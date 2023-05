Tutto pronto allo Stadio Marassi di Genova, sta per andare in scena Sampdoria-Sassuolo! Diciottesimo incrocio nella loro storia di A tra Blucerchiati e Neroverdi, di cui l'ultimo disputato lo scorso 04 Gennaio tra le mura del Mapei Stadium, giornata in cui la formazione di Dejan Stankovic si è imposta per 1-2 centrando il terzo trionfo stagionale. Samp che, nonostante l'aritmetica retrocessione, apre le porte allo schieramento di Dionisi con la volontà di chiudere il Campionato orgogliosamente, dopo una sconfitta rimediata nell'ultimo turno allo Stadio San Siro contro un dilagante Milan. Gli odierni ospiti emiliani sono fissi in 13^ posizione, con un totale di 44 punti, ed una vittoria potrebbe proiettare il 'Sasòl' al 12^ posto ( da attendere il risultato dell'Udinese, impegnato sabato pomeriggio alle ore 15:00 contro la Salernitana).20:19