LIVE PARMA - SPEZIA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori13:41

Prima assoluta in Serie A tra Parma e Spezia, ma non si può dire lo stesso dei precedenti nella serie cadetta, dove le due compagini si sono sfidate per 10 volte. Dopo aver perso cinque dei primi sei incontri, gli emiliani sono poi rimasti imbattuti nei successivi quattro.13:41

Per quanto riguarda la partita odierna, le squadre hanno solamente un punto di differenza in classifica (in favore dello Spezia). Parma che arriva dalla sconfitta di misura per 3-2 alla Dacia Arena contro l'Udinese, mentre i liguri dall'ottimo pareggio casalingo in rimonta per 2-2 contro la Fiorentina.13:46

Formazione PARMA (4-3-1-2): Sepe - Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella - Hernani, Brugman, Kurtic - Kucka, Gervinho, Cornelius. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Osorio, Nicolussi Caviglia, Scozzarela, Sohm, Adorante, Bane, Radu, Cyprien, Karamoh.14:23

Formazione SPEZIA (4-3-3): Provedel - Sala, Terzi, Chabot, Bastoni - Bartolomei, Agoume, Pobega - Agudelo, Nzola, Gyasi. A disposizione: Vignali, Ferrer, Dell'Orco, Mora, Deioola, Estevez, Piccoli, Farias, Verde, Krapikas, Rafael.14:25

Molte assenze in entrambe le squadre, nel Parma tridente con Cornelius che torna titolare, al suo fianco Gervinho e Kucka che agirà da trequartista. Sepe tra i pali, difesa con Grassi, Iacoponi, Gagliolo e Pezzella. A centrocampo Brugman, Hernani e Kurtic.14:30

Nello Spezia, Ricci, nonostante il doppio tampone negativo, non sarà neanche in panchina. Tra i pali gioca Provedel. Sala, Terzi, Chabot e Bastoni in difesa, mentre in mezzo al campo ci sono Bartolomei, Agoumé e Pobega. In attacco Agudelo, Nzola e Gyasi.14:33

1' FISCHIO D’INIZIO DI PARMA - SPEZIA. Arbitra Marini.15:02

2' Spezia subito pericoloso! Pogeba imbuca per Gyasi che entra in area ma il suo tiro colpisce l'esterno della rete.15:05

3' Risponde il Parma, incursione di Hernani, palla tesa in area dove ci arriva a Gervihno. L'attaccante ci prova al volo. Palla in tribuna.15:07

5' Cartellino giallo per Grassi, fallo a metà campo su Gyasi.15:07

6' Cartellino giallo anche per Pobega, altro fallo a metà campo, questa volta su Hernani.15:08