Juventus, il liscio di Vlahovic rovina la festa bianconera: i social mettono Gatti nel mirino, Yildiz come Del Piero

La squadra di Thiago Motta conquista con autorità il match contro il Torino ma la prestazione dell’attaccante serbo preoccupa i tifosi. Mentre lo scontro Gatti-Milinkovi scatena la protesta

La Juventus conquista l’ennesimo derby con il Torino costretto a masticare ancora una volta amaro. In casa bianconera è festa per una prova di grande solidità della squadra di Thiago Motta che non ha rischiato praticamente nulla nel corso dei 90 minuti e pur senza divertire particolarmente ha conquistato una vittoria convincente.

Vlahovic rovina la festa bianconera

E’ il momento della festa in casa Juventus e su questo non c’è ombra di dubbio. Il successo nel derby è sempre qualcosa di speciale per i tifosi ma c’è qualcosa che mina questo clima così euforico ed è la prestazione di Dusan Vlahovic, ancora una volta l’attaccante serbo è sembrato tutto fuorché una sicurezza in avanti e nel primo tempo cc’è anche un momento chiave che racconta l’amarezza dei tifosi. Su un cross di Koopmeiners, l’attaccante prova a coordinarsi per calciare di sinistro ma finisce per prodursi in un clamoroso liscio.

E sui social parte immediatamente l’attacco dei tifosi: “Abbiamo giocato 15 partite e anche oggi si è visto chiaramente che Vlahovic è un corpo estraneo”. E ancora: “E’ incredibile come riesca a essere totalmente avulso dal contesto della squadra, sempre Enel posto sbagliato o a fare la cosa sbagliata quando è nel posto giusto”.

Lo scontro Gatti-Milinkovic Savic

Nel primo tempo, in pieno clima derby, si accende anche una piccola rissa in area del Torino dopo un’azione di calcio da fermo a favore della Juventus. In area Federico Gatti spinge in maniera molto plateale il portiere granata Milinkovic che era già in salto e il serbo non la prende affatto bene. Ne nasce un piccolo parapiglia con l’arbitro che decide di non ammonire nessuno. E anche su altri interventi Gatti viene graziato scatenando la protesta dei social: “Giallo netto ma ormai non ci meravigliamo più. E’ il giocatore più protetto degli ultimi anni”. E Imma commenta: “Il tipo gode dell’immunità arbitrale”.

La rete di Yildiz per il compleanno di Del Piero

Kenan Yildiz ci ha messo davvero poco a entrare nel cuore dei tifosi della Juventus. La scorsa estate gli è stato affidato l’onore e l’onere della maglia numero 10 con il giocatore che ha risposto alla grande a suon di gol e anche nel derby arriva la rete nel finale che mette definitivamente fine alla contesa. Poi la consueta esultanza con tanto di linguaccia, quella che i tifosi della Vecchia Signora hanno imparato a conoscere e amare ai tempi di Alex Del Piero che proprio oggi festeggiava il suo 50esimo compleanno. E sui social queste cose di sicuro non passano per coincidenze: “Segna col 10 nel giorno del 10 e con la sua esultanza: è il destino”, scrive un tifoso bianconero.

