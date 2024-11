Italia, Spalletti sorprende ancora: ecco chi vuol chiamare per Belgio e Francia

La Nazionale chiamata a difendere la vetta del Gruppo 2 contro Belgio e Francia: problemi in difesa per il ct, novità in vista a centrocampo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Italia si prepara a tornare in campo per affrontare le due ultime partite del girone di Nations League contro Belgio e Francia con in palio l’accesso – già ad un passo – ai quarti di finale. In attesa delle convocazioni per il doppio impegno degli azzurri, proviamo ad anticipare le mosse del ct, che potrebbe sorprendere ancora.

Italia, i convocati di Spalletti: la novità arriva da Roma

C’è un nome che spicca su tutte le altri eventuali scommesse del ct, quello di Tommaso Baldanzi. Il centrocampista della Roma, capace di giocare sia da mezzala sia da seconda punta, sta ben figurando quando chiamato in causa nonostante la travagliata stagione dei giallorossi.

Nel 3-5-1-1 della Nazionale il classe 2001 potrebbe essere impiegato da Spalletti come interno di centrocampo ma anche a sostegno di Retegui, nel ruolo finora occupato dal compagno di squadra Pellegrini oppure da Raspadori. Sulla sua chiamata sembrano esserci davvero pochi dubbi.

Problemi in difesa: la sorpresa del ct e gli Under 21

Calafiori non farà parte della lista dei convocati causa infortunio; in forte dubbio anche Gabbia. Ecco, allora, l’ultima idea che porta al Tardini: Enrico Delprato. Già 2 gol in 9 presenze in Serie A, è uno dei punti di forza del Parma, di cui è anche è capitano. Scopriremo presto se il difensore bergamasco sarà premiato da Spalletti, che pensa pure al ritorno di Gatti.

Potrebbero inoltre essere aggregati degli Under 21 da fortificare: i nomi più caldi sono quelli dello juventino Savona, degli atalantini Palestra e Ruggeri, del difensore della Fiorentina Comuzzo e del centrocampista del Chelsea ex Inter Casadei.

Il ritorno di Barella e i dubbi in attacco

Dopo aver saltato le ultime due sessioni con la Nazionale, Nicolò Barella torna finalmente a disposizione: un recupero prezioso per il ct. In attacco sono certi del posto il capocannoniere della Serie A Retegui e Kean; da valutare, invece, Raspadori, fedelissimo di Spalletti ma poco impiegato da Conte, e Maldini jr. Per questi ultimi due le insidie sono rappresentate da Zaccagni e Lucca.

L’Italia, prima nel Gruppo 2 della Lega A a +1 sulla Francia, giocherà giovedì 14 novembre in Belgio per poi chiudere la fase a gironi in casa con i Bleus di Deschamps domenica 17 novembre.

Italia, i possibili convocati di Spalletti: