90'+4' Triplice fischio di Santoro. Genoa batte Bologna 2-0.22:39

90'+4' GUDMUNDSSON! L'islandese calcia direttamente in porta a giro col destro, la palla colpisce l'esterno della rete dando l'illusione del gol ai tifosi genoani.22:39

90'+3' Vasquez viene atterrato sulla trequarti offensiva, punizione per il Genoa che proverà a pescare il jolly su palla inattiva.22:38

90'+2' Gudmundsson prova a farsi largo in area avversaria ma si trascina la palla a fondo campo.22:37

90'+1' OCCASIONE GENOA! Ekuban punta Beukema e calcia in porta da dentro l'area, Bagnolini non trattiene ma Gudmundsson spara alto da due passi a porta vuota!22:54

90' Quattro minuti di recupero.22:35

89' Grande uscita alta di Sommariva che sovrasta Lucumì al limite dell'area piccola e non si fa scivolare la sfera dalle mani in caduta.22:33

87' Sia Gilardino che Motta danno spazio ai propri terzi portieri. Sommariva fa il suo esordio in A mentre per Bagnolini si tratta della seconda presenza nel massimo campionato italiano.22:32

86' Sostituzione Genoa: fuori Nicola Leali, dentro Daniele Sommariva.22:31

86' Sostituzione Bologna: esce Federico Ravaglia, dentro Nicola Bagnolini.22:30

86' Sostituzione Bologna: fuori Lorenzo De Silvestri, dentro Tommaso Corazza.22:30

85' Cross di De Silvestri dalla destra, Leali blocca con sicurezza in area piccola.22:29

81' Martin concede un corner mettendo fuori un pallone destinato a Odgaard. Dopo il tiro dalla bandierina, Karlsson la mette al centro dove De Silvestri sfiora di testa da ottima posizione. Il Genoa recupera palla e campo e si allontana dalla propria area.22:26

79' Spence prova a saltare Lucumì sulla destra, il colombiano ci mette il corpo e lascia che la palla finisca debolmente a fondo campo.22:24

78' Corner per il Genoa, Gudmundsson pennella in area dove Ekuban viene anticipato di un soffio.22:23

77' Sostituzione Genoa: fuori Vitinha, dentro Caleb Ekuban.22:22

77' Sostituzione Genoa: fuori Giorgio Cittadini, dentro Alan Matturro.22:22

76' Gioco fermo. In area genoana ci sono a terra Lucumì, travolto da Leali, e Cittadini, colpito dal colombiano in caduta.22:20

75' Altro corner per il Bologna, respinge la difesa del Genoa che prova a distendersi in contropiede ma gli ospiti recuperano.22:20

73' Castro arriva a toccare di testa sul corne, la palla si impenna e Spence la spedisce in fallo laterale dalla parte opposta.22:18

73' Lykogiannis prova il cross dalla sinistra, Spence lo chiude in fallo laterale, poi il Bologna guadagna un tiro dalla bandierina.22:17

70' Sostituzione Bologna: fuori Alexis Saelemaekers, dentro Jesper Karlsson.22:14

69' Bologna che prosegue col proprio possesso palla troppo lento per bucare la difesa di casa, finora praticamente perfetta.22:13

67' Leali ammonito per perdita di tempo.22:12

65' Vitinha ruba palla a Lucumì sullo spigolo dell'area avversaria ma Santoro ravvisa un fallo dell'attaccante genoano.22:09

64' Ammonito Castro dopo un gesto di stizza nei confronti del direttore di gara.22:10

64' Gilardino regala l'ultima presenza in maglia genoana a Strootman.22:08

63' Sostituzione Genoa: fuori anche Ruslan Malinovskyi, dentro Kevin Strootman.22:07

