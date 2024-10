Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:31

90'+3' TRIPLICE FISCHIO ALL'UNIPOL DOMUS!! Il Bologna espugna Cagliari con un netto 0-2!20:21

90' Sono 3 i minuti di recupero, si gioca fino al 93°.20:18

90' Ultime battute della partita e ora il Cagliari sembra aver gettato la spugna. Bologna in controllo.20:18

88' Ammonito Giovanni Fabbian per proteste mentre richiedeva un cartellino per Beukema.20:16

87' Fuori infine Dan Assane Ndoye ed inizia la partita di Emil Alfons Holm.20:15

87' Ecco gli ultimi 2 cambi del Bologna. Esce Santiago Thomas Castro ed entra Thijs Dallinga.20:14

86' Italiano carica Dallinga e Holm prima del loro ingresso in campo.20:14

85' Il Bologna prova a giocare palla a terra per stancare gli avversari. A volte pagano l'imprecisione per la grande aggressività del Cagliari. In questo casa è Adopo a rubare palla in posizione pericolosa e a guadagnare calcio d'angolo.20:13

84' Ennesimo calcio di punizione conquistato da Ndoye che guadagna tempo preziosissimo.20:11

81' Esce anche Lorenzo De Silvestri e arriva il momento di Stefan Posch.20:09

81' Doppio cambio tra le fila del Bologna. Fuori Nikola Moro, al suo posto Giovanni Fabbian.20:09

80' Lapadula impatta di testa sul calcio d'angolo ma la palla viene deviata nuovamente in corner.20:07

79' Altro tiro dalla bandierina per il Cagliari. Fourneau richiama Lovumbo che staziona in zona Skorupski. 20:07

77' Il Bologna sembra aver assorbito l'arrembaggio del Cagliari a seguito del gol dello 0-2. Partia leggermente meno intensa ora.20:05

75' Ammonito Gabriele Zappa per un fallo su Ndoye.20:03

73' Cagliari a trazione offensiva alla ricerca di riaprire la contesa.20:01

73' Fuori Gianluca Gaetano ed entra Zito André Sebastião Luvumbo.20:01

73' Esaurisce le sostituzioni Davide Nicola. Tommaso Augello entra al posto di Adam Obert.20:00

71' Ammonito Tommaso Pobega per un intervento in ritardo su Miranda.20:34

70' Scambio tra De Silvestri e Orsolini con quest'ultimo che lancia in profondità il compagno con un esterno delizioso. Cross del terzino del Bologna che non trova nessun attaccante pronto a raccogliere l'assist.19:58

68' Primo cambio per Italiano. Esce Jens Odgaard ed entra Tommaso Pobega.19:56

67' Sembrano funzionare i 3 cambi effettuati da Davide Nicola. Il Cagliari ci crede sospinto dal calore immenso dei tifosi presenti all'Unipol Domus.19:55

66' Felici commette fallo su Odgaard e il Bologna rifiata con questa punizione dal lato sinistro in attacco.19:53

65' Angolo battuto dal Cagliari con Obert che tenta la deviazione vincente di testa. Palla lontanissima dalla porta.19:52

63' Altra punizione interessante per il Cagliari. Nulla di fatto però.19:51

61' Ora il Cagliari è decisamente arrembante! Skorupski se la prende molto comoda per calciare dal fondo, tentando di addormentare la partita.19:49

59' Infine arriva anche il moemnto di Mattia Felici, esce Nadir Zortea.19:48

59' Fuori anche Matteo Prati, al suo posto Michel Ndary Adopo.19:48

59' Triplice cambio per Davide Nicola! Esce Benito Nicolas Viola ed entra Gianluca Lapadula Vargas.19:47

58' DOPPIA OCCASIONE PER IL CAGLIARI!! In prima battuta Gaetano servito in area si gira e conclude. Complice una deviazione il tiro risulta pericoloso e Skorupski si rifugia in angolo. Corner battutto velocemente e tocca a Marin questa volta che ci prova quasi dalla linea di fondo e ancora l'estremo difensore del Bologna respinge!19:47

56' Piccoli lotta con Lucumì e riesce a conquistare una buona punizione per il suo Cagliari. Viola batte e crossa in area con Skorupski che agguanta la sfera dopo un debole tentativo di deviazione aerea.19:44

54' Ndoye è entrato in questa ripresa particolarmente ispirato. Partono da lui le azioni più pericolose in questa fase di gioco. Buona anche ora l'azione manovrata dal Bologna con Obert che in questa occasione riesce a fermare Odgaard.19:43

53' Vincenzo Italiano, evidentemente non ancora soddisfatto di quello che sta producendo il suo Bologna, viene colto dalle telecamere mentre strattona Castro spiegandogli cosa vuole dal suo attaccante. AGONISMO.19:41

51' GOL!! Cagliari-BOLOGNA 0-2!! Lucumì liberato sulla sinistra mette palla rasoterra all'indietro per l'accorrente Odgaard che con un tiro potente di prima intenzione trova il suo secondo gol in campionato trafiggendo Scuffet ancora sul suo palo!



