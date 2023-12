Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fiorentina-Torino 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:39

Nel prossimo turno, il primo del 2024, la Fiorentina andrà a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo nel giorno dell'Epifania, per il Torino invece c'è il Napoli in casa domenica 7 gennaio.20:57

Torino dunque fermo a quota 24 che rischia ora di perdere contatto da Lazio, Atalanta e Roma. La Fiorentina sale invece a 33 grazie alla decima vittoria in questo campionato, la terza consecutiva per 1-0 dopo quelle su Verona e Monza.20:57

Il gol di testa di Ranieri, su assist di Kayode, decide la gara del Franchi e lancia la Fiorentina in zona Champions, in attesa delle altre gare della 18esima. Dopo un primo tempo avaro di emozioni ma con un Torino più propositivo, la Fiorentina riesce a prendere in mano le redini del gioco e, seppur creando solo l'episodio del gol, riesce a girare la partita dalla propria parte. Nulla da fare per gli uomini di Juric che perdono la seconda delle ultime tre trasferte e rischiano ora di veder scappar via il treno che porta in Europa.20:57

90'+6' Triplice fischio al Franchi. Fiorentina-Torino termina 1-0.20:30

90'+6' Vojvoda calcia di piatto nello specchio ma debolmente e tra le mani di Terracciano.20:29

90'+5' Si gioca oltre il quinto minuto di recupero per il tempo perso durante l'extra time.20:29

90'+5' Viola in dieci in questo finale di gara, Sottil è in campo ma solo per fare presenza visto il problema muscolare.20:28

90'+3' Problema muscolare per Sottil che rimane a terra dopo un allungo in zona offensiva. 20:27

90'+2' Kayode ancora al cross dalla destra, respinge la difesa granata.20:26

90'+2' Non riesce a creare nulla il Torino in questo finale, in linea con quanto fatto praticamente per tutto il secondo tempo.20:25

90' Cinque minuti di recupero.20:24

90' Controllo e sinistro di Sottil al limite dell'area, palla alta sopra la traversa.20:23

89' Djidji stende Parisi e si prende il cartellino giallo.20:22

88' Sostituzione Fiorentina: esce anche Bonaventura, entra Martinez Quarta.20:22

88' Sostituzione Fiorentina: fuori Ikoné, dentro Sottil.20:21

87' Giallo per Ikoné che non è voluto uscire dal campo per la strada più corta.20:21

87' Sostituzione Torino: Juric si sbilancia inserendo Seck per Tameze.20:20

86' Grande entusiasmo al Franchi che sogna in grande dopo il vantaggio che piazza momentaneamente la squadra di Italiano al quarto posto.20:20

83' GOL! FIORENTINA-Torino 1-0! Rete di Ranieri. Vantaggio della Viola con un colpo di testa perfetto di Ranieri su cross dalla destra di Kayode. I padroni di casa la sbloccano a pochissimo dal termine. Primo gol in A con la Fiorentina per il difensore centrale.



Guarda la scheda del giocatore Luca Ranieri20:18

82' Gioco fermo per verificare le condizioni di Linetty e Milenkovic, scontratisi violentemente in area.20:16

82' Mandragora prova la botta da fuori dopo il corner calciato da Duncan, palla nuovamente deviata oltre la linea di fondo.20:15

81' Sgroppata di Parisi sulla sinistra, l'esterno ex Empoli conquista un calcio d'angolo.20:15

80' Gran chiusura in scivolata di Milenkovic su Djidji, anticipato al momento del cross dalla destra.20:13

78' Sostituzione Torino: esce anche Bellanova, al suo posto dentro Vojvoda.20:18

78' Sostituzione Torino: Vlasic non ce la fa, al suo posto entra Djidji.20:14

78' Sostituzione Fiorentina: Italiano ne approfitta per effettuare un cambio, entra Parisi al posto di Biraghi.20:11

77' Vlasic a terra dolorante. La Penna ferma il gioco per far entrare i sanitari granata. Il croato è crollato sul terreno di gioco dopo uno scontro involontario con Milenkovic.20:11

75' Entrata in netto ritardo di Ranieri su Bellanova. Giallo per il difensore viola e punizione per il Toro sul lato corto dell'area avversaria.20:09

74' Cross di Bellanova dalla destra, troppo alto per tutti. Dalla parte opposta ci prova allora Lazaro che manda la palla in area piccola dove Terracciano è costretto all'uscita di pugni per anticipare Sanabria.20:08

74' Zapata mette palla sul dischetto del rigore ma trova Ranieri pronto alla respinta, in anticipo su Vlasic.20:07

