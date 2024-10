L’emozione di Paolo Maldini al debutto del figlio commuove il web: il video virale

Proprio a Udine l'ex capitano rossonero debuttò in A, ieri è toccato al figlio Daniel in quello stadio vestire la maglia azzurra per la prima volta

La storia è compiuta: la dinastia Maldini si è completata e tinta d’azzurro. E non si tratta di casualità ma di destino: Daniel Maldini, ieri alla sua prima con la Nazionale nella gara di Nations League contro l’Israele vinta per 4-1, ha esordito allo stadio di Friuli proprio dove il padre, Paolo Maldini, giocò la sua prima gara con la maglia rossonera nel lontano 1985. L’attuale attaccante del Monza è entrato al 73′ minuto di gioco al posto di Raspadori, sotto gli occhi della mamma venezuelana Adriana emozionatissima, che lo ha filmato, e del padre che si è visibilmente commosso anche nel ricordo di Cesare. Il tutto non è affatto sfuggito alle telecamere di Rai Uno e il video è poi diventato virale sui social.

Maldini: nonno-padre-figlio nella storia della Nazionale

La dinastia Maldini entra nella storia del calcio italiano: dal nonno Cesare, al padre Paolo per poi finire con Daniel. Sono trascorsi 22 anni e 118 giorni dall’ultima gara con l’Italia di Paolo e 61 anni e 1 giorno dall’ultima in Azzurro di Cesare.

Daniel Maldini, la dedica ai genitori per il suo esordio in Nazionale

Dopo l’esordio vincente con la maglia degli Azzurri, Daniel Maldini è stato anche intervistato da Rai 1 a cui ha raccontato anche le emozioni vissute al momento della sua entrata in campo:

“Credo che la partita sia sempre stata in controllo fino al loro gol. Poi siamo stati bravi a tenere botta con il nostro gioco e si è visto. Spero di portare qualità, ma di qualità ce n’è fin troppa. Cerco di aiutare il più possibile. Un messaggio a papà e mamma? Sono contento siano qua. Dedico l’esordio alle persone che mi vogliono bene”.

Paolo Maldini, commosso per l’esordio di Daniel in Azzurro

Era forse il momento più atteso della gara per la grande curiosità di vedere un altro Maldini vestire la maglia della Nazionale. Le telecamere della tv di stato italiana non hanno tradito le aspettative dei telespettatori (7.3 MLN connessi davanti lo schermo): al 73′ esce Raspadori e tutti gli occhi sono puntati su Daniel ma non solo. Inquadrato in tribuna c’è l’icona del Milan, papà Paolo, con al fianco sua moglie Adriana Fossa, che si sono commossi all’entrata in campo del figlio.

Mentre la modella venezuelana, madre del ragazzo, ha immortalato l’entrata in campo del figlio con un video registrato dal telefonino, Paolo Maldini ha cercato di essere impassibile, limitandosi ad un contenuto applauso da seduto, ma l’inquadratura stretta dell’immagine televisiva ha mostrato che i suoi occhi erano lucidi dalla commozione.

Il video dell’esordio di Daniel Maldini commuove tutti sui social

Il video dell’estratto del momento dell’entrata in campo di Daniel Maldini, poi pubblicato sui canali social della RAI, ha generato milioni di visualizzazioni e tantissimi commenti: “Bravo ragazzo…questi commenti da invidiosi .. prendere ragazzi italiani e dargli fiducia, abbiamo stranieri che neanche in terza categoria possono giocare e criticare un ragazzo giovane che sta dimostrando il suo valore…” C’è poi chi scrive: “Sono contento. E le cattiverie gratuite bisogna rispedirle al mittente”.

Non si placa il web: “Quando Paolo esordì gli davano del raccomandato. Poi ha dimostrato di essere uno dei difensori più forte di tutti i tempi: spero lo stesso per Daniel. Solo il tempo potrà giudicare”. E ancora: “Io sono sconvolta dei tanti commenti contro un ragazzo, figlio di campioni, penalizzato per un cognome… poi non ci lamentiamo degli stranieri che stanno diventando una maggioranza nel calcio italiano….”

C’è poi chi affronta il tema ‘raccomandazioni’: Nello sport non esistono raccomandazioni… Se sei bravo vai avanti altrimenti non eccelli anche se hai il papà famoso o potente. E infine: “Onore alla dinastia Maldini e lo dico da interista.”

Per alcuni tifosi Daniel Maldini è ‘raccomandato’

C’è anche una piccola fetta di tifosi che però non manda giù l’esordio di Daniel: “Ve lo spiego io come funziona il calcio: il padre Paolo è un’icona e ha amicizie fortissime con Galliani e con Nesta, l’attuale tecnico del Monza, che all’epoca giocava insieme a lui in coppia di difesa. Adesso è chiaro che il ragazzo qualche qualità l’abbia sviluppata ma è stato inevitabilmente sempre un privilegiato.”

E ancora: “Dalle giovanili del Milan, a tutte le attenzioni ricevute che lo hanno inevitabilmente aiutato ad essere privilegiato a scalare posizioni nelle gerarchie. Lo vediamo tutti che Daniel non è un fenomeno ma che è un discreto buon giocatorino italiano. E’ chiaro che quando entri in Serie A poi ti adegui man mano al livello sotto duri allenamenti, ma non è da Nazionale…”

C’è però chi difende Daniel: “Tre Generazioni. Incredibile! Poi Maldini terzo è in Nazionale anche Grazie a chi come Galliani, Palladino e Nesta hanno creduto e continuano a credere in Lui. Forza Daniel. Forza Monza.

E infine: “Portare questo cognome non lo aiuta certamente, è più difficile che per persone che non vengano da famiglie famose ma, Daniel mi sembra che abbia ereditato molto dal nonno e dal padre, quindi bravo, si merita di stare lì, penso che presto vedremo anche il figlio di Del Piero, dicono se la cavi bene pure lui!”

