Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:40

90'+4' Fine partita: JUVENTUS - TORINO 2-0.22:38

90'+1' Cartellino giallo per Koopmeiners, fallo a metà campo.22:34

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:35

87' Entra Danilo per Savona nella Juventus.22:30

86' Dentro anche Mc Kennie per Yildiz.22:30

84' GOL! JUVENTUS - Torino 2-0! Rete di Yıldız. Conceicao vola sulla fascia destra, alza la testa e mette un pallone morbido per Yildiz che di tuffo in testa batte Milinkovic Savic.



Guarda la scheda del giocatore Kenan Yildiz22:29

82' Nel Torino entra Karamoh per Lazaro.22:26

82' CONCEICAO! Sfiora la rete Conceicao con una conclusione con il mancino dal limite. La palla va di un soffio alla destra di Milinkovic Savic.22:26

80' Cartellino giallo per Coco per aver reagito ad un fallo fischiato.22:24

77' Cross di Vlasic in area, Njie ci prova di testa. Palla alta.22:21

75' Cambio nel Torino, esce Pedersen per Sosa.22:18

73' Dentro Conceicao nella Juventus per Vlahovic.22:17

72' Va in rete ancora una volta Weah che controlla in area, supera Coco e batte Milinkovic Savic. Gol annullato per un tocco di mano dell'americano.22:17

68' Ultima decina di con pochi affondi e occasioni su entrambi i lati.22:13

64' Vojvoda prende il posto di Walukiewicz.22:09

64' Due cambi nel Torino, entra Njie per Ricci.22:09

63' Ricci non sembra in grado di continuare per un problema alla caviglia. Gioco fermo.22:07

59' Cartellino giallo per Walukiewicz, trattenuta ai danni di Yildiz.22:03

57' Cartellino giallo per Lazaro, trattenuta su Gatti.22:01

54' Prova ad alzare la pressione il Torino con una serie di calci d'angolo.22:00

50' Ritmi bassi in questi primi minuti della ripresa.21:53

46' Inizia il secondo tempo di JUVENTUS - TORINO.21:49

46' Sostituzione nel Torino, entra Gineitis per Ilic.21:49

Si va a riposo con la Juventus in vantaggio per 1-0, il tap in di Weah dopo un'ottima discesa di Cambiaso decidono al momento il derby. I bianconeri sfiorano il raddoppio in più occasioni, il Torino fa fatica a rendersi pericoloso in avanti.21:32

45'+1' Fine primo tempo: JUVENTUS - TORINO 1-0.21:31

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.21:30

42' Possesso della Juventus in questi minuti finali. Il Torino fa fatica a recuperare il pallone.21:27

39' Spinge la Juventus, il Torino sembra soffrire le ripartenze veloci di Cambiaso e Thuram.21:25

34' ANCORA KOOPMEINERS! Cambiaso serve al limite Koopmeiners che ancora una volta ci prova di prima, ma la conclusione viene deviata in angolo.21:20

33' Punizione per la Juventus dai 25 metri. Cambiaso con uno schema serve Koopmeiners al limite, l'olandese calcia di prima ma sbatte sul muro granata.21:19

29' Il Torino sta provando a riorganizzarsi ma fa fatica ad incidere in avanti.21:15

24' Lancio in profondità per Vlahovic che vince il duello con Coco, rientra sul mancino e prova la conclusione. Blocca Milinkovic Savic.21:09

22' Giocata di Koopmeiners che serve Cambiaso, l'esterno va da solo e prova dal limite la conclusione di destro. Palla alta.21:07

18' GOL! JUVENTUS - Torino 1-0! Rete di Weah. Volata di Cambiaso sulla sinistra e conclusione di potenza, Milinkovic Savic salva ma sul tap in Weah insacca.



Guarda la scheda del giocatore Timothy Weah21:04

15' Calcio d'angolo per il Torino, Lazaro dalla bandierina, blocca in uscita Perin.21:00

12' Prova a manovrare dal basso il Torino, la Juventus ordinata non lascia spazi.20:57

7' Cross di Yildiz dalla sinistra, non c'è nessuno, la difesa del Torino controlla la palla che si spegne a lato.20:54

5' Pallone in controllo della Juventus in questi primi minuti.20:50

2' Fuga di Thuram sulla corsia di sinistra e pallone teso in area, Lazaro spazza.20:48

1' FISCHIO D’INIZIO DI JUVENTUS - TORINO. Arbitra Sozza.20:45

Nella Juventus gioca Perin in porta, davanti a lui la coppia Kalulu, Gatti con Savona e Cambiaso ai lati. In avanti confermato Vlahovic, con Weah, Koopmeiners e Yildiz alle sue spalle. Nel Torino c'è Sanabria assieme a Vlasic in attacco. Pedersen e Lazaro esterni con Linetty, Ilic e Ricci in mezzo al campo. Difesa a tre composta da Walukiewicz, Coco e Masina.20:02

Formazione TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic - Walukiewicz, Coco, Masina - Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro - Vlasic, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Maripan, Dembele, Sosa, Vojvoda, Tameze, Gineitis, Ciammaglichella, Bianay, Gabellini, Njie.19:59

Formazione JUVENTUS (4-2-3-1): Perin - Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Weah, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Danilo, Conceicao, McKennie, Fagioli, Cabal, Mbangula.19:58

Statistiche alla mano la Juventus non perde da 19 gare in Serie A e tra le squadre attualmente presenti nei maggiori cinque tornei continentali è quella che vanta la striscia aperta d’imbattibilità più lunga, mentre il Torino ha perso cinque delle ultime sei partite nella massima serie. Ma nei derby non esistono mai pronostici.19:00

Derby della Mole numero 159 con la Juventus che è rimasta imbattuta in 35 degli ultimi 36 derby contro i granata in Serie A.18:57