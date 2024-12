All'Olimpico va in scena la gara probabilmente più interessante dell'intero turno di Serie A: da una parte l'apperentemente inarrestabile Atalanta di Gasperini, dall'altra la più bella sopresa di questo girone d'andata, la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti vogliono cancellare con una prestazione di forza l'ultima partita disputata in casa, quella della rovinosa sconfitta contro l'Inter. Prima della debacle con i nerazzurri, la Lazio era imbattuta all'Olimpico in campionato, con sei vittorie e un pareggio conquistati tra le mura amiche18:08

Si sprecano gli aggettivi ormai per l'Atalanta, che arriva alla penultima gara d'andata al primo posto in classifica. Undici vittorie consecutive per la compagine bergamasca, che sta stracciando record su record e forse per la prima volta della gestione Gasperini crede ad un ruolo da assoluta protagonista in chiave Scudetto. L'ultima sconfitta della Dea risale allo scorso 24 settembre quando fu sorpresa al Gewiss Stadium dal Como18:13