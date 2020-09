LIVE SAMPDORIA - BENEVENTO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

I blucerchiati vogliono subito cancellare la sconfitta patita per mano della Juventus alla prima giornata. Il Benevento, invece, esordisce oggi in questa stagione, dopo aver dominato la passata Serie B.17:28

Curiosamente, l'unico precedente esordio in Serie A per le Streghe avvenne proprio nel Marassi blucerchiato (stagione 2017/18). E fu una sconfitta. Oggi, i ragazzi di Inzaghi vorranno sicuramente fare meglio. Ma troveranno di fronte una squadra che, avendo perso le ultime due partite interne in campionato, farà di tutto per evitare un filotto negativo che manca addiirittura dal 2013.17:34