Torino-Monza 1-1 pagelle: a Masina risponde Djuric, delude Maldini. Sciopero del tifo all'Olimpico

I top e flop della gara: bene Milinkovic-Savic, Masina e Lazaro nel Torino. Per il Monza si salva Djuric; delusione Maldini. Male Pereira e Izzo

Cosa succede al Torino di Vanoli? Non basta un gol di Masina al 59′ a ridare forza e speranza ai granata: dopo soli 4 minuti arriva il pareggio (1-1) di Djuric che salva il Monza con colpo di testa, in un’azione fotocopia a quella della rete precedente e, ancora una volta, nata da calcio d’angolo. Si annullano totalmente le due squadre che, nel primo tempo, rinunciano completamente al gioco ed a creare occasioni offensive. Meglio il rimo e l’intensità del secondo tempo ma il clima all’Olimpico non aiuta il Torino: terminato lo sciopero del tifo delle curve, dopo i primi 45 minuti di gioco, si sentono solo cori contro Cairo, Vanoli e la squadra. I granata (7 ko e 1 pareggio nelle ultime 9 gare) restano all’11esimo posto a quota 15 punti. Non migliora nemmeno la situazione per la squadra di Nesta che non vede la vittoria da un mese: 19esimo posto a quota 9 punti in classifica.

Torino-Monza, la chiave tattica della gara

Il Torino conferma il 3-5-2 ma con soltanto un cambio nella formazione rispetto alla sconfitta con la Juve nel derby della Mole. Adams gioca in avanti al fianco di Sanabria con Vlasic che prende posto a centrocampo al posto dell’infortunato Ilic.

Nesta, invece, conferma il 3-4-2-1 per il Monza con gli stessi 11 giocatori schierati nella sconfitta casalinga contro la Lazio e prima della sosta.

Nel primo tempo il Torino cerca di non scoprirsi troppo e resta compatto al centro del campo. Dopo i primi 45′ di gioco, Vanoli chiede alla sua squadra di alzarsi maggiormente e di andare in pressing sui portatori palla avversari.

Torino-Monza, silenzio assordante all’Olimpico: sciopero del tifo

La vittoria ai granata manca da un mese e il presidente Cairo continua ad essere sotto pressione degli ultras, dopo le vicende che già quest’estate avevano scaldato gli animi e rotto gli equilibri tra tifoseria e società. Anche le grida d’aiuto del tecnico Vanoli non fanno cambiare idea alle curve del Torino: per 45 minuti di gioco c’è stato, allo stadio Olimpico, un silenzio assordante a causa della protesta degli ultras che hanno scioperato ed evitato appositamente il tifo per la propria squadra.

Monza, Pessina starà fuori per almeno due mesi per infortunio

Non era nell’undici titolare contro la Lazio e non sarà in campo anche nella gara contro il Torino: per il centrocampista del Monza, Matteo Pessina, sono previsti almeno 2 mesi di stop per l’infortunio al bicipite femorale rimediato due giorni fa in allenamento.

I top e flop del Torino

Milinkovic-Savic 7. Salva ripetutamente il Torino nel primo tempo: si supera in uscita su Maldini a cui impedisce il gol a pochissimo dall'inizio.

Masina 7. Segna dopo un anno e mezzo in Serie A: sblocca la gara con un colpo di testa da calcio d'angolo.

Lazaro 6.5. Sulla fascia sinistra vince i duelli con Pereira, favorisce l'assist a Masina battendo un calcio d'angolo sul secondo palo.

Izzo 5.5. Si fa anticipare da Djuric che da calcio d'angolo trova la rete del pareggio.

I top e flop del Monza

Djuric 7. Segna il primo gol stagionale del Monza da palla inattiva grazie ad un colpo di testa su calcio d'angolo. L'attaccante bosniaco segna il suo primo gol di testa, prima d'ora aveva segnato solo di piede.

Kyriakopoulos 6.5. Batte un calcio d'angolo al 63′ e lo indirizza su Djuric che trova la rete.

Pablo Mari 6. Salva con il ginocchio una possibile palla gol su colpo di testa ravvicinato di Coco su azione nata da calcio d'angolo.

Maldini 5.5 Ha un'occasione d'oro ad inizio gara ma resta troppo timido sotto porta e non riesce a superare l'immenso Milinkovic-Savic in uscita su di lui.

Pereira 5. Sbaglia la marcatura su Masina sul calcio d'angolo battuto dal Torino: si fa anticipare dal difensore marocchino che segna di testa.

