OCCASIONE LECCE! Tiro velenoso rasoterra di Berisha, Sommer in tuffo devia in corner.22:37

Opportunità per Mkhitaryan, ma l'azione viene invalidata per una posizione irregolare di Arnautovic.22:30

Cooling break in corso, i giocatori a bordo campo per dissetarsi. 22:15

RIGORE PER L'INTER! Gaspar in area trattiene Thuram, l'arbitro indica il dischetto.22:13

Cross di Gallo troppo alto per tutti, nulla di fatto per il Lecce.22:02

OCCASIONE INTER! Barella serve Thuram, il francese in area di piatto sinistro non inquadra la porta.21:54

Thuram in area di tacco per Taremi, Falcone raccoglie la sfera.21:15

Cooling break in corso, pausa ristoro per i giocatori in campo.21:11

Cross da destra di Darmian, Taremi ci prova in sforbiciata ma non trova l'impatto con la sfera.21:08

Lancio di Barella, Taremi in area non riesce ad arpionare la sfera.20:57

Le scelte di Inzaghi: in avanti il tandem Taremi-Thuram, out Lautaro. Darmian preferito a Dumfries, in difesa si rivede Pavard. Zielinski in panchina.20:05