Guarda la scheda del giocatore Jens Odgaard19:39

49' OCCASIONE PER NDOYE!! Entra in area l'attaccante svizzero che da sinistra cerca di sorprendere ancora Scuffet sul primo palo! Questa volta l'estremo difensore blocca a terra senza affanni.19:38

48' Ci prova Piccoli che da fuori area cerca il palo lontano. Palla lontana dall'incrocio dei pali.19:36

47' Castro serve Odgaard che va da Orsolini. Si accentra per concludere col mancino l'esterno del Bologna ma la conclusione viene ribattuta dalla difesa.19:35

46' Riparte la sfida tra Cagliari e Bologna. Parte la formazione felsinea che tenta un lancio lungo con Skorupski gestito senza problemi dalla compagine sarda.19:34

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa sfida di Serie A.19:22

Poche le occasioni nitide da gol nei primi 45 minuti. Nonostante questo la partita ha offerto molta intensità e un ritmo piuttosto elevato. E' Orsolini l'autore dell'unica rete che sta decidendo l'incontro in questo momento. Il gol arriva al 35° minuto dopo che l'attaccante aveva già avuto 2 buone occasioni per mettere la palla in rete.19:21

45'+1' Animi piuttosto caldi in questo finale di primo tempo. Zappa colpisce Castro in ritardo. Nessun provvedimento da parte di Fourneau che fischia la fine della prima frazione di gioco. Si va negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore del Bologna.19:19

45' 1 minuto di recupero.19:17

45' Castro cerca sembra di andare a sfidare Palomino approfittando del fatto che il difensore è stato ammonito. In questa occasione riesce a saltarlo ma non riesce a tenere il pallone dentro al campo.19:17

43' Viola si mette in proprio e si accentra da destra per cercare la soluzione di sinistro sul palo lontano. Palla abbondantemente a lato.19:15

42' Occasione potenzialmente pericolosa per il Bologna. Lunga azione dei felsinei che liberano Miranda a sinistra. Pallone al centro dove arriva tutto solo ancora Orsolini che però non trova la coordinazione e si calcia praticamente addosso da solo.19:14

39' OCCASIONE CAGLIARI!! Piccoli fa un grandissimo lavoro per proteggere il pallone e mentre tiene lontano Lucumì calcia cadendo sul primo palo. Pronta la risposta di Skorupski che devia in corner!19:11

39' Blocco di Palomino su Miranda. Fourneau estrae il primo cartellino giallo della contesa per il difensore del Cagliari.19:10

35' GOL!! Cagliari-BOLOGNA 0-1!! Moro vince un contrasto a centrocampo e da palla a Ndoye, che vede l'inserimento di Castro e lo serve. Velo intelligentissimo dell'argentino così la palla arriva ad Orsolini che invece di rientrare sul sinistro scarica un destro potente sul primo palo piegando le mani a Scuffet!



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Orsolini19:08

34' Viola entra in possesso della sfera sulla trequarti avversaria. Taglia Piccoli reclamando il pallone ma Viola sbaglia completamente la misura del mancino.19:06

31' OCCASIONE BOLOGNA!! Ndoye riceve palla e, come Castro in precedenza, si gira e serve l'accorrente Orsolini. Completamente sbagliata la conclusione dell'attaccante che manca di molto lo specchio della porta!19:03

30' Discende sulla fascia sinistra Luperto che successivamente fa partire un traversone bassa a tagliare dietro la difesa del Bologna. Non arrivano gli attaccanti però.19:02

28' Negli ultimi minuti l'azione si sta spostando da una metà campo all'altra in modo repentino ma le squadre non si stanno rendendo pericolose.19:00

27' Al minuto 27 il dato del possesso palla è del 29% per la formazione di casa e del 71% per gli ospiti.18:58

23' Bella palla di Miranda per l'inserimento in area di Freuler. Scuffet non accenna ad uscire dai pali e arriva Luperto a chiudere e a permettere al portiere di agguantare la sfera.18:54

20' Non trova spazi Miranda per fare girare palla dalle retrovie e quindi cerca Castro con un palla lunga e precisa. Il calciatore argentino, preoccupato a non far prendere posizione al difensore, non riesce a tenere il pallone nel rettangolo di gioco.18:52

17' OCCASIONE BOLOGNA! Riceve palla Castro al centro dell'area, si gira e riesce a servire Orsolini che si inserisce con tempismo perfetto. Conclusione incrociata e ottima parata di Scuffet che si stende e mette ancora in calcio d'angolo.19:02

