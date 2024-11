Francia, Mbappé salta l’Italia in Nations League: dall’indagine per stupro alla mancata convocazione il momento no del fuoriclasse

Il c.t. Deschamps tiene il campione del Real Madrid fuori dalla squadra che affronterà Israele e gli azzurri la prossima settimana: “Kylian voleva venire, ma ci sono problemi extrasportivi”

Kylian Mbappé non fa parte dei convocati della Francia per il match di Nations League in programma il 17 novembre contro l’Italia di Luciano Spalletti: la decisione del c.t. dei Bleus Didier Deschamps arriva in un momento particolarmente negativo per il fuoriclasse, iniziato con l’indagine per stupro aperta su di lui in Svezia.

Nations League, Mbappé non convocato per Italia-Francia

Molto probabilmente Kylian Mbappé aveva immaginato diversamente la sua prima stagione con la maglia del Real Madrid. Tra il rendimento altalenante dei blancos e le vicissitudini personali il campione francese sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua carriera, complicato anche dalla relazione con la Francia e i suoi tifosi. È notizia di oggi che il c.t. della Francia Didier Deschamps ha deciso di non convocare Mbappé per i prossimi match di Nations League contro Israele (14 novembre) e Italia (17 novembre).

Francia, Deschamps e la scelta di non chiamare Mbappé

A differenza di quanto accaduto a ottobre, quando Mbappé chiese di non essere convocato a causa di un lieve infortunio, stavolta è stato Deschamps a decidere di non chiamare il fuoriclasse francese in nazionale. “È stata una mia scelta, ma è meglio così – ha detto il c.t. alla stampa transalpina – Ho parlato con lui e ho preso questa decisione che non ho intenzione di discutere. Posso dire che Kylian voleva venire, ma anche che non sono i problemi extrasportivi dietro questa decisione…”.

Francia, Mbappé e l’accusa di stupro in Svezia

I problemi extrasportivi citati da Deschamps sono quelli emersi proprio dopo la precedente pausa delle nazionali, quando la stampa svedese raccontò dell’apertura di un’inchiesta per stupro su Mbappé da parte dei magistrati di Stoccolma, città in cui il calciatore si era recato per una breve vacanza dopo non aver risposto alla chiamata della Francia. Qui, secondo la ricostruzione dei quotidiani Aftonbladet e Expressen, Mbappé avrebbe conosciuto una donna che l’ha poi denunciato per stupro.

Mbappé e gli 8 fuorigioco in Real-Barcellona

Ma i guai sembrano inseguire Mbappé anche in campo, in un Real Madrid che pare non aver ancora assorbito tatticamente un calciatore tanto ingombrante in campo. Mbappé ha finora mantenuto la sua media-gol, segnando 8 reti in 15 apparizioni complessive con i blancos, ma più che le prodezze a fare notizia finora è stata soprattutto la deludente prestazione nella gara col Barcellona, persa per 4-0 dalla squadra di Carlo Ancelotti lo scorso 26 ottobre: in quel match Mbappé ha stabilito un record personale tutt’altro che felice, finendo per ben 8 volte in fuorigioco.

Mbappé e la vittoria in tribunale sul Psg

L’unica buona notizia arrivata a Mbappé negli ultimi tempi riguarda il suo patrimonio e non solo per l’ingaggio da oltre 31 milioni di euro annui garantito al francese dal Real Madrid. A inizio settembre, infatti, la Ligue 1 ha condannato il Psg a pagare al suo ex attaccante la somma di 55 milioni di euro, pari alle mensilità di aprile, maggio e giugno dello stipendio della scorsa stagione che il club parigino non aveva ancora versato. Il Psg ha poi portato la vicenda davanti al tribunale del lavoro, di cui ora si attende il pronunciamento.