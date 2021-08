Dopo la vittoria sul campo del Torino all'esordio, la squadra di Gasperini affronta la prima gara interna con l'obiettivo di raggiungere la pausa per le nazionali a punteggio pieno; a Bergamo arriva un Bologna reduce dal successo interno contro la Salernitana che ha confermato le potenzialità offensive ma anche alcuni problemi in fase difensiva dei ragazzi di Mihajlovic.17:19

Gasperini cambia due uomini rispetto all'undici iniziale visto contro il Torino; in difesa Toloi ritrova una maglia da titolare al posto di Demiral mentre in mediana Freuler viene preferito a Pessina e si posiziona al fianco di Pasalic. Tutto confermato nel reparto offensivo con Malinovskyi e Ilicic alle spalle di Muriel.17:43

Mihajlovic deve rinunciare a Schouten e Soriano per squalifica e disegna il suo centrocampo con Kingsley al fianco di Dominguez e Svanberg; in attacco panchina per Barrow e VIgnato e spazio per Orsolini e Sansone ai lati di Arnautovic mentre tutto confermato in difesa con Medel-Bonifazi coppia centrale davanti a Skorupski.17:49