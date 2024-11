Pagelle Juventus-Torino 2-0: Cambiaso trascina, Weah e Yildiz segnano. Vlahovic la nota stonata

Il vero centravanti dei bianconeri è l'americano, al terzo centro in campionato. Male tutti i granata, si salva solo Coco che fa bella figura in marcatura sul numero 9 della Vecchia Signora.

Non è una novità ma il derby della Mole finisce nelle grinfie della Juventus. La squadra di Thiago Motta trova i tre punti grazie ad un gol di Weah nella prima frazione di gioco. I bianconeri dominano, approfittando anche di un Torino che è completamente spuntato e che perde a gara in corso anche Ilic e Ricci. Nella ripresa i granata cercano di alzare un po’ il ritmo ma sono sempre i bianconeri ad essere i più pericolosi. Fino al gol del raddoppio di Kenan Yildiz su assist di Conceicao.

Le scelte di Motta e Vanoli

Il Torino non vince un derby da nove anni. Era il 26 aprile 2015 quando Darmian e Quagliarella rimontarono l’iniziale vantaggio bianconero realizzato da Pirlo. Per tentare l’impresa, però, Vanoli ha una squadra rimaneggiata, soprattutto in attacco dove mancano sia Zapata che Adams. I granata ci provano col solo Sanabria di punta e Vlasic a supporto. Tutto confermato, invece, nelle scelte di Motta che premia Perin, Savona e Weah affidando loro una maglia da titolari.

Supremazia bianconera e vantaggio di Weah

Il primo tempo è di chiara ed evidente marca bianconera. Ma la Vecchia Signora riesce a concretizzare una sola palla gol. L’uomo decisivo è Cambiaso, anche la firma della rete è del solito Weah. Il terzino parte con una sgroppata palla al piede che mette in mostra tutte le sua abilità tecniche, la respinta corta di Milinkovic-Savic consegna una palla d’oro all’americano che ovviamente non spreca. Il Toro è spuntato, innocuo e subisce per lunghi tratti.

Conceicao entra e inventa: Yildiz fa 2-0

Ad inizio ripresa il Torino sembra un po’ più vivo. Vanoli è costretto a rinunciare ad Ilic, causa infortunio, e inserisce Gineitis senza cambiare modulo. Gradualmente però la Juve riprende il controllo del match. La sfortuna vuole che i granata perdano nel giro di pochi minuti anche Ricci. I bianconeri trovano anche il raddoppio ancora con Weah che però ha controllato col braccio e l’arbitro annulla. Questione di tempo: Conceicao entra, sfiora il gol e serve il pallone del 2-0 facile facile per Yildiz.

Le pagelle della Juventus

Perin 6 I guantoni restano puliti al termine dei 90 minuti.

I guantoni restano puliti al termine dei 90 minuti. Savona 6 Primo derby e un po’ di timidezza che ci sta. Gatti prova a spronarlo, Motta lo difende e lo incoraggia. (Dall’87’ Danilo ng )

Primo derby e un po’ di timidezza che ci sta. Gatti prova a spronarlo, Motta lo difende e lo incoraggia. (Dall’87’ ) Gatti 6 Senza fronzoli, al suo solito.

Senza fronzoli, al suo solito. Kalulu 6,5 Va detto che il Toro davanti non è che lo metta in particolare difficoltà. L’ex milanista riesce comunque a farsi notare tra anticipi brucianti e un’importante esuberanza fisica.

Va detto che il Toro davanti non è che lo metta in particolare difficoltà. L’ex milanista riesce comunque a farsi notare tra anticipi brucianti e un’importante esuberanza fisica. Cambiaso 7 Non è soltanto un terzino ma molto di più. Quando parte palla al piede è in arrivo qualcosa di serio. Un esempio? Il gol di Weah, quasi tutto merito suo.

Non è soltanto un terzino ma molto di più. Quando parte palla al piede è in arrivo qualcosa di serio. Un esempio? Il gol di Weah, quasi tutto merito suo. Locatelli 6,5 Non si vede molto ma si sente in mezzo al campo in un ibrido tra lotta e governo.

Non si vede molto ma si sente in mezzo al campo in un ibrido tra lotta e governo. Thuram 6 Sotto gli occhi del papà sfodera una prestazione concreta, con qualche recupero difensivo e un paio di sgroppate palla al piede giusto per ricordare che è l’erede di Rabiot.

Sotto gli occhi del papà sfodera una prestazione concreta, con qualche recupero difensivo e un paio di sgroppate palla al piede giusto per ricordare che è l’erede di Rabiot. Weah 7 Tre gol praticamente tutti in fotocopia. Certamente ha il senso della posizione. In più sai sempre dove trovarlo ed è un bel vantaggio.

Tre gol praticamente tutti in fotocopia. Certamente ha il senso della posizione. In più sai sempre dove trovarlo ed è un bel vantaggio. Koopmeiners 6,5 L’olandese volante è in crescita. Sfiora il gol in un paio di occasioni, dando la sensazione che il momento giusto sia sempre più vicino.

L’olandese volante è in crescita. Sfiora il gol in un paio di occasioni, dando la sensazione che il momento giusto sia sempre più vicino. Yildiz 7 Sembra un gregario più che il 10 della squadra. Lo vedi nei ripiegamenti difensivi a dare una mano ma è meno brillante in fase offensiva. Fino al pallone servitogli da Conceicao che gli permette di mettere il suo nome nel tabellino marcatori. (Dal 86′ McKennie ng )

Sembra un gregario più che il 10 della squadra. Lo vedi nei ripiegamenti difensivi a dare una mano ma è meno brillante in fase offensiva. Fino al pallone servitogli da Conceicao che gli permette di mettere il suo nome nel tabellino marcatori. (Dal 86′ ) Vlahovic 5,5 Stona un pizzico col resto della squadra, come fosse un corpo estraneo. (Dal 73′ Conceicao 7 Sfiora il gol meraviglioso con un sinistro a giro poi confeziona un assist sensazionale per Yildiz).

Top e flop del Torino

Saul Coco 6 Fa bella figura contro Vlahovic. E’ uno dei pochi a salvarsi.

Fa bella figura contro Vlahovic. E’ uno dei pochi a salvarsi. Walukiewicz 5 In netta difficoltà per tutta la gara, finché Vanoli non lo sostituisce.

In netta difficoltà per tutta la gara, finché Vanoli non lo sostituisce. Ricci 5 Si fa saltare facilmente da Cambiaso in occasione del gol. Perde quasi tutti i duelli a metà campo.

Si fa saltare facilmente da Cambiaso in occasione del gol. Perde quasi tutti i duelli a metà campo. Sanabria 5 Complicata la vita per il paraguayano ma ci mette anche del suo perdendo tutti i duelli aerei.

