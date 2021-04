LIVE GENOA - SPEZIA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori13:44

Derby regionale ma soprattutto sfida salvezza con in palio punti decisivi nella lotta per non retrocedere. Entrambe appaiate a 33 lunghezze, solo una vittoria può portare una delle due compagini ad un finale di campionato con meno patemi.13:44

All'andata vittoria di misura per i rossoblu per 2-1. Prima di quella sfida l'ultimo precedente fu addirittura nel 2013 in Coppa Italia, partita che terminò 2-2. Il Genoa ha vinto cinque delle otto sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro lo Spezia, perdendo solo una volta (1-2 nel 2006 in Serie B).13:47

Formazione GENOA (3-5-2): Perin - Biraschi, Masiello, Criscito - Goldaniga, Pjaca, Badelj, Strootman, Zappacosta - Pandev, Destro. A disposizione: Czyborra, Ghiglione, Zapata, Rovella, Behrami, Melegoni, Zajc, Cassata, Shomurodov, Scamacca, Marchetti, Paleari.14:05

Formazione SPEZIA (4-3-3): Provedel - Vignali, Terzi, Erlic, S. Bastoni - Leo Sena, Pobega, Maggiore - Farias, Nzola, Gyasi. A disposizione: Chabot, Ferrer, Dell'Orco, Acampora, Ricci, Agudelo, Estevez, Saponara, Agoume, Verde, Galabinov, Zoet.14:07

Ballardini opta per il tandem d'attacco formato da Destro e Pandev, a supporto ci sarà Pjaca, per Zajc quindi solo panchina. Strootman e Badelj in mezzo al campo, mentre la difesa a tre sarà composta da Criscito, Goldaniga e Masiello.14:15

Nello Spezia torna titolare Nzola, rimasto fuori nel turno infrasettimanale, al suo fianco ci sono Farias e Gyasi. A centrocampo gioca Leo Sena, affiancato da Maggiore e Pogeba, in difesa i centrali sono Terzi ed Erlic. Partono dalla panchina invece Ricci e Verde.14:20

1' FISCHIO D’INIZIO DI GENOA - SPEZIA. Arbitra Manganiello.15:04

1' Subito cartellino giallo per Terzi che atterra Pandev al limite dell'area dopo aver perso palla.15:04

4' Squadra di casa più aggressiva in questo avvio di gara.15:06

6' DESTRO! Bella palla tesa in mezzo di Strootman, Destro da ottima posizione incorna ma manda alto sopra la traversa.15:08

11' Meglio il Genoa in questo avvio, gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi.15:13

11' Pandev serve Destro, l'attaccante da posizione defilata prova a piazzarla di piatto, ma Provedel blocca sicuro.15:14

12' GENOA AD UN PASSO DAL GOL! Provedel sbaglia il dribbling scivolando e perde palla, Destro però a sua volta scivola e non ne approfitta.15:15

16' Pobega mette un pallone teso in area, ci prova ad arrivare Gyasi in scivolata ma Criscito è attento e lo anticipa.15:21

18' Secondo giallo della partita, ammonito Criscito.15:21

22' Spezia che prova a guadagnare campo negli ultimi minuti.15:25

25' Ripartenza veloce dello Spezia, Bastoni serve Nzola che prova la conclusione ma sbatte sulla difesa del Genoa.15:28

28' ZAPPACOSTA PERICOLOSO! Palla recuperata sulla sinistra e tiro dal limite, Provedel si stende e manda a lato.15:31

29' ANNULLATO IL GOL AL GENOA! Check al VAR per Manganiello e rete annullata per lo scontro tra Destro e Provedel al momento del tiro di Zappacosta verso il centro.15:36

32' Cartellino giallo per Pandev aver sbracciato Leo Sena. Il macedone sembra molto nervoso dopo il gol annullato.15:39

37' Cartellino giallo per Nzola, sbracciata su Biraschi.15:40

41' Ultimi minuti di questa prima parte di gara e sfida che ora vive una fase di equilibrio.15:43

44' ZAPPACOSTA! Uno due di prima tra Badelj e Zappacosta con quest'ultimo che di prima calcia da ottima posizione, ma manda di poco alto sopra la traversa.15:48