Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori20:28 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Como, gara valida per la 9^ giornata di Serie A.20:28

Dopo tre sconfitte consecutive (tutte con il punteggio di 3-2) il Torino vuole tornare a fare punti per riavvicinarsi alle posizioni che valgono la qualificazione alle prossime coppe europee. Vincendo oggi, infatti, la squadra di Paolo Vanoli scavalcherebbe, seppur momentaneamente, Lazio, Atalanta e Fiorentina, e salirebbe al quinto posto, a pari punti con il Milan.20:33

Vuole tornare al successo anche il Como, reduce dal pareggio contro il Parma, che è arrivato dopo la sconfitta di Napoli. Gli uomini di Cesc Fabregas sono quattordicesimi in classifica, ma vincendo oggi salirebbero momentaneamente al nono posto, scavalcando, tra le altre, proprio il Torino.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con il 3-5-2: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Bianay Balcot, Vojvoda, Ciammaglichella, Dembelé, Gineitis, Pedersen, Tameze, Gabellini, Karamoh, Njie.20:36

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Como si schiera in campo con il 4-2-3-1: Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Jasim, Cerri, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi, Barba.20:37

Tante assenze per Vanoli, che oltre ai lungodegenti Schuurs e Zapata, deve rinunciare a Ilic, Borna Sosa, Ilkhan e Savva. L'allenatore granata ritrova Maripan dopo la squalifica e lo schiera al centro della difesa formata anche dai confermati Walukiewicz e Coco. Masina avanza sulla linea di centrocampo, dove parte ancora titolare Vlasic. La coppia d'attacco è formata da Sanabria e Adams.20:40

Un solo cambio rispetto alla formazione schierata contro il Parma, invece, per Fabregas, che deve fare a meno di Van der Brempt in difesa. Al suo posto si adatta Goldaniga, che viene preferito a Sala. Conferme sia a centrocampo, con la coppia formata da Sergi Roberto e Perrone, che sulla trequarti, dove a supporto di Cutrone agiranno ancora Fadera, Paz e Strefezza.20:42

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Giovanni Ayroldi darà il via al match.20:43

CALCIO D'INIZIO! Comincia Torino-Como. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.20:48

2' Rispetto alle attese della vigilia, Walukiewicz agisce sulla corsia destra, con Lazaro dall'altra parte e Masina piazzato sul centrosinistra del terzetto difensivo.20:49

3' AMMONITO Gabriel Strefezza per un intervento in ritardo su Ricci.20:51

6' Proteste da parte di Cutrone per un presunto tocco con il braccio di Coco all'interno della sua area. Per Ayroldi è tutto regolare.20:54

9' Rilancio lunghissimo di Milinkovic-Savic, che non trova però Adams.20:57

11' Nico Paz riceve lo scarico di Serbi Roberto, controlla spostandosi il pallone sul destro e calcia dal limite dell'area. Destro sul fondo.20:59

14' Match molto equilibrato in questi primi minuti di gioco.21:02

17' Giropalla del Como, che ora tiene il Torino interamente nella propria metà campo.21:05

20' Venti minuti avari di emozioni allo Stadio Olimpico Grande Torino. Un solo tiro verso la porta, quello di Nico Paz, finito sul fondo.21:08

23' Ricci riceve da Lazaro e calcia di prima intenzione dal limite, ma strozza il tiro, che finisce fuori.21:10

24' CHE OCCASIONE PER FADERA! L'esterno del Como ruba palla a Coco al limite dell'area granata e calcia a botta sicura, ma la sua conclusione viene respinta da Milinkovic-Savic.21:13

27' Torino mai pericoloso in questi primi 27 minuti di gioco.21:15

30' Ottima uscita fuori dalla propria area da parte di Milinkovic-Savic, che allontana di testa un pallone per Cutrone.21:18

32' AMMONITO Adam Masina per un fallo su Strefezza.21:20

32' AMMONITO anche Karol Linetty per proteste.21:20

35' Problema fisico per Sergi Roberto e Como momentaneamente in dieci uomini.21:22

36' AMMONITO Edoardo Goldaniga per un'ostruzione ai danni di Linetty.21:24

37' Prima sostituzione per il Como. Non ce la fa Sergi Roberto, al suo posto Matthias Braunöder.21:25

40' GOL ANNULLATO AL TORINO! Lancio in profondità di Walukiewicz per lo scatto di Adams, che scappa alle spalle di Kempf e, solo davanti ad Audero, lo batte sul primo palo. L'arbitro Ayroldi, però, annulla per fuorigioco dello scozzese.21:28

43' Fadera alza il pallone sul secondo palo, ma sbaglia la misura del cross, che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic.21:31

45' Concesso un minuto di recupero.21:33

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: TORINO-COMO 0-0. Non si sblocca il match dell'Olimpico Grande Torino.21:34

Poche occasioni nel primo tempo di Torino-Como, caratterizzato da un predominio territoriale della squadra di Fabregas, incapace però di rendersi pericolosa ripetutamente. L'unica opportunità per i biancoblù capita sui piedi di Fadera, che ruba palla a Coco, ma a tu per tu con Milinkovic-Savic si fa parare la conclusione. Al 40' la squadra di Vanoli troverebbe il vantaggio con Adams, che scappa alle spalle della difesa del Como e batte Audero, ma il gol viene annullato per fuorigioco.21:43