Delicato scontro salvezza alla Dacia Arena tra Udinese e Genoa. La squadra di Gotti alla ricerca di una vittoria che sembra essere diventata merce rara, una sola nelle ultime nove uscite in campionato. Il Genoa di Shevchenko è invece alla ricerca del rilancio e di una scossa per uscire dalla zona calda.12:00

Statistiche favorevoli ai padroni di casa, l’Udinese infatti non perde contro il Genoa in Serie A dal febbraio 2016, da allora per i bianconeri sei vittorie e quattro pareggi12:00