola, ancora Deiola di testa: palla fuori di pochissimo!22:06

56' Doppia sostituzione per la Fiorentina: escono Mandragora e Ikonè, dentro Arthur e Nico Gonzalez.22:04

52' Nandez mette in mezzo dalla destra: Lapadula non ci arriva!21:59

50' Tentativo di Viola, palla fuori.21:57

45' Inizia il secondo tempo! CAGLIARI-FIORENTINA 0-1 (39' Bonaventura).21:53

Nessun cambio in vista per le due formazioni.21:50

Primi quarantacinque minuti ricchi di occasioni da rete. Partono bene i viola, che hanno una grande occasione con Belotti, parato da Scuffet. Ma verso la mezzora arriva la veemente reazione del Cagliari, che nel giro di pochi minuti riesce a creare cinque occasioni degne di nota: Terracciano compie tre grandi interventi per mantenere inviolata la propria porta. Ma al 39' arriva il vantaggio degli ospiti: Bonaventura, servito da Castrovilli, salta Augello e con un sinistro a giro infila Scuffet. Altra occasione poi per i viola ma Scuffet manda in angolo. Al terzo di recupero Lapadula pareggia su assist di Nandez, ma la rete è irregolare per il fuorigioco dell'attaccante rossoblu.21:53

45'+5' Finisce la prima frazione di gioco. CAGLIARI-FIORENTINA 0-1 (39' Bonaventura).21:37

45'+4' Segnalato il fuorigioco automatico di Lapadula.21:36

45'+4' Check in corso in sala Var.21:35

45'+3' LAPADULA! Servito da Nandez segna il gol del pari, ma sembra offside.21:35

45'+3' Cartellino giallo per Cristiano Biraghi: fallo su Viola.21:36

45' Due minuti di recupero.21:32

44' Cartellino giallo per Rolando Mandragora: diffidato, salterà il recupero contro l'Atalanta.21:31

43' OCCASIONE FIORENTINA! Contropiede di Dodò, lanciato da Belotti: il terzino serve Bonaventura che gira per Castrovilli: Scuffet salva in angolo!21:30

42' Ottava rete in questo campionato per Jack Bonaventura.21:28

39' GOL! Cagliari-FIORENTINA 0-1! BONAVENTURA! Servito da Castrovilli, il centrocampista aggira Augello e disegna un sinistro a giro imprendibile per Scuffet!



34' PRATI! Servito da Luvumbo, tenta il destro da fuori: poco alto sulla traversa!21:21

34' OCCASIONE PER LUVUMBO! Invenzione di Viola che lancia l'attaccante in contropiede, che non riesce a superare Terracciano!21:20

29' MIRACOLO TERRACCIANO! Altro corner di Viola, palla colpita da Lapadula che si impenna in una parabola insidiosa, ma l'estremo difensore viola riesce ad evitare la rete.21:17

28' OCCASIONE CAGLIARI! Lapadula scappa in contropiede, arriva in area e serve Luvumbo: il suo sinistro viene deviato in angolo da Terracciano!21:15

27' OCCASIONE CAGLIARI! Viola dalla bandierina, salta Deiola di testa e la palla finisce di poco sopra la traversa!21:14

26' Luvumbo scatta sulla sinistra, arriva sul fondo e prova il cross: Milenkovic la mette in angolo.21:13

24' Ikonè la mette in mezzo per Belotti, anticipato dai difensori del Cagliari.21:11

23' Cross interessante di Augello, interviene Terracciano in due tempi.21:09

20' OCCASIONE FIORENTINA! Punizione dalla sinistra di Biraghi, incornata di Belotti e paratona di Scuffet!21:07

16' Cross di Zappa, sponda di Lapadula per Viola: il sinistro da fuori area finisce alto!21:03

13' Al minuto numero 13' lungo applauso in memoria di Davide Astori, compianto ex di entrambe le squadre.21:02

12' Nel 2024 la Fiorentina ha conquistato solamente cinque punti in trasferta.20:58

8' Cross di Nandez dalla destra: Lapadula anticipato.20:55

7' Cross di Luvumbo dalla sinistra: Nandez e Lapadula si scontrano e non riescono ad impattare il pallone.20:54

5' Primo calcio d'angolo della partita a favore della Fiorentina.20:52

Allo stadio Unipol Domus di Cagliari è tutto pronto. Mentre tutto lo stadio regala il giusto tributo a mister Claudio Ranieri, comincia la sfida CAGLIARI-FIORENTINA!20:47

Arbitra la sfida Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Preti e Miniuti e dal quarto uomo Giua. Mazzoleni e Maggioni rispettivamente al Var e Avar.20:39

Per la Fiorentina è indisponibile solo l'infortunato Sottil.20:36

Il Cagliari deve rinunciare allo squalificato Dossena ed agli infortunati Jankto e Makoumbou.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con il 4-2-3-1: Terracciano – Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi – Bonaventura, Mandragora – Ikoné, Baràk, Castrovilli – Belotti. A disposizione: Arthur, Maxime Lopez, Beltran, Gonzalez, Nzola, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Martinelli, Duncan, Kayode, Comuzzo, Christensen, Parisi, Kouame. All. Italiano.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari scende in campo con il 4-2-3-1: Scuffet – Zappa, Mina, Obert, Augello – Prati, Deiola – Nandez, Viola, Luvumbo – Lapadula. A disposizione: Radunovic, Mancuso, Chatzidiakos, Aresti, Oristanio, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Mutandwa, Azzi, Shomurodov, Gaetano, Di Pardo. All. Ranieri.20:29

Per la Fiorentina invece la gara ha tutt'altra importanza: nonostante i viola abbiano in testa la finale di Conference League che giocheranno mercoledì 29 maggio contro l'Olympiacos (questa la ragione dell'anticipo della gara di oggi), hanno bisogno di confermare la posizione in classifica per raggiungere la qualificazione europea. La squadra di Italiano occupa l'ottavo posto con 54 punti.20:53

Il Cagliari è matematicamente salvo, grazie alla vittoria in casa del Sassuolo. Per i sardi, quindicesimi a 36 punti, sarà l'ultima gara con Ranieri in panchina, che dopo l'ennesimo miracolo sportivo ha deciso di smettere di allenare le squadre di club, lasciando uno spiraglio per eventuali esperienze da CT.20:52

Per la Fiorentina in realtà si tratta della penultima giornata: i viola devono ancora recuperare la partita contro l' Atalanta, programmata domenica 2 giugno. 20:17

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari e Fiorentina, anticipo della trentottesima ed ultima giornata del campionato di seria A.20:16