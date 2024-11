Morata dimesso dall'ospedale, come sta: Milan a Cagliari senza di lui, ma non la Spagna e la Nations League

Il giocatore sta bene, da quel che scrive sui social: non sarà in Sardegna ma il ct spagnolo lo vuole schierare in Nations League

Dopo una notte in osservazione, Alvaro Morata ha lasciato l’ospedale di Legano dove era stato ricoverato e ha fatto ritorno a casa. Nulla avrebbe destato particolare apprensione nei sanitari, tant’è che stamattina l’attaccante spagnolo del Milan è stato dimesso, poiché sia la Tac a cui era stato sottoposto, sia il periodo di prassi dedicato alla rilevazione di eventuali anomalie hanno dato esito negativo consentendo al centravanti del Milan di poter riprendere le sue attività.

Come previsto, Morata non partirà per Cagliari, dove sabato Fonseca e la squadra sono attesi per il match contro i sardi.

Alvaro Morata dimesso dall’ospedale di Legnano: come sta

Stamane dunque il rientro a casa, tappa a Milanello per salutare compagni e allenatore ma l’attaccante non partirà con loro come ha confermato in conferenza stampa lo stesso Fonseca interpellato sul tema.

Il tecnico rossonero ha ricostruito l’incidente durante la sessione di allenamento, restituendo quanto accaduto in campo tra i due giocatori coinvolti nell’episodio: “È stata una situazione strana: in un esercizio ieri si è scontrato con Pavlovic, Inizialmente non pensavo fosse che fosse un problema come quello che poi è stato, ma non è pronto per giocare domani. Sta bene, ma non è pronto”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Fonte: ANSA

Morata e il gesto diretto al pubblico durante Real-Milan

Il messaggio social

Lo spagnolo ha anche affidato le sue sensazioni, a seguito dello scontro aereo con Pavlovic, ai social come spesso fa pure in occasioni decisamente private e distanti dal contesto calcistico:

“Già a casa! Grazie mille per i vostri messaggi. Grazie a tutte le persone che lavorano in questa meravigliosa società per farci sentire sempre bene. Forza Milan”.

Insomma, in forma esplicita il giocatore ha escluso la sua presenza in Sardegna, per il match di sabato affidando la possibilità di confermare l’ottima prestazione contro il Real in Champions pure sul versante campionato.

La convocazione in Nazionale con la Spagna

Come anticipato, Morata non prenderà ovviamente parte alla trasferta di Cagliari pur risultando arruolabile per la Spagna, dal momento che il ct spagnolo De la Fuente l’ha inserito nella lista dei convocati e ha motivato così la chiamata:

“Ha ricevuto una forte botta, sta bene dopo gli accertamenti – riporta il tabloid spagnolo Marca -. C’è un protocollo in questi casi e dovrebbe poter giocare la prima partita. Altrimenti, giocherà la seconda”.

La Spagna, impegnata in Nations League al pari dell’Italia di Luciano Spalletti, scenderà in campo venerdì 15 contro la Danimarca e lunedì 18 con la Svizzera.