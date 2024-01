Il Monza arriva dalla pesante sconfitta maturata sul campo dell'Empoli per 3-0, il Sassuolo approda invece al match di oggi dopo dopo la sconfitta con la Juventus di due settimane fa dopo aver saltato la 21a giornata a causa dell'impegno del Napoli in Supercoppa. 14:29

Le scelte di Palladino: non esordiscono dal 1' Djuric e Zerbin che vanno in panchina. Giocano Ciurria e Birindelli sulle fasce, mentre Mota parte titolare nel ruolo di centravanti con Carboni e Colpani alle sue spalle.14:34

Il Monza è soltanto una delle due squadre, insieme al Livorno (due sconfitte su due), contro cui il Sassuolo non ha mai vinto in Serie A: due successi brianzoli e un pareggio in tre precedenti nel massimo campionato.14:36

Il Sassuolo ha perso cinque delle ultime sei partite contro squadre lombarde in Serie A (tra queste due ko proprio con il Monza): l’unica eccezione è la vittoria per 2-1 in casa dell’Inter nel torneo in corso (27 settembre).14:36