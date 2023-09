Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori13:11 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Hellas Verona, match valido per la 5ª giornata di Serie A.13:11

Il Milan di Stefano Pioli, reduce dall'impegno infrasettimanale di Champions League, dovrà riscattarsi dopo i 5 gol subiti nel derby nell'ultima giornata di Serie A. Rendimento positivo in questo inizio di stagione: le tre vittorie consecutive portano i rossoneri in quarta posizione. 13:24

Inizio di stagione più che positivo anche per l'Hellas Verona che, come confermato dallo stesso Baroni in conferenza stampa, darà il massimo nel match a San Siro: "Stiamo studiando come infastidire il Milan, dico sempre ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare". Due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle prime quattro giornate di Serie A per la formazione gialloblù.13:28

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: (3-4-3): Sportiello - Thiaw, Kjaer, Tomori - Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi - Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli13:40

FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA: (3-4-2-1): Montipò - Magnani, Hien, Dawidowicz - Faraoni, Hongla, Folorunsho, Terracciano - Duda, Lazovic - Ngonge. Allenatore: Marco Baroni13:42

Tante novità in casa Milan, alcune obbligate a partire da Sportiello che prende il post dell'infortunato Maignan. Out Theo Hernandez, Kalulu e Calabria in difesa, partono titolari Thiaw, Kjaer e Tomori. I quattro di centrocampo saranno Florenzi e Musah sulle fasce, con l'ex Valencia all'esordio da titolare, insieme a Reijnders e Krunic. In attacco Leao porterà la fascia da capitano.14:47

Marco Baroni deve rinunciare a Doig, out per un infortunio alla caviglia mentre recupera Folorunsho, in campo dal primo minuto. In difesa stringono i denti Magnani e Dawidowicz dopo le noie muscolari dei giorni scorsi. Parte in panchina Federico Bonazzoli.14:50

Milano colpita da una grossa grandinata. Probabile al momento la possibilità di un rinvio.15:01

Ore 15, sopralluogo in campo: capitani e arbitro sul terreno di gioco per valutare le condizioni.15:02