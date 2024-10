Nations League, Italia: quando si gioca di nuovo: i prossimi impegni

A novembre gli ultimi due impegni della Nazionale di Luciano Spalletti: prima la trasferta in Belgio e poi al Meazza la sfida alla Francia

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Italia di Luciano Spalletti ha concluso al meglio gli impegni nel Girone 2 della Lega A della Nations League 2024/25. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio, condizionato dall’espulsione di Pellegrini, e la convincente vittoria per 4-1 contro Israele a Udine, gli Azzurri mantengono il primato nel girone con 10 punti, uno in più rispetto alla Francia di Deschamps. I prossimi appuntamenti del torneo sono in programma a novembre.

Italia, gli impegni di novembre e i precedenti con le squadre

L’Italia tornerà in campo a novembre per gli ultimi due appuntamenti della fase a leghe della Nations League 2024/25. Prima sfiderà il Belgio giovedì 14 novembre, per poi affrontare la Francia di Deschamps domenica 17 novembre, gara in cui i transalpini cercheranno di riscattarsi dopo la sconfitta per 1-3 subita all’andata.

Nei confronti diretti con i Diavoli Rossi, escludendo il 2-2 dell’andata, si registrano 11 precedenti: sei vittorie per gli Azzurri, tre per il Belgio e due pareggi. Contro la Francia, escludendo la vittoria per 1-3 in questa edizione della Nations League, i precedenti sono 14: con cinque vittorie per l’Italia, sette per i Bleus e un pareggio.

Dove si giocheranno e a che ora

In occasione della quinta giornata della Nations League, l’Italia affronterà il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, con calcio d’inizio previsto alle 20:45. L’ultimo appuntamento vedrà invece gli Azzurri di Spalletti giocare davanti ai propri tifosi: la sfida contro la Francia si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza, sempre con inizio fissato alle 20:45.

Italia, la classifica di Nations League

Nelle ultime due edizioni della Nations League, l’Italia ha raggiunto la Final Four, concludendo entrambe le volte al terzo posto. Da quest’anno, però, la formula del torneo UEFA è cambiata: le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale, mentre la terza dovrà affrontare uno spareggio contro una delle seconde classificate della Lega B per evitare la retrocessione. La quarta classificata, invece, retrocederà direttamente in Lega B. Di seguito, l’attuale classifica del Girone 2 della Nations League: