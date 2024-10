Nations League - Italia-Israele 4-1, Spalletti applaude: "Abbiamo giocato da squadra vera"

Il ct azzurro dopo il successo rotondo di Udine: "Ora ci aspettano due partite tostissime". La gioia di Di Lorenzo: "Serata che porterò nel cuore"

Sono tante le buone notizie di questa serata: la vittoria e la bella prestazione dell’Italia contro Israele, la conferma del primo posto degli nel Gruppo 2 di Nations League A, ma soprattutto il fatto che la partita si sia giocata senza momenti di tensione sugli spalti o in città.

Italia sempre in vetta al girone

Di conseguenza a fine partita è giusto e doveroso parlare soltanto di calcio con il ct Luciano Spalletti, che ha ricevuto ottime indicazioni da queste due uscite della sua Nazionale. Senza quel rosso a Pellegrini, è facile immaginare che i punti sarebbero stati 6, in queste due partite, ma va bene così: il fallimento dell’Europeo è decisamente alle spalle, la possibilità di essere testa di serie ai prossimi sorteggi europei è decisamente più che concreta.

Spalletti applaude l’Italia

Azzurri che sono andati a sprazzi nel primo tempo, poi nella ripresa hanno preso decisamente il controllo delle operazioni andando a chiudere la contesa. “Siamo andati a sprazzi perchè non abbiamo concretizzato tutto quanto creato in maniera abbastanza clamorosa – sono state le parole di Luciano Spalletti ai microfoni della Rai – andare tante volte davanti al portiere non è facile, loro si erano messi al limite dell’area e creavano densità. Trovare spazi per andare davanti al portiere senza tirare da fuori, vuol dire aver creato delle siuazioni importanti”.

Italia, l’analisi di Spalletti

Una serata di gala soprattutto per il reparto offensivo: sono arrivati quattro gol, potevano arrivarne molti altri. “Il reparto offensivo ha fatto quello che doveva fare, siamo stati squadra anche oggi, anche quelli che sono entrati l’hanno fatto bene – ha aggiunto il ct -Avremmo potuto fare anche più gol, ma va bene così, l’errore ci sta o il fatto che loro creino problemi. Per il resto, siamo stati bravi sulle preventive e non abbiamo concesso niente. Il gol preso? Ci sono anche gli avversari, a voi piacerebbe vincere sempre 10-0, ma non è possibile”.

Spalletti mette in guardia

Spalletti però mette in guardia sulle ultime due partite ancora da affrontare contro Belgio e Francia. “La sconfitta del Belgio? Abbiamo altre due partite tostissime, se il Belgio dovesse vincerle entrambe ci verrebbe addosso, dunque abbiamo ancora da fare dei risultati positivi prima di esultare”.

La gioia di capitan Di Lorenzo

Menzione speciale anche per capitan Di Lorenzo, autore della prima doppietta in maglia azzurra. “Era già emozionante anche solo avere la fascia, fare due gol è qualcosa di bellissimo – confessa il terzino del Napoli – è una serata che mi porterò dentro per tutta la vita”. Un riscatto dopo una stagione difficile: “I momenti complicati capitano a tutti i giocatori – risponde – a me è capitato l’anno scorso, ma ho conservato equilibrio e sono andato avanti. Quest’anno ho iniziato bene e sono contento, spero di continuare così. Oggi era una partita difficile ma abbiamo avuto il giusto approccio l’abbiamo fatta diventare facile”.