63' Sostituzione Genoa: Stefano Sabelli lascia il campo a Djed Spence.22:07

61' Sostituzione Bologna: esce anche Riccardo Orsolini, entra Jens Odgaard.22:05

60' Sostituzione Bologna: fuori Giovanni Fabbian, dentro Kacper Urbanski.22:05

59' GOL! GENOA-Bologna 2-0! Rete di Vitinha. Palla persa in uscita da Beukema, Gudmundsson serve Vitinha nello spazio e il portoghese non sbaglia a tu per tu con Ravaglia. Raddoppio per i padroni di casa grazie al tocco morbido del portoghese.22:54

57' Gudmundsson prova a sorprendere Ravaglia direttamente su calcio piazzato con un destro rasoterra, nessun problema per il portiere ospite che blocca la sfera con sicurezza.22:03

56' El Azzouzi viene ammonito dopo un'entrata in netto ritardo su Gudmundsson.22:00

55' Iniziativa completamente lasciata al Bologna e Genoa che prova a colpire in ripartenza.22:00

54' Sanitari del Genoa in campo per verificare le condizioni di Martin. Gioco fermo.21:58

53' Orsolini vince un contrasto con Martin che rimane a terra, il numero sette emiliano prosegue e calcia a rete col mancino ma non trova lo specchio.21:58

52' ANCORA FABBIAN! Lucumì viene chiuso in area genoana, la palla finisce tra i piedi di Fabbian che calcia forte ma centrale. Leali blocca sulla linea.21:59

50' Respinta della difesa genoana sul tiro dalla bandierina avversaria, il Bologna viene ricacciato nella propria metà campo ma continua ad avere il pallino del gioco in mano.21:55

50' Doppio passo di Orsolini sulla destra e cross, palla deviata in corner da Frendrup.21:54

49' OCCASIONE BOLOGNA! Botta di Lykogiannis respinta, poi destro incrociato di Fabbian dal limite e palla fuori di pochissimo alla destra di Leali.22:53

48' Bologna che ha iniziato il secondo tempo sulla falsariga del primo con grande possesso palla ma poca incisività nei pressi dell'area genoana.21:52

46' Si ricomincia!21:50

Si attendono le mosse di Thiago Motta per dare la scossa ai suoi, sin qui poco intensi e apparsi insicuri in zona difensiva. Gilardino ha imbrigliato in modo perfetto la manovra avversaria, sporcando tutte le linee di passaggio e chiudendo tutti gli spazi, soprattutto dopo la rete del vantaggio.21:38

Vantaggio genoano dopo i primi 45 minuti, ci pensa Malinovskyi a sbloccare il match del Ferraris con un mancino preciso su assist di Martin al minuto 13. Il Bologna risponde con un palo di Fabbian al 26' ma fatica per il resto del tempo a rendersi pericoloso dalle parti di Leali che non ha mai dovuto effettuare parate.21:36

45'+3' Fine primo tempo. Genoa avanti 1-0 sul Bologna grazie alla rete siglata da Ruslan Malinovskyi al 13'.21:34

45'+2' Gudmundsson mette in area teso dalla destra, Thorsby trova il tempo giusto ma colpisce male di testa e manda la la palla a fondo campo.21:34

45'+1' Ennesima sportallata tra Vitinha e Lucumì, il portoghese va a terra e Santoro concede una punizione ai padroni di casa. Qualche protesta da parte di Thiago Motta, vicinissimo all'azione, ma il direttore di gara non cambia idea.21:33

45'+1' Malinovskyi prova l'imbucata per Gudmundsson in area, l'islandese non ci arriva e la palla finisce a fondo campo.21:32

45' Un minuto di recupero.21:31

44' Controllo col braccio di Gudmundsson e punizione per il Bologna che sta facendo tanto possesso palla in questa seconda parte di primo tempo, senza però riuscire a pungere.21:31

44' Altro fuorigioco di Orsolini, stavolta su una palla lungolinea di Moro sulla destra.21:30

