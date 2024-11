Juventus: Motta, scatto di nervi con un giornalista, la ricetta al problema difesa e su cosa è d'accordo con Fonseca

Il tecnico bianconero fa il punto sugli infortunati: "Douglas e Nico non ci saranno, Koop migliora ma non è ancora al top". Vlahovic rifiata?

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Juventus fa scalo a Udine con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il deludente pareggio col Parma e ritrovare la vittoria. Thiago Motta affronta il problema difesa, fa il punto sugli infortunati, ‘bacchetta’ un giornalista e si trova in linea con le parole di Fonseca.

Juventus, Thiago Motta: il problema difesa e l’Udinese

La Juventus spegne, oggi, 127 candeline. “Sono onorato di far parte della storia di questo grande club – ha detto Thiago Motta alla vigilia della partita con l’Udinese -. I ragazzi stanno bene: siamo concentrati, dobbiamo fare una grande prestazione contro una squadra che in casa fa molto bene”.

Per quanto riguarda la questione difesa, l’allenatore ha la soluzione: “Dobbiamo fare molto meglio a livello collettivo, dobbiamo essere più compatti, aiutarci di più, capire il momento della prima pressione, essere aggressivi e lasciare meno spazio agli avversari. Ognuno deve dare qualcosina in più. Dobbiamo fare molto meglio per tornare a stare in alto in classifica”.

Vlahovic fuori dal gioco: la spiegazione di Motta

Col Parma prestazione negativa di Vlahovic, che continua a toccare pochissimi palloni. Quando a Motta si parla del ruolo del centravanti serbo nella sua Juventus, il tecnico italo-brasiliano risponde così: “Non è una questione di toccare più o meno palloni, ma quanto la squadra riesce ad essere incisiva. Tutti noi fare sicuramente meglio sia in fase offensiva sia in quella difensiva”.

La mancanza di alternative ha finora costretto l’allenatore della Juventus a dover di fatto sempre puntare sull’ex Fiorentina: “Se domani può rifiatare? Può essere, lo valuteremo oggi, abbiamo l’ultimo allenamento. Ma in questo momento i giocatori non sono stanchi, stanno bene, e tutti dobbiamo qualcosa in più. Quando arriverà il momento, troveremo la soluzione migliore” assicura Motta.

Sulle condizioni di Douglas Luiz, Nico e Koop

In merito a Douglas Luiz e Nico Gonzalez, Thiago Motta spiega: “Domani non ci saranno, vedremo per le prossime”. Procede bene il recupero di Koopmeiners, che ha fatto il suo ritorno in campo nell’ultima parte del match col Parma: “Sta migliorando, ma è chiaro che non è ancora al suo livello massimo. Vedremo per domani quanto potrà giocare, è un calciatore importante per noi”.

Scudetto, Motta d’accordo con Fonseca e riprende un giornalista

Fonseca crede ancora nello scudetto, nonostante il Milan sia molto distante dalla vetta. Il suo ragionamento è semplice: a questo punto della stagione nessuno ha mai vinto il tricolore. E Motta è perfettamente in linea col portoghese: “Non è mai esistita una squadra che abbia vinto oggi il campionato. Noi dobbiamo migliorare ogni aspetto del gioco, non solo quello difensivo. L’obiettivo è essere più forti, più competitivi, per arrivare ai risultati che vogliamo. Mi concentro solo su questo”. Il discorso si sposta sulle difficoltà della partita del Bluenergy Stadium e quelle avute con il Parma. In sala stampa l’ex Bologna riprende un giornalista e per due volte, con uno scatto di nervi, lo rimprovera: “Fisicamente siamo stati superiori al Parma sì o no? Hai visto i dati fisici?”. Segnali di tensione?