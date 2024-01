(12) REINIER (C)

PREPARTITA

Verona - Frosinone è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 28 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Frosinone sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Attualmente il Verona si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte); invece il Frosinone si trova 13° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte).

Il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 29; il Frosinone ha segnato 28 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Frosinone - Verona si è giocata il 8 ottobre 2023 e si è conclusa 2-1.

In casa il Verona ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Empoli e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Atalanta e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 2-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Cagliari vincendo 3-1.

Verona e Frosinone si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona non ha mai vinto, il Frosinone ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Verona-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone ha vinto tutti i tre precedenti contro il Verona in Serie A, contro nessuna avversaria ha registrato più successi nel massimo campionato (tre anche contro l’Empoli ma in cinque sfide).

Nonostante il Frosinone abbia vinto tutte le tre sfide contro il Verona in Serie A, entrambe le squadre hanno sempre segnato in questi tre incontri: 11 reti in totale (3.7 di media).

Il Frosinone ha ritrovato la vittoria nell’ultimo match di campionato, dopo una serie di sette gare di fila nelle quali aveva raccolto un solo punto: i ciociari non ottengono due successi consecutivi in Serie A dall’aprile 2019, quando in panchina c’era proprio l’attuale tecnico dell’Hellas Marco Baroni.

Dopo il successo per 2-1 contro l’Empoli nel match al Bentegodi più recente, il Verona potrebbe vincere due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (contro Sassuolo e Bologna in quel caso).

Nessuna formazione dei maggiori cinque tornei europei 2023/24 ha sbagliato più calci di rigore del Verona: tre errori su quattro tentativi per l’Hellas (a tre anche Stoccarda e Mainz).

Solo Granada e Almería (entrambi uno) hanno guadagnato meno punti in trasferta del Frosinone (due in 10 match fuori casa) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Il Frosinone ha segnato il 46% dei propri gol (13 su 28) su palla inattiva, percentuale record in questa Serie A; l’Hellas da fermo però ne ha subiti appena il 14% (4 su 29), solo la Juventus (8%) ha fatto meglio in questo campionato.

Da inizio novembre (10 gare da titolare su 10 disponibili in campionato da allora), Tomas Suslov ha effettuato 14 conclusioni da fuori in Serie A, meno solo di Calhanoglu e Soulè (16 a testa) nel periodo. In questo spazio temporale è in top-10 del campionato anche per dribbling completati (18, 8° posto) e per falli subiti (24, 5° posto).

Luca Mazzitelli ha segnato tre gol in 14 presenze di questo campionato, lo stesso numero di reti realizzate in 25 presenze dello scorso torneo di Serie B, sempre con la maglia del Frosinone; con il capitano titolare i ciociari viaggiano a 1.4 punti di media (in 13 gare), mentre senza di lui dal 1’ la media si abbassa ad appena 0.5 a match (otto gare) in questo campionato.

Matias Soulè – a segno nel match d’andata con il Verona - è uno dei soli due giocatori dei maggiori cinque tornei europei 23/24 ad aver segnato almeno un gol su punizione, su rigore, con il destro, con il sinistro, di testa – l’altro è Dusan Vlahovic.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Verona Frosinone Partite giocate 21 21 Numero di partite vinte 4 6 Numero di partite perse 12 11 Numero di partite pareggiate 5 4 Gol totali segnati 19 28 Gol totali subiti 29 40 Media gol subiti per partita 1.4 1.9 Percentuale possesso palla 44.8 52.9 Numero totale di passaggi 7390 9698 Numero totale di passaggi riusciti 5588 7891 Numero di tiri nello specchio per partita 78 81 Percentuale di tiri in porta 41.7 45.3 Numero totale di cross 402 249 Numero medio di cross riusciti 115 62 Duelli per partita vinti 1153 1002 Duelli per partita persi 1035 1071 Corner subiti 113 119 Corner guadagnati 76 105 Numero di punizioni a favore 260 239 Numero di punizioni concesse 278 213 Tackle totali 331 307 Percentuale di successo nei tackle 61.0 59.3 Fuorigiochi totali 31 32 Numero totale di cartellini gialli 48 45 Numero totale di cartellini rossi 4 2