72' Biraghi ferma la ripartenza di Zapata e cerca di sorprendere Milinkovic-Savic con un drop dai 40 metri. Il portiere ospite non si fa sorprendere e blocca a due mani.20:05

70' Fallo in attacco di Kouamé che colpisce al volto Tameze con una gomitata involontaria.20:04

68' Fallaccio di Kayode in ritardo su Zapata e giallo per l'esterno italiano.20:01

67' Espulso in componente dello staff di Italiano per proteste nei confronti del direttore di gara.20:01

65' Mandragora pesca subito Nzola in profondità, l'angolano vede l'inserimento di Ikoné che però non trova il tempo per il controllo al limite dell'area. Buona azione offensiva sprecata dalla Viola.19:59

65' Sostituzione Fiorentina: esce Arthur, entra Mandragora.19:58

64' Sostituzione Fiorentina: fuori Beltran, dentro Nzola.19:58

64' Biraghi crossa ancora una volta in mezzo su calcio di punizione dalla sinistra, Beltran è l'ultimo a toccare secondo l'arbitro e si riprenderà con una rimessa dal fondo per gli ospiti.19:57

62' Sostituzione Torino: esce anche Pellegri che cede il posto a Sanabria.19:55

62' Sostituzione Torino: Juric toglie un nervoso Ricci e inserisce Linetty.19:55

61' Biraghi pesca Milenkovic che fa da torre per Kouamé, l'ivoriano viene anticipato, la palla finisce sui piedi di Bonaventura il cui tentativo di sinistro dal limite è respinto da Tameze.19:55

60' Altra punizione per la Fiorentina sulla trequarti offensiva, Buongiorno commette fallo su Bonaventura.19:54

59' Gran lavoro difensivo di Zapata che insegue Kayode fino alla propria bandierina e gli ruba palla in scivolata.19:53

58' Prosegue il buon momento della Fiorentina che sta sicuramente mettendo in campo più idee rispetto alla prima frazione ma sta comunque faticando a creare qualcosa di pericoloso dalle parti di Milinkovic-Savic.19:52

57' Palla rimbalzante in area granata, Ikoné e Rodriguez se la contendono col fisico e alla fine è lo svizzero ex Milan ad avere la meglio.19:50

56' Schema viola sul calcio piazzato, Arthur apre a sinistra per Duncan che calcia in mezzo teso. Kouamé ci prova in torsione di testa ma non trova lo specchio.19:50

55' Braccio largo di Ricci su Bonaventura, quasi a vendicarsi di quanto successo in precedenza. La Penna estrae il giallo per il centrocampista granata.19:48

54' Proteste viola per un fallo di mano di Ricci in area di rigore, c'era però fuorigioco di Duncan in precedenza che cancella qualsiasi dubbio.19:48

53' Ci sta provando sicuramente di più la Fiorentina rispetto al primo tempo ma gli sbocchi offensivi sono davvero pochi. Serve l'episodio o la giocata del singolo per sbloccare il match.19:47

51' Corner per il Torino con Lazaro e Ilic in zona bandierina, alla fine è l'austriaco a mettere in mezzo trovando la respinta viola sul primo palo.19:45

50' Bonaventura perde palla sulla pressione della difesa ospite, rimessa laterale per il Toro.19:44

48' La Penna non viene richiamato al VAR, Ricci ha subito una manata da Bonaventura ma è sembrata involontaria. Il gioco riprende con una palla a due per la Fiorentina che riconsegna palla agli ospiti.19:42

47' La Penna ferma il gioco per permettere i soccorsi a Ricci, rimasto a terra dolorante dopo un contrasto con Bonaventura.19:41

46' Si ricomincia!19:39

Un Torino molto propositivo in avvio di match non riesce a capitalizzare le occasioni avute con Zapata e Lazaro, nel finale arriva la reazione della Fiorentina che va vicinissima al vantaggio con Ikoné che sbatte su Milinkovic-Savic dopo un retropassaggio errato di Tameze. Gara molto intensa sul piano fisico con il gioco molto spesso interrotto dai fischi di La Penna. Entrambe le formazioni sono chiamate a un secondo tempo più concreto in zona offensiva per portare a casa i tre punti.19:28

45'+1' Duplice fischio di La Penna. Fiorentina-Torino 0-0 all'intervallo.19:19

45'+1' Fallo di mano di Beltran nel tenativo di stoppare una rimessa a lunga gittata di Kayode. La Penna fischia fallo dell'argentino che protesta per una trattenuta molto vistosa di Buongiorno ai suoi danni.19:19