41' OCCASIONE GENOA! Vitinha si lancia su una palla vagante, la porta in area col controllo ma sbaglia col destro da ottima posizione.21:28

41' Vitinha prova il destro da posizione molto defilata, palla che termina in curva.21:27

40' Fuorigioco di Orsolini su una palla filtrante di Saelemaekers. Genoa che recupera palla dopo una lunga fase di possesso degli uomini di Motta.21:26

38' Numero di Orsolini in area avversaria per domare un cross di Lykogiannis, l'esterno felsineo controlla in modo felpato e prova il lob in area piccola per Castro, anticipato dalla difesa di casa.21:25

37' Bologna sempre alla ricerca del varco giusto tra le maglie avversarie, finora senza esito per l'ottimo posizionamento dei padroni di casa.21:23

34' Doppio cross genoano, prima con Martin poi con Sabelli dalla parte opposta, ferma ancora tutto la difesa ospite.21:20

33' Attacca ancora il Genoa che guadagna una rimessa laterale vicino all'area avversaria, Sabelli prova a metterla direttamente al centro ma la difesa del Bologna chiude senza problemi e risale il campo.21:19

30' Gudmundsson prova il traversone sul secondo palo, troppo alto per Thorsby che non riesce ad arrivarci per la sponda in mezzo.21:17

29' Vitinha a terra nella morsa Orsolini-De Silvestri. Punizione per il Genoa nei pressi dell'area avversaria. Martin e Gudmundsson sul pallone.21:16

27' Thorsby viene pescato in area ma viene fermato in modo strepitoso da Ravaglia. Tutto fermo però per un fallo precedente su Fabbian.21:14

26' PALO DI FABBIAN! Orsolini al cross dalla destra, Fabbian ci arriva di testa, la palla rimbalza prima della linea di porta e tocca il palo prima di finire a fondo campo.21:13

24' OCCASIONE GENOA! Disattenzione di Lucumì che perde palla al limite della propria area, Vitinha intercetta il passaggio del colombiano e cerca la porta col sinistro. Palla deviata in corner.21:10

22' Vasquez sbuca sul secondo palo e colpisce di testa coi piedi a terra ma spedisce la sfera ampiamente sopra la porta di Ravaglia.21:08

21' Buona proiezione offensiva di Cittadini che viene sgambettato da Saelemaekers e guadagna un calcio di punizione sulla trequarti avversaria. Gudmundsson pronto per il traversone dalla destra.21:08

20' Stacca Beukema di testa ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Palla a fondo campo e rimessa dal fondo per il Genoa.21:06

19' Stop perfetto di Orsolini in area su lancio di Lucumì, chiuso in angolo dalla difesa genoana.21:05

19' Genoa ora tutto chiuso a difesa della propria area, Bologna che però manovra lentamente e non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Leali.21:05

17' Lykogiannis commette fallo in attacco su Sabelli. Leali prende tutto il tempo a disposizione per battere il calcio di punizione con Santoro che lo richiama verbalmente.21:03

16' Il campo sta per ora premiando la maggiore intensità messa in campo dai padroni di casa, gli ospiti sono chiamati alla reazione.21:02

13' GOL! GENOA-Bologna 1-0! Rete di Malinovskyi. Servizio a rimorchio di Martin dalla sinistra per Malinovskyi che piazza la palla all'angolino col mancino. Palo-gol per il giocatore ucraino con Ravaglia che non ci arriva in tuffo.



