Grazie per aver seguito la diretta di Genoa-Lecce 2-1 valida per la 22a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:28

Continua il momento favorevole per il Genoa di Gilardino che strappa la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Salerno. Il Lecce, invece, è alla terza sconfitta consecutiva e non riesce ad uscire da questo periodo negativo, nonostante la buona prestazione offerta quest'oggi.14:27

Il primo tempo è totalmente a sponge giallorosse, con il Lecce che prima sbaglia un rigore con Krstovic (parato da Martinez), poi trova la rete grazie allo stesso attaccante macedone. Nella ripresa entrambe le squadre si avvicinano al gol, ma è il Genoa ad avere la meglio, trovando due reti in pochi minuti. Al 70esimo Gudmundsson calcia perfettamente una punizione, stampando il pallone prima sulla traversa, poi sulla linea di porta, dove si avventa Retegui che di testa pareggia i conti. Sei minuti più tardi Vasquez colpisce la traversa, sulla respinta è pronto ancora Retegui che questa volta fa sponda al centro dove Ekuban colpisce in rovesciata e raddoppia. Nel finale il Genoa si chiude bene nella propria metà campo e porta a casa i tre punti.14:26

Il Genoa nel secondo tempo riesce a rimontare la partita grazie ai gol di Retegui ed Ekuban.14:24

90'+6' Finisce qui! Il Genoa vince in rimonta contro il Lecce per 2-1.14:23

90'+5' 2o ammonito Lecce: cartellino giallo per Ramadani dopo un intervento in ritardo ai danni di Malinovskyi. Era diffidato, salterà il prossimo match.14:22

90'+4' 4a sostituzione Genoa: esce Alessandro Vogliacco, entra Alan Matturro.14:21

90'+1' 5a sostituzione Lecce: esce Antonino Gallo, entra Santiago Daniel Pierotti.14:19

90'+1' 4a sostituzione Lecce: esce Mohamed Kaba, entra Joan Gonzàlez.18:37

90'+1' 3a sostituzione Genoa: esce Mateo Retegui, entra Emil Bohinen.18:37

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.14:19

90' Il corner battuto dal Lecce si conclude con una conclusione svirgolata da parte di Gendrey. Rifiata il Genoa che ripartirà con un rinvio per Martinez.14:17

89' Ramadani riceve ancora una volta al limite dell'area, calcia verso la porta ma Bani interviene di testa e respinge in calcio d'angolo.14:16

86' Ramadani, non trovando spazi, prova la conclusione dalla lunga distanza: palla deviata ma lenta, Martinez si stende e la fa sua.14:14

84' Genoa compatto nella propria metà campo, mentre il Lecce fa girare il pallone alla ricerca del varco giusto.14:11

78' Uno-due micidiale del Genoa: i rossoblù trovano due reti in pochi minuti e si portano in vantaggio.14:06

76' GOL! GENOA-Lecce 2-1! Rete di Ekuban! Tiro deviato di Vasquez da sinistra, con la palla che si stampa sulla traversa: sulla ribattuta arriva Retegui che è lucido e di testa serve a rimorchio Ekuban, che colpisce in rovesciata, mettendo la palla in rete vicino al palo di destra.



Guarda la scheda del giocatore Caleb Ekuban14:04

75' La Lega Calcio ha assegnato il gol a Retegui, dunque la palla di Gudmundsson non aveva varcato interamente la linea di porta.14:03

74' Miracolo di Falcone! Azione confusa nell'area avversaria del Lecce con Ekuban che si ritrova il pallone sul destro all'interno dell'area piccola, ma la mano di Falcone dice no all'attaccante del Genoa.14:02

73' 3a sostituzione Lecce: esce Rémi Oudin, entra Hamza Rafia.14:02

71' Sarà ora da valutare attraverso la "goal line technology" se la palla aveva già varcato la linea di porta sulla conclusione di Gudmundsson. Quel che è certo è che il Genoa ha trovato la rete del pareggio grazie ai suoi due uomini più attesi.13:59

70' GOL! GENOA-Lecce 1-1! Rete di Retegui! Punizione perfetta di Gudmundsson che la fa passare sopra la barriera, colpisce la traversa, poi la linea di porta: sul pallone si fionda Retegui che di testa trova la rete del pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui13:58

68' Ekuban protegge bene il pallone e viene travolo da Pongracic vicino all'area di rigore. Opportunità per il Genoa su calcio piazzato.13:56

66' Corner di Gudmundsson verso il centro dove Falcone esce e la blocca.13:53

66' Serie di tentativi del Genoa dal limite dell'area, ma la difesa del Lecce è un muro. La palla termina poi in corner.13:53

