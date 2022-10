LIVE SASSUOLO - VERONA 0-1 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori20:24

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della partita tra Sassuolo e Verona, ultimo match valido per l'undicesimo turno di Serie A.20:24

Il Sassuolo di Alessio Dionisi ospita il Verona di Salvatore Bocchetti nel Monday night dell'11ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono noni in classifica con 12 punti, gli scaligeri si trovano in zona retrocessione al terzultimo posto con soli 5 punti all'attivo. I neroverdi hanno ottenuto 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre i gialloblù sono reduci da 5 sconfitte consecutive in campionato.20:24

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Lauriente. All. Dionisi.20:24

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini, Hien, Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi; Piccoli, Henry. All. Bocchetti.20:24

Nel Sassuolo ancora fiducia al baby D'Andrea (assist la scorsa giornata) insieme a Pinamonti e Laurienté nel tridente offensivo. In panchina, a sorpresa, Maxime Lopez e Traoré. In mezzo al campo gioca Obiang con gli insostituibili Frattesi e Thorstvedt. Linea difensiva a 4 confermata davanti a Consigli.20:24

Nel Verona gioca Piccoli in coppia con Henry, alle loro spalle Verdi. Finisce in tribuna Doig, che ha provato a recuperare senza esito prima del match, sostituito da Depaoli a sinistra. Lazovic e Lasagna in panchina, pronti a subentrare. Davanti a Montipò linea a 3 composta da Ceccherini, Hien e Gunter.20:24

QUI SASSUOLO - Risultati altalenanti in questo avvio di stagione per il Sassuolo di Alessio Dionisi, che non è ancora riuscito a trovare la continuità sperata. Dopo il 5-0 contro la Salernitana a inizio ottobre, i neroverdi hanno subito due sconfitte consecutive contro Inter e Atalanta: la classifica ora dice 11ª posizione con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Contro il Verona, avrà la chance di scavalcare Salernitana e Torino e portarsi al 9º posto in classifica. Ancora assente il capitano Domenico Berardi, mentre è finalmente rientrato Hamed Junior Traoré, che ha esordito in questa Serie A contro l'Atalanta nella 10ª giornata. 20:25

QUI HELLAS VERONA - Il Verona si presenta sul campo del Sassuolo dopo 5 sconfitte consecutive, l'ultima delle quali arrivata contro il Milan. I gialloblù sono infatti terzultimiin campionato con soli 5 punti: l'unica vittoria risale ormai al 4 settembre contro la Sampdoria. Da lì, I risultati deludenti hanno portato all'esonero di Cioffi e alla promozione di Bocchetti dalla Primavera: toccherà a lui provare a invertire la rotta.20:25

Sono quindici i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Verona: al momento i neroverdi conducono per sette vittorie a cinque, ai quali si aggiungono due pareggi. L’ultimo incrocio al Mapei Stadium ha tuttavia visto l’Hellas uscire con un successo per 2-4. In quell'occasione fu decisiva la tripletta di Barak e il gol risolutore di Caprari.20:27

1' INIZIA LA PARTITA! Primo pallone del match giocato dall'Hellas Verona.20:46

2' GOL! Sassuolo-VERONA 0-1! Rete di Ceccherini. Cross di Ceccherini insidioso dentro l'area di rigore, dove Henry non sfiora la sfera e beffa Consigli per il vantaggio ospite al Mapei.



Guarda la scheda del giocatore Federico Ceccherini21:07

3' OCCASIONE VERONA! Tameze si trova a tu per tu con Consigli in area di rigore, ma da due passi apre troppo il destro e manda fuori.20:50

6' Laurienté si mette in proprio e prova a superare la difesa dell'Hellas. L'esterno neroverde va sull'esterno e mette verso il centro, difesa dell'Hellas attenta a metter fuori.20:53

8' Sponda di Henry per l'incursione di Piccoli in area di rigore. Tiro di prima intenzione bloccato in presa bassa da Consigli.20:54

10' Primi dieci minuti infuocati da parte dell'Hellas. Pressing asfissiante dei gialloblu e manovra del Sassuolo che stenta a decollare.20:57

13' OCCASIONE SASSUOLO! Contropiede velocissimo della squadra neroverde. Pinamonti lanciato in velocità serve Laurienté davanti a Montipò, ma viene rimontato in maniera splendida da Ceccherini.20:59

15' Calcio d'angolo respinto dalla difesa del Sassuolo che diventa buono per la conclusione di Tameze da lontano. Destro violento ma fuori dallo specchio.21:01

17' Laurienté molto vivace sulla corsia sinistra. Il suo cross velenoso viene deviato da Faraoni in calcio d'angolo.21:03

20' Sassuolo che alza il baricentro in questo momento. D'Andrea prova a sfondare sulla corsia destra, ma si chiude bene la difesa gialloblu.21:06

23' Henry sfila sulla fascia destra e cerca sul primo palo il movimento di Piccoli. Anticipo intelligente di Obiang in area di rigore.21:09

25' Palla perfetta di Frattesi che manda in profondità Ayhan a destra. Cross sul secondo palo per Laurienté, anticipato dalla difesa dell'Hellas.21:12