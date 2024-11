Juventus, l’infortunio di Douglas Luiz è un caso: la rivelazione di Thiago Motta e Alisha Lehmann potrebbe dire addio

Douglas Luiz non convocato per il derby con il Torino a causa di un affaticamento muscolare che desta sospetti tra i tifosi. Anche la sua fidanzata Alisha Lehmann non sta vivendo un periodo positivo in bianconero

Infortuni muscolari, prestazioni al di sotto delle aspettative e la coppia bianconera formata da Douglas Luiz e della fidanzata Alisha Lehmann rischia di cambiare presto i propri colori “sociali”. La rivelazione di Thiago Motta che ha parlato dell’affaticamento muscolare del centrocampista in vista del derby con il Torino scatena la reazione dei tifosi che cominciano a guardare con sospetto e critica alcune operazioni dell’ultima operazione di sessione.

Juventus: il caso Douglas Luiz

Nessuna lesione ma le condizioni di Douglas Luiz non gli permettono di essere nei convocati per la sfida contro il Torino. Questa in sintesi la situazione che riguarda il difensore brasiliano che fino a questo momento non è stato un fattore nella Juventus di Thiago Motta. Il centrocampista brasiliano è stato uno dei colpi con più “hype” dell’ultima sessione di mercato ma al momento è ancora tutto da decifrare, anche complice qualche problema fisico di troppo. Dalla gara con lo Stoccarda in Champions League è stato fermato un problema muscolare, non meglio specificato, che gli ha impedito di scendere in campo con Inter, Parma, Udinese e Lille e ora anche con il Torino. Fino a questo momento per lui ci sono 9 presenze in stagione (tra Serie A e Champions) e solo 312 minuti giocati.

Le parole di Motta sulla situazione infortuni

Douglas Luis ancora fuori, Thiago Motta rivela in conferenza stampa prima del derby la situazione infortunati in casa bianconera e a sorpresa spunta anche il nome del centrocampista brasiliano. “Per richiesta mia Douglas Luiz è tornato prima da Lille per accelerare il suo rientro ma ieri non si è sentito al 100% e ho deciso di non rischiarlo: vedremo per le prossime gare. Nico Gonzalez non torna ancora, ci vorrà del tempo per Milik e Bremer, poi c’è Adzic che ha accusato un piccolo problema che andrà valutato ma non ci sarà”. Situazione non semplice per il tecnico che deve fare i conti con una situazione di emergenza che dura già da un po’.

Mercato sotto accusa

L’infortunio “non meglio precisato” di Douglas Luiz stupisce i tifosi bianconeri che hanno già in passato criticato le prestazioni del centrocampista nei suoi sporadici momenti in campo. Ora l’assenza prolungata fa storcere il naso soprattutto in un momento in cui con gli impegni in Europa, la Juventus avrebbe bisogno di maggior ricambio. Fermo anche l’altro arrivo di questa estate, Nico Gonzalez, e c’è chi tra i fan della Vecchia Signora comincia a mettere in discussione il mercato portato avanti da Cristiano Giuntoli.

Alisha Lehmann vicina all’addio

Douglas Luiz non convince e per lui si è già parlato di un possibile ritorno all’Aston Villa nel corso del mercato di gennaio (anche se solo in prestito). Discorso simile viene fuori anche per la sua fidanzata Alisha Lehmann. La calciatrice svizzera ha portato con sé alla Juventus il suo seguito di follower ma dal punto di vista tecnico le cose non sono andate benissimo. E ora la pagina Twitter “Soccer Donna” rivela che anche per lei potrebbero aprirsi le porte di una cessione in prestito.