Il Torino arriva da 3 sconfitte consecutive in cui non ha mai trovato la via del gol. L'ultimo gol(Alieu Njie) della formazione granata risale alla vittoria casalinga per 1-0 ai danni del Como nel corso della 9a giornata di campionato. Con 14 punti ottenuti fin'ora il Torino si trova in 11a posizione.14:42