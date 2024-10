Italia-Israele, moviola: il rigore su Tonali e i dubbi sulla rete degli avversari

La prova dell’arbitro de Burgos nella gara di Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto spagnolo ha ammonito solo un giocatore: Var decisivo

Internazionale dal 2018 Ricardo de Burgos, la scelta di Rosetti per Israele-Italia, è nato a Bilbao nel marzo del 1986 e non ha una grandissima esperienza di match di livello. In carriera ha diretto una volta il Milan e una la Lazio ma come se l’è cavata ieri sera il fischietto spagnolo?

I precedenti di de Burgos con Israele e Italia

Nessun precedente con gli azzurri mentre con Israele c’è stato un incrocio (vinse Israele nella circostanza)

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti De Francisco e Moreno con quarto uomo Pablo González Fuertes, del Cerro Grande al Var e Vega all’AVar, l’arbitro ha ammonito solo un giocatore, l’azzurro Cambiaso. Angoli: 11-2 per l’Italia. Recupero: 1′; 2′.

Italia-Israele, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 39′ palla vagante in area dopo un cross di Cambiaso respinto dalla difesa israeliana, Peretz entra a contatto con Tonali e l’arbitro indica il dischetto dopo la segnalazione del Var, dagli 11 metri si presenta Retegui che segna. Al 65′ sul gol segnato direttamente dalla bandierina da Abu Fani, Vicario è stato forse disturbato da un avversario nell’occasione. C’è un check del Var ma l’arbitro convalida la rete. Dopo soli 2′ di recupero Italia-Israele finisce 4-1.