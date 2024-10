Inter e Milan, è duello di mercato: Ausilio pensa a Daniel Maldini, i rossoneri rispondono tentando Casadei

Settimana dedicata alle nazionali e torna di moda anche il calciomercato con l’Inter che starebbe seguendo molto da vicino l’evoluzione di Daniel Maldini, mentre Casadei pensa a un ritorno in Italia

E’ la settimana di Daniel Maldini. Il giocatore sembra aver trovato a Monza la dimensione nella quale brillare e far vedere tutto il suo talento. Se ne è accorto Luciano Spalletti che ha deciso di testarlo con la sua nazionale in vista del match contro il Belgio di Nations League. Ma l’avvio di stagione ha fatto drizzare le antenne anche a tutti gli operatori di mercato.

Inter, Ausilio segue Maldini

Neanche il tempo di mettere nero su bianco la convocazione in nazionale che Daniel Maldini è già diventato un uomo mercato. Le voci cominciano a sommarsi con Piero Ausilio che avrebbe seguito da vicino il giocatore nelle ultime partite all’U-Power Stadium. Al momento però non ci sono ancora trattative e contatti ufficiali veri e propri, con il dirigente nerazzurro che avrebbe cominciato una lunga fase di studio. Per imbastire una trattativa vera e propria ci sarà ancora tempo anche in virtù dei buon rapporti che il club nerazzurro ha messo su negli ultimi anni con Adriano Galliani e con il Monza.

Un “Maldini in rossonero”

Certo un eventuale approdo di Daniele Maldini in maglia Inter sarebbe un deciso cambio di rotta per la storia della famiglia. Sia nonno Cesare che papà Paolo sono state delle vere e proprie leggende per il Milan, con quest’ultimo che solo dallo scorso anno ha lasciato la dirigenza del club rossonero. Vedere un Maldini vestire la maglia dell’Inter sarebbe sicuramente un momento particolare per la storia del calcio italiano. Daniel, anche se non ha avuto le stesse esperienze di papà e nonno, ha comunque fatto il percorso delle giovanili ma le occasioni di diventare grandi sono arrivate lontane da Milanello e da San Siro e nell’ultima stagione il classe 2001 sembra aver alzato il livello del suo gioco tanto da destare la curiosità delle big.

Casadei pensa al percorso opposto

Chi potrebbe fare un percorso opposto (da Inter al Milan) è invece Cesare Casadei. Il centrocampista del Chelsea che ha lasciato il nerazzurro per andare in Premier dalle colonne di Tuttosport si lascia andare a quella che sembra una dichiarazione d’amore per i colori rossoneri: “Da bambino avevo come idolo Kakà – ha detto a Tuttosport – e tifavo per il Milan. Ma sono un professionista, la mia prima squadra in A è stata l’Inter e non ho nessun rancore per la cessione”. Anche qui non si può parlare di contatti o di trattative, la sensazione però è che l’esperienza in Premier League (nonostante le dichiarazioni di facciata) non stia andando esattamente come previsto. Nelle ultime settimane si è parlato dell’interessamento dei rossoneri, come quello di Juventus e Napoli. Casadei per il momento rivela di non voler cambiare maglia ma a gennaio potrebbe avere idee diverse.