Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 27 Aprile 2024 ore 15:00

Lecce - Monza è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 27 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Monza sarà Alberto Santoro. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Attualmente il Lecce si trova 13° in classifica con 35 punti (frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte); invece il Monza si trova 11° in classifica con 43 punti (frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 30 gol e ne ha subiti 48; il Monza ha segnato 35 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Monza - Lecce si è giocata il 17 settembre 2023 e si è conclusa 1-1.

In casa il Lecce ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Empoli e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Bologna e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 0-3 mentre Il Monza ha incontrato l'Atalanta perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luca Gotti è Nikola Krstovic con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Andrea Colpani con 8 gol.

Lecce e Monza si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 1 volta, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Lecce-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce è imbattuto in tre sfide contro il Monza in Serie A (1V, 2N), tra le avversarie contro cui non ha mai perso nel massimo campionato solo contro il Venezia (quattro) ha disputato più partite.

Dopo l’1-1 della gara d’andata dello scorso 17 settembre, Lecce e Monza potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali tra Serie A e Serie B per la prima volta dal 1992/93 (nel campionato cadetto in quel caso).

Il Lecce è rimasto imbattuto in 11 delle 13 gare casalinghe contro il Monza tra Serie A e Serie B (4V, 7N), l’ultimo successo dei brianzoli in trasferta contro i salentini risale al 6 dicembre 1998 (1-0 nel campionato cadetto con gol di Massimo Oddo).

Il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol, i salentini potrebbero ottenere tre successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023; mentre l’ultima volta che hanno ottenuto tre clean sheet consecutivi nel torneo risale al periodo tra febbraio e marzo 2004 – invece, mai nella loro storia in Serie A hanno registrato tre vittorie di fila senza concedere gol.

Dall’arrivo di Luca Gotti al Lecce (13 marzo scorso) solo la Lazio (12), Inter e Bologna (11 ciascuna) hanno raccolto più punti del Lecce in Serie A (10 in cinque match). Luca Gotti potrebbe, infatti, diventare il primo allenatore a vincere quattro delle prime sei partite alla guida del Lecce nella storia della Serie A.

Il Monza ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro gare di campionato, con Raffaele Palladino alla guida i brianzoli non hanno mai registrato cinque match di fila senza vittoria in Serie A – più in generale, l’unica volta risale alle loro prime sei partite nel massimo campionato con Giovanni Stroppa allenatore (5N, 1P).

Da una parte il Lecce è la squadra che ha guadagnato più punti (15) con gol segnati negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, dall’altra il Monza ha perso un solo punto a causa di reti concesse nell’ultimo quarto d’ora di gioco, solo il Milan (zero) ha fatto meglio.

Roberto Piccoli ha realizzato cinque gol in questo campionato: eguagliato il suo record in una singola stagione di Serie A (cinque con lo Spezia nel 2020/21); il classe 2001 potrebbe segnare in due match di fila nel torneo per la prima volta dal maggio 2023 con la maglia dell’Empoli.

Solo Douglas Luiz dell’Aston Villa (9 su 9 in casa) ha segnato più reti di Andrea Colpani (8 su 8 all’U-Power Stadium) tra chi non ha ancora realizzato alcun gol in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. L’ultima marcatura di Colpani fuori casa in Serie A risale al 4 giugno 2023 contro l’Atalanta.

Matteo Pessina ha realizzato due gol contro il Lecce in Serie A, entrambi con la maglia dell’Hellas Verona (tra cui la sua prima marcatura nel torneo l’1 settembre 2019 al Via del Mare), solo contro Sassuolo e Salernitana (entrambi tre) il classe ’97 ha segnato più reti nel massimo campionato.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Monza Partite giocate 33 33 Numero di partite vinte 8 11 Numero di partite perse 14 12 Numero di partite pareggiate 11 10 Gol totali segnati 30 35 Gol totali subiti 48 43 Media gol subiti per partita 1.5 1.3 Percentuale possesso palla 43.7 52.8 Numero totale di passaggi 11649 15869 Numero totale di passaggi riusciti 9075 13573 Numero di tiri nello specchio per partita 141 114 Percentuale di tiri in porta 42.9 40.4 Numero totale di cross 561 496 Numero medio di cross riusciti 143 151 Duelli per partita vinti 1669 1389 Duelli per partita persi 1742 1372 Corner subiti 170 176 Corner guadagnati 151 154 Numero di punizioni a favore 419 349 Numero di punizioni concesse 440 391 Tackle totali 520 501 Percentuale di successo nei tackle 61.9 58.3 Fuorigiochi totali 52 37 Numero totale di cartellini gialli 77 73 Numero totale di cartellini rossi 5 4