11' Gran lancio di Sabelli che pesca Vitinha in area avversaria, il portoghese non riesce né a controllare né a servire l'accorrente Gudmundsson e spreca una buona opportunità in zona offensiva.20:59

11' Lykogiannis anticipa tutti sul primo palo ma riesce solo a prolungare, poi Saelemaekers non riesce a tenere in campo la palla dalla parte opposta.20:57

10' Primo corner per il Bologna, lo guadagna De Silvestri.20:56

10' Bologna che ora prova a tenere palla per abbassare il tono della gara e andare alla ricerca dello spazio giusto per colpire.20:56

7' Si riparte quasi subito col Bologna che però perde malamente palla nel campo avversario. Genoa sicuramente più in palla in questo avvio.20:53

6' Santoro ferma il gioco per verificare le condizioni di Moro, rimasto a terra dolorante dopo un contrasto con Malinovskyi.20:52

5' Malinovskyi prova il sinistro a giro verso la porta ma colpisce in pieno la barriera a due degli ospiti.20:51

4' Lykogiannis stende Vitinha sul lato corto dell'area bolognese. Santoro non estrae cartellini ma richiama verbalmente il greco che concede una punizione interessante agli uomini di Gilardino.20:51

4' Contrariamente alle attese per un match senza pensieri, il ritmo di gioco è molto alto, più che altro per merito del Genoa che sta pressando gli avversari a tutto campo.20:50

2' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina dei padroni di casa, alla fine l'azione si spegne con un fuorigioco di Vogliacco.20:48

2' Subito un rischio per il Bologna con Ravaglia che svirgola sul tocco all'indietro di Moro e regala un corner al Genoa.20:48

Si comincia!20:46

Squadre in campo, manca pochissimo agli ultimi 90' più recuperi delle stagioni di Genoa e Bologna.20:42

Thiago Motta cambia tanto rispetto al pirotecnico pareggio interno con la Juventus. Tra i pali c'è Ravaglia al posto di Skorupski mentre in difesa l'unico confermato è Lucumì. Con il colombiano ci sono Beukema centrale, De Silvestri a destra e Lykogiannis a sinistra. Moro ritrova una maglia da titolare e agirà davanti alla difesa mentre dietro al confermato Castro ci saranno le altre quattro novità: Orsolini e Saelemaekers sugli esterni, Fabbian ed El Azzouzi al centro.20:36

Gilardino sceglie Leali per la porta mentre nel trio difensivo c'è Cittadini dal 1' al posto dell'infortunato De Winter, con lui poi sono confermati Vogliacco e Vasquez. Rivoluzione a centrocampo rispetto alla sconfitta con la Roma: a destra c'è Sabelli al posto di Spence, in mezzo rientrano Malinovskyi e Thorsby ai lati del confermato Frendrup con Martin ancora titolare a sinistra. Novità anche davanti rispetto all'ultima partita con Vitinha e Gudmundsson al posto di Retegui ed Ekuban.20:31

FORMAZIONE UFFICIALI BOLOGNA: 4-1-4-1 per l'ultima di Motta. Ravaglia - De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis - Moro - Orsolini, El Azzouzi, Fabbian, Saelemaekers - Castro. A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Posch, Ilic, Soumaoro, Freuler, Karlsson, Ndoye, Kristiansen, Corazza, Aebischer, Odgaard, Calafiori, Urbanski.20:25

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: 3-5-2 per i padroni di casa. Leali - Cittadini, Vogliacco, Vasquez - Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin - Vitinha, Gudmundsson. A disposizione: Martinez, Sommariva, Bohinen, Strootman, Messias, Bani, Ekuban, Retegui, Ankeye, Matturro, Badelj, Haps, Spence.20:22

Dirige il match Santoro con Cipriani e Ceolin ad assisterlo. Quarto ufficiale Bonacina mentre in sala VAR ci sono Serra e Chiffi.20:20

Derby rossoblù al Ferraris con Genoa e Bologna che puntano a finire al meglio le rispettive stagioni, positive per entrambe. Gli uomini di Gilardino hanno infatti raggiunto una salvezza tranquilla da neopromossi, quelli di Motta hanno invece centrato un obiettivo clamoroso con la qualificazione alla prossima Champions League. Fischio d'inizio alle ore 20.45.20:18

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Bologna, gara valida per l'ultimo turno del campionato di Serie A.20:16