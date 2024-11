Torino, ultras contro Cairo, continua la dura contestazione: "Ti detestiamo, società indegna"

Più di ventimila biglietti venduti per la sfida con il Monza di Alessandro Nesta, ma intanto insorge la tifoseria organizzata: "Stadio vuoto per 45 minuti"

Nuovo capitolo della durissima contestazione della Curva Maratona nei confronti del presidente Urbano Cairo e della sua gestione. Risultati e prestazioni delle ultime settimane non hanno certo contribuito ad addolcire il rapporto tra le componenti, che hanno visto il Torino di Paolo Vanoli precipitare in classifica, complice la pesante assenza di Duvan Zapata. E in vista del match con il Monza di Alessandro Nesta, i gruppi organizzati hanno consolidato la loro presa di posizione.

Ultras del Torino contro Cairo: “Stadio vuoto per 45 minuti”

Attraverso un volantino distribuito per le vie di Torino e, soprattutto, diffuso sui canali social di marca granata, la tifoseria organizzata del Toro ha diramato un comunicato ufficiale all’alba della ripresa del campionato, che vedrà la formazione di Vanoli affrontare il Monza di Nesta domenica 24 novembre alle ore 15.

“Domenica 24 ritrovo ore 10 sotto la Curva Maratona – si legge nella nota emessa dagli ultras della Curva Maratona – invitiamo tutti i tifosi granata, che amano il Toro e non tollerano che la nostra storia venga calpestata, ad unirsi ai gruppi organizzati. Ci sposteremo sotto la tribuna per contestare questa società indegna, lasciando lo stadio vuoto per 45 minuti. È giunto il momento di dare un segnare forte e far comprendere a Cairo quanto sia detestato dal popolo granata. Successivamente la protesta continuerà all’interno dello stadio. Cairo vattene, il Toro siamo noi!”.

Un messaggio tanto chiaro quanto forte a pochi giorni da una partita importantissima per uscire da una crisi di risultati che sta oscurando il buon avvio di campionato dei granata, capaci di esprimere un ottimo calcio fino alla famigerata gara di San Siro con l’Inter di Simone Inzaghi.

Torino-Monza, più di 20mila biglietti venduti

Intanto, in attesa della conferenza stampa pre partita di Paolo Vanoli, il Torino di Urbano Cairo si gode una prevendita che procede a gonfie vele. Più di 20mila biglietti venduti per la sfida con il Monza, ma la sensazione è che il “boom” al botteghino sia figlio proprio del desiderio di partecipazione alla contestazione della Maratona, in curva e all’esterno dello “Stadio Olimpico Grande Torino”.

Primi 45 minuti all’esterno dell’impianto sportivo piemontese, all’altezza dell’ingresso della tribuna centrale, e poi il prosieguo della contestazione sugli spalti della Curva Maratona, che spingerà i ragazzi di Vanoli nella ripresa e continuerà a dedicare cori e striscioni al presidente Cairo.