14' Primo corner del match anche per il Bologna. Conclusione di Miranda da fuori area deviata dalla difesa oltre la linea di fondo.18:46

12' Calcio di punizione per la formazione di casa al limite dell'area, ma molto laterale(fallo di Freuler su Prati). Calcia Marin verso il centro dell'area e sulla respinta della difesa Viola appoggia per Gaetano che calcia alto sopra la traversa.18:47

11' Primi 10 minuti di gioco passati a ritmi piuttosto elevati. Dopo lo spauracchio subito il Bologna sembra aver trovato le misure e la concentrazione che era mancata nei primissimi minuti di gioco.18:43

10' Lucumì, non pressato, conduce palla fino al limite dell'area avversaria. Cross del difensore felsineo che non trova la testa di Orsolini che nel mentre era scivolato a terra.18:42

9' Zappa incespica sul pallone e regala rimessa laterale al Bologna in posizione offensiva.18:40

7' Odgaard allarga sulla sinistra per Ndoye che rientra sul destro e conclude lento e centrale verso la porta difesa da Scuffet.18:38

4' OCCASIONE CAGLIARI! La formazione sarda sembra essere entrata in partita molto meglio degli avversari. Piccoli arriva sulla fascia e tenta il cross. Lucumì devia e mette in seria difficoltà Skorupski che deve impegnarsi affinchè la palla non entri beffarda sul primo palo! Il pallone poi rimane li con gli attaccanti del Cagliari che non riescono a calciare in rete.18:37

3' Ndoye riceve palla sulla trequarti avversaria e punta Beukema. Il duello viene vinto dal difensore.18:34

1' Il Cagliari gioca con la sua divisa rossoblu. Il Bologna invece indossa la casacca da trasferta bianca con una banda orizzontale rossoblu sul petto.18:33

1' Subito in avanti il Cagliari che per via centrali trova Piccoli. Ribattuta in angolo la sua conclusione.18:33

Inizia la partita! Primo pallone giocato dalla formazione di Davide Nicola.18:31

Scambio di saluti tra i capitani ed è tutto pronto per Cagliari-Bologna!18:29

Sorprende anche Italiano dando spazio a Miranda e De Silvestri facendo rifiatare l'infortunato Lykogiannis e Posch. Buonissima notizia per l'allenatore cresciuto a RIbera che ritrova Ferguson e lo porta in panchina dopo l'infortunio subito ad Aprile dal giocatore.18:07

Nicola cambia diversi interpreti rispetto alla partita di Udine. Sostitutiti i laterali Augello e Dentello per fare posto a Obert e Zortea. Lo squalificato Makoumbou viene rimpiazzato da Viola che andrà ad agire con Gaetano alle spalle di Piccoli.17:55

A disposizione Bologna. Corazza, Karlsson, Posch, Holm, Iling-Junior, Domìnguez, Dallinga, Ravaglia, Ferguson, Pobega, Casale, Bagnolini, Fabbian, Urbanski.17:52

A disposizione Cagliari. Adopo, Augello, Felici, Mina, Zito, Dentello, Sherri, Pavoletti, Deiola, Ciocci, Wieteska, Lapadula.17:50

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. Italiano risponde schierando i suoi con il 4-2-3-1. Skorupski. Miranda. Lucumì, Beukema, De Silvestri. Moro, Freuler. Ndoye,Odgaard, Orsolini. Castro.17:49

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI. Davide Nicola sceglie il 3-4-2-1. Scuffet. Luperto, Palomino, Zappa. Obert, Prati, Marin, Zortea. Gaetano, Viola. Piccoli.17:47

Il direttore di gara sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Presenza numero 43 in Serie A per lui.Gli assistenti sono Fontemurato e Barone con IV ufficiale il signor Arena.Addetti VAR e AVAR rsipettivamente Maggioni e Mazzoleni.17:05

L'ultima partita disputata dalla squadra di Italiano risale allo scorso turno di Champions League dove il Bologna è caduto per 2-0 a casa dell'Aston Villa.17:02

Il Cagliari arriva dalla sconfitta di Udine. La squadra di Runkaic si è imposta per 2-0 contro la formazione sarda, interrompendone una serie di 3 risultati utili consecutivi.17:01

Le 2 compagini arrivano a questa contesa entrambe appaiate a 9 punti(assieme a Como ed Hellas), con il Bologna che ha una partita disputata in meno dopo il rinvio di Bologna-Milan durante il corso dell'ultima giornata di campionato.16:59

Ci troviamo all'Unipol Domus! Il Cagliari di Davide Nicola ospita il Bologna di Vincenzo Italiano.16:54

Benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Bologna, sfida valida per la 10a giornata di Serie A!16:52