Francia infuriata con Mbappé: beccato in discoteca dopo la mancata convocazione per infortunio 

Il fuoriclasse del Real Madrid ha saltato gli impegni in Nations League per un problema muscolare, ma le foto di una serata di svago a Stoccolma hanno riacceso la polemica

Non sono serviti il cappellino e la mascherina con cui si è coperto il volto: Kylian Mbappé è stato riconosciuto dalla stampa svedese all’ingresso di una discoteca di Stoccolma. Le sue foto hanno fatto infuriare i tifosi della Francia: l’attaccante aveva evitato per infortunio la convocazione per le gare di Nations League.

Francia, Mbappé assente in Nations League per infortunio

Indisponibile per la Francia, non per la pista da ballo… Kylian Mbappé s’è trovato catapultato al centro di una raffica di critiche da parte dei tifosi dei Bleus dopo aver rinunciato alla convocazione per le gare di Nations League a causa di un problema muscolare ed essere però stato beccato all’ingresso di una discoteca in Svezia.

Svezia, le foto di Mbappé in discoteca

A pizzicare l’attaccante del Real Madrid è stato il quotidiano svedese Aftonbladet, che ha pubblicato alcune foto di Mbappé mentre entrava nel locale: negli scatti il calciatore indossa un cappello e una mascherina nera a coprirgli il volto. Un tentativo, il suo, di passare inosservato, andato però fallito. Oltre alle foto, Aftonbladet ha spiegato che Mbappé ha trascorso tutta la notte in discoteca dopo aver mangiato in un noto ristorante francese della capitale svedese.

Francia, è polemica su Mbappé

Mentre Mbappé trascorreva la sua serata di svago, però, la Francia era in campo contro Israele a Budapest. La vittoria per 4-1 dei Bleus non è servita a cancellare le polemiche, avviatesi già prima delle foto pubblicate da Aftonbladet: Mbappé non era stato convocato per risolvere un problema muscolare che lo affliggeva da tempo e che non aveva potuto curare a causa del ritmo sostenuto del calendario del Real Madrid.

“Non è al 100%”, aveva detto il c.t. della Francia Didier Deschamps per giustificare la mancata convocazione. Le foto provenienti dalla Svezia, però, hanno riacceso le polemiche su un campione che molti, in patria, giudicano poco affezionato ai Bleus.