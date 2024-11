Derby della Mole numero 159 con la Juventus che è rimasta imbattuta in 35 degli ultimi 36 derby contro i granata in Serie A.18:57

Statistiche alla mano la Juventus non perde da 19 gare in Serie A e tra le squadre attualmente presenti nei maggiori cinque tornei continentali è quella che vanta la striscia aperta d’imbattibilità più lunga, mentre il Torino ha perso cinque delle ultime sei partite nella massima serie. Ma nei derby non esistono mai pronostici.19:00

Nella Juventus gioca Perin in porta, davanti a lui la coppia Kalulu, Gatti con Savona e Cambiaso ai lati. In avanti confermato Vlahovic, con Weah, Koopmeiners e Yildiz alle sue spalle. Nel Torino c'è Sanabria assieme a Vlasic in attacco. Pedersen e Lazaro esterni con Linetty, Ilic e Ricci in mezzo al campo. Difesa a tre composta da Walukiewicz, Coco e Masina.20:02