90'+4' Fine partita: CAGLIARI-VERONA 1-0 (75' Piccoli)22:39

90' Cartellino giallo per Mathis Lambourde.22:33

89' Cagliari a un passo dal raddoppio: Viola tira di sinistro, para Montipò con la palla che arriva a Obert. Il terzino dei rossoblù conclude prima di testa trovando Magnani sulla sua strada, poi due volte con il piede, dove però trova in sequenza Montipò e poi il palo.22:32

88' Azione impressionante di Felici che parte da destra, supera un paio di avversari e conclude verso la porta. Salva Magnani.22:31

85' Sostituzione Verona: esce Tomáš Suslov, entra Daniel Mosquera.22:27

85' Sostituzione Verona: esce Reda Belahyane, entra Mathis Lambourde.22:26

83' Sostituzione Cagliari: esce Zito Luvumbo, entra Adam Obert.22:25

82' Cartellino giallo per Diego Coppola.22:24

80' Reazione importante del Verona: palla splendida di Kastanos che arriva a Serdar, veloce nella conclusione istantanea. Bravissimo Mina a ribattere con Sherri praticamente battuto.22:23

77' Sostituzione Cagliari: esce Roberto Piccoli, entra Leonardo Pavoletti.22:20

75' GOL! CAGLIARI-Verona 1-0! Rete di Roberto PICCOLI! Splendida azione dei Cagliari con Makoumbou che confeziona un cioccolatino per Felici, bravo ad innescare Piccoli. Quest'ultimo non sbaglia, freddo e preciso dinanzi a Montipò.



73' Sostituzione Verona: esce Darko Lazović, entra Abdoulrahmane Harroui.22:15

73' Sostituzione Verona: esce Casper Tengstedt, entra Grigoris Kastanos.22:15

71' Spinge il Cagliari, soprattutto sulla corsia di sinistra. Il Verona però si difende con le unghie e con i denti.22:14

68' Altra buona occasione per il Cagliari: avvitamento preciso di Piccoli che di testa conclude di poco fuori a lato.22:11

66' Sostituzione Verona: esce Rocha Livramento, entra Amin Sarr.22:08

64' Ci prova Viola appena entrato, bravo Belahyane a fermarlo in area prima del tiro.22:08

61' Sostituzione Cagliari: esce Nadir Zortea, entra Mattia Felici.22:02

61' Sostituzione Cagliari: esce Gianluca Lapadula, entra Nicolas Viola.22:02

59' Ancora una volta pericolosissimo Augello che rientra sul destro e crossa per Luperto, bravo nella spizzata: decisivo l'intervento di Magnani.22:01

57' Ottima cavalcata di Tchatchoua sulla destra: cross perfetto dell'esterno per Lazovic che di testa colpisce la traversa.21:59

53' Ci prova ancora Piccoli con il destro, ma la sfera termina fuori a lato.21:58

50' Conclusione di Bradaric da fuori area: il suo tiro si rivela però lento e centrale.21:53

47' Inizia il secondo tempo di CAGLIARI-VERONA!21:52

46' Sostituzione Cagliari: esce Răzvan Marin, entra Michel Adopo.21:52

Nella seconda frazione occhio a chi potrebbe smuovere la situazione entrando dalla panchina: Gaetano e Viola per il Cagliari, Harroui e Mosquera per il Verona.21:36

Prima frazione molto fisica e sentita tra Cagliari e Verona. I sardi gestiscono il possesso, i gialloblù si difensono e provano a partire in contropiede. Le occasioni più importanti capitano a Zappa da una parte e Lazovic dall'altra: nel primo caso miracoloso Montipò, nel secondo un erroraccio del serbo impedisce al Verona di siglare il proprio vantaggio al termine del primo tempo.21:35

45'+2' Finisce il primo tempo di CAGLIARI-VERONA!21:34

45'+1' Occasione clamorosa per il Verona: serpentina di Bradaric che serve Lazovic, il serbo sbaglia però a porta praticamente vuota.21:33

45' Ci prova Luvumbo dalla lunga distanza con un tiro a giro di sinistra. La palla termina fuori sopra la traversa.21:33

41' Buona occasione per il Verona: si muove bene Tengstedt, bravo a smarcarsi e a concludere di destro. La palla termina però di pochissimo fuori a lato.21:28

38' Tentativo di Piccoli dalla lunghissima distanza. La palla termina abbondantemente fuori a lato.21:24

36' Timida reazione del Verona con Serdar che tenta la conclusione dalla lunga distanza. Il suo tiro termina di parecchio fuori a lato.21:23

