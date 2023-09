Il Monza arriva dal pareggio maturato per 1-1 contro la Lazio, così come il Bologna che arriva da un pari emerso però dalla sfida con il Napoli, con il punteggio finale di 0-0. 17:35

Le scelte di Palladino: Mota sostituisce Caprari nel tridente offensivo, mentre in difesa turno di riposo per Marì con Andrea Carboni titolare. Confermata la mediana composta da Gagliardini e Pessina17:42

Le scelte di Thiago Motta: nel Bologna torna Orsolini titolare al posto di Ndoye, mentre a centrocampo ci sarà il debutto di El Azzouzi dal 1'. In difesa gioca Lykogiannis terzino sinistro con Calafiori centrale al posto dell'infortunato Lucumì. Out anche Posch.17:43

Dopo l’1-1 contro il Lecce, il Monza potrebbe raccogliere due pareggi interni di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (tre in quel caso); i brianzoli (1V, 1N) potrebbero chiudere imbattuti le prime tre gare interne di questo torneo dopo che nel 2022/23, all’esordio in massima serie, avevano rimediato il 100% di sconfitte in queste gare.17:44