64' 2a sostituzione Lecce: esce Nikola Krstović, entra Roberto Piccoli.13:52

64' 1a sostituzione Lecce: esce Nicola Sansone, entra Lameck Banda.13:51

64' Il Genoa muove velocemente palla su calcio d'angolo con Gudmundsson che converge da sinistra verso il centro e calcia di potenza, ma senza precisione: conclusione decisamente fuori misura.13:51

60' Sansone si occupa della battuta ma la palla non si abbassa e termina lontana dalla porta difesa da Martinez.13:47

59' Sansone avanza palla al piede, salta Bani e viene steso nei pressi del limite dell'area, spostato sulla sinistra. Punizione da zona interessante per il Lecce.13:46

57' 1o ammonito Lecce: cartellino giallo per Krstović. Il numero 9, nel tentativo di colpire di testa, allarga troppo il gomito e colpisce De Winter.13:45

56' Vasquez riceve al limite dell'area, spostato sulla sinistra, poi prova a calciare con il destro verso la porta: Martinez si stende verso il palo di sinistra e la fa sua.13:43

55' Fase concitata del match, con il Genoa che cerca la rete del pari e con il Lecce che vuole il raddoppio per gestire con più tranquillità la partita.13:42

51' Martinez dice no a Sansone! Oudin libera Sansone a tu per tu con Martinez, ma il portiere del Genoa ipnotizza l'attaccante del Lecce, respingendo con il piede in calcio d'angolo.13:38

47' Doppia clamorosa occasione per il Genoa! Malinovskyi calcia potentissimo da fuori, Baschirotto la devia e la palla si stampa sul palo; sulla respinta arriva velocissimo Vasquez che colpisce di controbalzo indirizzando verso la porta, dove Falcone ci metta una pezza e salva il Lecce.13:35

46' Via al secondo tempo. Possesso per il Genoa.13:32

46' 2a sostituzione Genoa: esce Morten Thorsby, entra Stefano Sabelli.13:33

46' 1a sostituzione Genoa: esce Diop Spence, entra Caleb Ekuban.13:33

Gilardino dovrà trovare la giusta quadra per recuperare il match, con il Genoa che non sta trovando gli spazi per colpire e viene spesso messa in difficoltà dalle azioni offensive del Lecce.13:22

Il Lecce chiude questo primo tempo meritatamente in vantaggio. Il primo episodio avviene al 18esimo quando Almqvist entra in area dalla destra e viene steso da Vasquez, con Pairetto che assegna calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Krstović, il quale calcia forte verso destra dove Martinez si tuffa e respinge. L'attaccante macedone, però, non ci sta e al 31esimo trova la rete del vantaggio: inserimento centrale palla al piede di Gendrey che tocca per Krstović, il quale dal limite dell'area calcia con il destro e, grazie alla deviazione di Vasquez, mette la palla in rete verso il palo di sinistra.13:21

45' Termina qui il primo tempo senza recupero. Genoa-Lecce 0-1.13:17

45' Il corner battuto al centro viene messo fuori dove arriva Gallo che conclude senza troppe pretese per chiudere l'azione e non concedere il contropiede al Genoa: palla in curva.13:17

44' Incursione sulla corsia di destra di Kaba, con il centrocampista del Lecce che arriva al cross ma Bani chiude in corner.13:16

41' Poco meno di cinque minuti alla fine, con il Lecce che continua a fare la partita.13:13

37' Clamorosa occasione per il Lecce! Palla al centro di Sansone da sinistra con Vasquez che liscia, dunque Almqvist dal dischetto calcia a botta sicura verso sinistra ma Martinez si oppone. La palla termina sui piedi di Kaba che nei pressi dell'area piccola calcia con il mancino, sfiorando il palo.13:10

35' Ramadani direttamente su punizione! Il centrocampista del Lecce calcia forte con il mancino verso l'incrocio di sinistra, Martinez si allunga e respinge lateralmente la conclusione.13:07

34' Scatenato Almqvist che effettua un'azione fotocopia dell'episodio in cui si è guadagnato il rigore, steso questa volta da Spencer al limite dell'area di destra.13:06

31' GOL! Genoa-LECCE 0-1! Rete di Krstović! Gendrey in zona trequarti tocca d'esterno liberando Krstović che non ci pensa due volte e calcia dal limite dell'area: deviazione decisiva di Vasquez che fa terminare la palla verso il palo di sinistra, dove Martinez non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic13:04

27' In questi minuti il Genoa concede il possesso al Lecce, pronto però a ripartire velocemente in contropiede per colpire gli avversari.13:00

25' Azione di foga del Lecce all'interno dell'area rossoblù, con Gendrey che conclude poi di potenza spedendo alto.12:57

21' Che occasione per Bani! Corner battuto da Gudmundsson verso il primo palo dove Vasquez spizza verso il secondo dove Bani è tutto solo ma di testa non riesce a schiacciare, mettendo la palla sopra l'incrocio di destra.12:53

