Juventus-Torino, moviola: i dubbi su gol annullato e sul rigore negato

La prova dell’arbitro Sozza nel derby della Mole analizzata ai raggi X da Luca Marelli di Dazn, il fischietto lombardo ha ammonito quattro giocatori

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento. Il 36enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can e finora in stagione ha fatto benino. In A contava 48 caps e un bilancio di 25 vittorie per i club di casa, 10 segni X, 13 successi per le squadre in trasferta (il parziale stagionale è di 1V casa – 1 pareggio – 2V trasferta). Da segnalare che nel corso dei 4 match arbitrati nel 2024-2025 aveva mostrato un solo cartellino rosso e sanzionato esclusivamente 1 calcio di rigore. Curiosamente, entrambi nello stesso match: quello del Franchi fra Fiorentina e Roma ma come se l’è cavata l’arbitro lombardo ieri nel derby della Mole?

I precedenti di Sozza con Juventus e Torino

La Juventus con lui vantava 5 precedenti nel massimo torneo. Bilancio di 2 successi, 2 segni X, 1 sconfitta. Fra le mura di casa: 1-0 con la Fiorentina e 1-1 col Napoli nel 2021-2022, 1-0 con la Roma la stagione scorsa. In trasferta: 1-2 rimediato dal Genoa nel 2021-2022 e 1-1 a Bologna nel 2022-2023. Per i granata gli incroci ammontavano a 3: zero affermazioni, 1 pareggio, 2 stop. In esterna c’è solo il KO per 0-3 rimediato alla 38esima della scorsa stagione a Bergamo dall’Atalanta. Prima, stesso torneo, il pari ad occhiali, lo 0-0, ospitando il Bologna. Dopo, quest’anno, il 2-3 rimediato dalla Lazio al sesto turno.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e C.Rossi con Guida IV uomo, Marini al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Koopmeiners (J) Lazaro, Walukiewicz, Saul Coco (T).

Juventus-Torino, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Rissa al 35′: corner della Juventus e qualche parola di troppo tra Gatti e Milinkovic dopo la spallata rifilata dal difensore al portiere che accende la miccia. Sozza però è bravo a riportare la calma in campo. Protesta la Juve per un tiro di Koopmeiners verso la porta respinto da Coco, con il braccio secondo il centrocampista bianconero, l’arbitro lascia correre. Primo giallo al 57′, è per per Lazaro dopo una trattenuta su Gatti.

Al 59′ ammonito Walukiewicz per una trattenuta ai danni di Yildiz. Al 72′ va in rete ancora una volta Weah che controlla in area, supera Coco e batte Milinkovic Savic. Gol annullato per un tocco di mano dell’americano. All’80’ ammonito Coco per aver reagito ad un fallo fischiato. Al 91′ giallo per Koopmeiners per un fallo a metà campo. Dopo 4′ di recupero Juventus-Torino finisce 2-0.

Per Marelli giusto annullare gol alla Juve

A fare chiarezza sugli episodi dubbi del derby di Torino è Luca Marelli che parte dal gol annullato a Weah: «Segnalazione corretta, con l’arbitro che ha visto bene e sarebbe intervenuto il Var dato che c’era l’immediatezza». Lapidario l’ex arbitro comasco sul penalty reclamato dalla Juve: «Confermo che la respinta di Coco è avvenuta con il pettorale destro e anche se ci fosse stato contatto di mano le braccia erano lungo il corpo».