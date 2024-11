Milan, non solo Camarda: Fonseca sogna Bouaddi, ma sarà duello con la Juventus

Il tecnico rossonero, durante l'esperienza al Lille, ha fatto esordire il giovane centrocampista francese: ora lo "rivuole", ma deve fare i conti con l'interesse dei bianconeri che lo hanno appena affrontato in Champions

Era il 5 ottobre del 2023: incontro di Conference League pareggiato 0-0 contro il KÍ Klaksvík, all tenerissima età di 16 anni e 3 giorni, che ne hanno fatto il più giovane debuttante nella storia delle competizione, e più in generale di tutte le competizioni internazionali europee, nonché del Lille stesso. In panchina c’era Paulo Fonseca.

Bouaddi, il nuovo Rabiot

Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese in forza al Lille, ha gettato le premesse per diventare il nuovo oggetto del desiderio dei grandi club europei. Centrocampista dalla grande irruenza, che in patria paragonano ad Adrien Rabiot, per la struttura fisica e per le lunghe leve con cui sa dominare le aree centrali del campo, sta dimostrando di saper giostrare sia in fase di interdizione che in regia. Ha una buona capacità di inserimento quando viene schierato da mezzala, anche se non ha ancora trovato il gol.

Da Camarda a Bouaddi, la linea verde di Fonseca

Dopo Camarda, annunciato titolare per il match contro il Cagliari dopo il ko di Morata, Fonseca sembra voler sposare ulteriormente la linea verde per creare un Milan competitivo ed allo stesso tempo “sostenibile”, come piace ai dirigenti. Paulo Fonseca è stato infatti tra i primi ad apprezzare le doti di Bouaddi, avendolo lanciato nel calcio che conta facendolo esordire anche in Ligue1 il 22 ottobre nell’incontro casalingo vinto 1-0 contro il Brest. E proprio per questo motivo, stando a quanto riporta Sport Mediaset, il tecnico del Milan ha in mente il nome del giovane classe 2007 per far sognare i tifosi in ottica futura. D’altronde, di recente Bouaddi si è fatto apprezzare in Champions proprio contro la Juventus, nell’incontro pareggiato 1-1 contro i bianconeri.

Bouaddi piace anche alla Juventus

Una performance che ha destato l’attenzione anche di Giuntoli e Thiago Motta, che gli hanno già messo gli occhi addosso. L’87% di passaggi riusciti e il 100% di lanci e di dribbling andati a buon fine, in una corsa tanto continua quanto ordinata. Al momento la sua valutazione si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro, ma si tratta di un prezzo che inevitabilmente è destinato a crescere, se il 17enne continuerà a crescere ed a fornire buone prestazioni soprattutto in Champions League. Il prezzo del cartellino salirà, dunque Milan e Juventus con tutta probabilità cercheranno di sondare il terreno in tempi brevi per valutare la fattibilità dell’operazione in tempi (e prezzi) ristretti.

Camarda, il baby-bomber che fa sognare i tifosi rossoneri