34' Occasione clamorosa per il Cagliari con Zappa che di testa inquadra la porta da posizione molto ravvicinata: Montipò si supera con un intervento davvero incredibile e alza il pallone sopra la traversa.21:20

33' Occasione per il Cagliari con Lapadula che si libera alla perfezione in area e colpisce di testa dopo il cross preciso di Augello. Decisivo l'intervento di Coppola.21:19

30' Diversi falli in mezzo al campo, gioco spezzettato e ritmi che sono calati drasticamente dopo i primi 15 minuti.21:19

27' Cartellino giallo per Răzvan Marin.21:13

24' Cagliari decisamente più pimpante. I sardi conducono il pallino del gioco, provando a sfondare su entrambe le corsie laterali. Il Verona si difende e timidamente prova a colpire in contropiede.21:12

20' Dopo 20 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Cagliari nettamente in vantaggio con il 67%.21:08

17' Ancora Augello pericoloso a sinistra: buona l'imbeccata per Luvumbo che forza la conclusione di sinistro, non trovando però lo specchio della porta.21:04

15' Dopo 15 minuti di gioco emerge come sia una sfida molto sentita. Tanti calciatori pronti a sacrificarsi, aggressivi nel pressing e duri nei contrasti.21:01

12' Si rivede in avanti l'Hellas con una splendida imbiucata di Tengstedt per Livramento: decisivo l'intervendo di Mina.20:58

8' Ancora Cagliari pericoloso, sempre da sinistra: cross di Augello e stacco imperioso di Piccoli che non riesce però ad indirizzare il pallone verso la porta difesa da Montipò.20:55

7' Ottima occasione per Mina: spizzata di Zappa su cross di Marin e inserimento perfetto del centrale colombiano che con il piattone non inquadra lo specchio della porta per pochi centimetri.20:53

5' Cambio gioco perfetto di Marin per Luvumbo che punta Tchatchoua e lascia partire un cross teso potente su cui libera Magnani.20:52

2' Parte subito forte il Verona che ci prova con Tengstedt, ben servito da Suslov. Il suo colpo di testa termina però fuori a lato.20:47

1' Inizia il primo tempo di CAGLIARI-VERONA!20:46

Cambio dell'ultimo minuto in casa Verona: scenderà in campo Belahyane, out Dani Silva per un problema fisico accusato durante il riscaldamento.20:43

Nove delle 10 vittorie totali strappate dal Cagliari contro l’Hellas Verona in Serie A sono arrivate in gare casalinghe, comprese tutte le ultime cinque - la più recente è datata 5 novembre 2017, 2-1 per gli isolani con gol di Luca Ceppitelli e Paolo Faragò - tuttavia, i rossoblù non hanno vinto alcuno degli ultimi quattro confronti interni contro i veneti nel torneo: due pareggi, compreso l’ultimo dello scorso aprile (1-1), e due sconfitte nel parziale. 20:33

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite di Serie A contro il Cagliari, grazie a cinque vittorie e quattro pareggi; si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitte dei gialloblù contro una singola avversaria nella competizione.20:33

Le scelte di Zanetti: gioca Coppola in difesa al fianco di Magnani. Serdard in mezzo con Belahyane. Sulla trequarti Livramento, Suslov e Lazovic a sostegno di Tengstedt.20:42

Le scelte di Nicola: a sorpresa il tecnico dei rossoblù schiera il doppio centravanti, con Lapadula al fianco di Piccoli. Luvumbo e Zortea sulle fasce, mentre Marin e Makoumbou saranno nel mezzo. Ancora Sherri in porta.20:32

Panchina Verona: Belahyane, Berardi, Cisse, Corradi, Daniliuc, Dawidowicz, Faraoni, Ghilardi, Harroui, Kastanos, Lambourde, Mosquera, Perilli, Sarr, Sishuba.20:32

Panchina Cagliari: Adopo, Azzi, Ciocci, Deiola, Felici, Gaetano, Jankto, Mutandwa, Obert, Palomino, Pavoletti, Prati, Scuffet, Viola, Wieteska.20:30

Formazione VERONA (4-2-3-1): Montipò - Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric - Serdar, Belahyane - Livramento, Suslov, Lazovic - Tengstedt. 20:42

Formazione CAGLIARI (4-2-4): Sherri - Zappa, Mina, Luperto, Augello - Marin, Makoumbou - Zortea, Piccoli, Lapadula, Luvumbo.20:28

Il Cagliari è reduce dal 2-2 con il Genoa, mentre il Verona arriva dallo 0-5 interno con l'Inter.20:27

Benvenuti alla diretta di Cagliari-Verona, match valido per la 14a giornata di Serie A.20:27