18' Sbaglia il rigore Krstović! Rigore piazzato di forza verso sinistra, ma Martinez è bravissimo ad intuire e a respingere.12:50

17' Calcio di rigore per il Lecce! Almqvist entra in area dalla destra, salta secco Vasquez e viene steso da quest'ultimo. Pairetto non ha dubbi e assegna il penalty.12:49

16' Punizione dalla lunga distanza per il Genoa con Malinovskyi che prova una conclusione troppo pretenziosa: palla altissima.12:48

14' Muove ancora la palla il Lecce sul corner, ma questa volta arriva il cross al centro dove Baschirotto tocca di ginocchio, mettendo fuori. Si ripartirà con un rinvio dal fondo.12:46

13' Sansone riceve sul fondo di sinistra, riesce ad anticipare De Winter crossando al centro: Bani è attento e chiude in corner.12:45

10' Prova Retegui! Azione prolungata del Genoa nei pressi dell'area avversaria, con Strootman che imbuca per Retegui che all'interno dell'area, sulla zona destra, si gira e calcia: respinge Falcone, che blocca poi in un secondo tempo.12:43

8' Primo lampo di Gudmundsson che va via sulla destra con un uno-due, poi crossa verso il primo palo dove Retegui va in anticipo su Pongracic ma colpisce male e spedisce sul fondo.12:40

6' Il Lecce batte corto il corner per liberare Almqvist al limite per il tiro, ma il numero 7 viene murato.12:38

5' Cross profondo di Oudin verso il centro dell'area dove c'è una spizzata di un difensore rossoblù: primo calcio d'angolo del match.12:38

4' Sfonda Krstovic all'interno dell'area, spostato sulla destra, poi crossa al centro ma grazie ad una deviazione la palla termina tra le mani di Martinez.12:36

3' Errore di Martinez che serve Almqvist al limite dell'area lasciando la porta sguarnita, ma il numero 7 ci mette troppo a stoppare il pallone e Spencer è bravo a recuperare palla.12:35

Via alla sfida. Primo possesso per il Lecce.12:32

Minuto di silenzio in onore di Gigi Riva, scomparso pochi giorni fa. Squadre riunite nel cerchio di centrocampo.12:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Pairetto, della sezione di Nichelino. Gli assistenti saranno Massara e Bahri. In sala VAR ci sarà Serra, affiancato da Di Paolo nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Volpi.11:51

D’Aversa conferma la formazione pronosticata nei giorni scorsi. Tra i pali ci sarà Falcone, con la difesa a quattro formata da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. Sulla linea di centrocampo ecco il trio Kaba, Ramadani e Oudin. In avanti ci saranno Almqvist e Sansone ai fianchi di Krstovic.11:51

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce risponde con un 4-3-3: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo – Kaba, Ramadani, Oudin – Almqvist, Krstovic, Sansone.11:51

Gilardino schiera Gudmundsson libero alle spalle di Retegui, con l’islandese libero di svariare su tutto il fronte d’attacco. A centrocampo ci saranno Thorsby e Strootman di fianco a Malinovskyi, con quest’ultimo che spesso si porterà presumibilmente in zona trequarti. Larghi sulle fasce ci saranno Spence e Vasquez. La difesa verrà guidata da Bani, affiancato da Vogliacco e De Winter. In porta Martinez.11:51

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con un 3-5-1-1: Martinez – De Winter, Bani, Vogliacco – Spence, Thorsby, Malinovskyi, Strootman, Vasquez – Gudmundsson – Retegui.11:50

Il Ferraris di Genova può rivelarsi un alleato fondamentale per la squadra di Gilardino: fin qui, infatti, i rossoblù sono caduti in casa solamente due volte (contro Fiorentina e Milan), fermando sul pareggio squadre come Inter e Juventus. Il Lecce, invece, lontano dalle mura amiche non ha ancora vinto.11:50

Il Lecce, invece, ha necessità di ritrovare la vittoria: la squadra di D’Aversa, infatti, non trova i tre punti dal 2-1 inflitto al Frosinone in data 16 dicembre. Nell’ultima giornata i giallo-rossi hanno offerto una buona prova contro la Juventus, reggendo per un’ora di gioco, ma affondando poi sotto la furia bianconera guidata da Vlahovic.11:50

Il Genoa sta attraversando un momento positivo, anche grazie all’ultima vittoria a Salerno per 2-1 e si gode lo stato di grazia di Gudmundsson. Il giocatore islandese, infatti, sta offrendo prestazioni di altissimo livello, trainando la squadra rossoblù a suon di gol e assist.11:50

Nel “lunch match” di questa domenica invernale, si affrontano il Genoa di Gilardino e il Lecce di D’Aversa, in un’importante sfida per la zona salvezza.11:49

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa-Lecce, gara valida per la 22a giornata di Serie A.11:49