45' Un minuto di recupero.19:18

43' OCCASIONE FIORENTINA! Tameze sbaglia il retropassaggio per Milinkovic-Savic, Ikoné anticipa il portiere serbo e calcia a rete col mancino ma trova la risposta di Vanja con la manona a negargli il gol.19:17

42' Kayode crossa in area dalla destra, Bonaventura prova la torsione di testa verso il secondo palo ma non trova la porta.19:15

42' Kouamé al cross dalla sinistra, palla troppo morbida che è facile preda di Milinkovic-Savic.19:14

40' Biraghi calcia a rientrare verso la porta dalla bandierina, la palla viene toccata da un giocatore del Toro, attraversa tutto lo specchio della porta e finisce in fallo laterale dalla parte opposta.19:13

39' Kayode guadagna un calcio d'angolo facendo rimpallare la palla sulla gamba di Lazaro.19:12

38' Kouamé ha spazio nel campo avversario, porta palla e prova l'uno-due con Beltran senza successo. Palla di nuovo al Torino.19:11

37' LAZARO! Lazaro calcia al volo col destro dal cuore dell'area dopo una sponda fortunosa di Zapata, Terracciano è reattivo nella parata a una mano negando il vantaggio ai granata.19:10

36' Punizion per la Viola a ridosso dell'area granata, Biraghi mette in mezzo dalla destra col mancino a rientrare, la difesa ospite respinge e Duncan prova senza successo il drop dai 25 metri.19:09

34' Bonaventura cerca Beltran in verticale, Tameze intuisce l'intenzione del 5 viola e chiude la traiettoria di passaggio recuperando palla.19:07

34' Bellanova ancora una volta al cross dalla destra, palla troppo alta per tutti.19:06

33' C'è tanta intensità in questo scampolo di match ma entrambe le squadre faticano tantissimo ad arrivare al tiro.19:06

30' Kouamé arriva al cross dal fondo sulla sinistra, fa fuori due difensori con la sterzata secca a rientrare e serve Beltran che viene però chiuso in corner.19:06

29' Beltran a terra dopo un aggancio con Buongiorno, La Penna fischia fallo in attacco all'argentino che non la prende benissimo, così come il pubblico di casa che protesta vivacemente.19:02

29' Fallo di Buongiorno su Bonaventura a centrocampo, qualche secondo di respiro per la Fiorentina che sta decisamente soffrendo in questo avvio.19:02

28' Lazaro va via di forza a Kayode sulla sinistra ma c'è ancora Ranieri a pulire l'area viola in anticipo su tutti.19:01

27' Buongiorno verticalizza per Vlasic che ha spazio sulla destra, il croato cerca Zapata al centro con un pallone basso ma trova il tackle di Ranieri ad anticipare il colombiano.19:00

26' Torino ancora in pressione al limite dell'area avversaria con la Fiorentina che non riesce proprio a trovare il modo per alzare il proprio baricentro.18:58

25' ZAPATA! Ricci pennella in area per l'incornata di Zapata, Terracciano respinge a due mani salvando i suoi!18:57

24' Giallo per Biraghi dopo un fallo su Bellanova che lo aveva saltato in velocità.18:57

23' Rinvio completamente sballato di Terracciano, Zapata si ritrova la palla sui piedi e calcia a rete quasi senza guardare, la palla esce di pochissimo ma si alza la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco del colombiano.18:56

22' Si allacciano Pellegri e Milenkovic al limite dell'area viola, La Penna assegna il calcio di punizione ai padroni di casa.18:55

21' Sembrano mancare le idee alla Fiorentina, anche per merito della tenuta tattica del Torino che sta chiudendo alla perfezione tutte le linee di passaggio.18:54

19' Biraghi non calcia direttamente ma tocca corto per Milenkovic che centra la barriera con la soluzione di forza. La difesa del Torino poi libera in fallo laterale sul successivo cross di Kouamé dalla sinistra.18:52

18' Ricci atterra Bonaventura sulla propria trequarti, punizione per la Fiorentina a una ventina di metri dalla porta avversaria. Opportunità da piazzato per gli uomini di Italiano.18:51

16' Lancio lungo di Milinkovic-Savic, Pellegri non ci arriva e commette fallo su Arthur che rimane a terra dolorante dopo lo scontro con l'avversario. Il gioco si ferma per qualche secondo supplementare ma il brasiliano si rialza e sembra in grado di proseguire.18:50

16' Altro fallo del Torino che sta tenendo sempre altissimo il ritmo della partita, aggredendo i viola a tutto campo.18:49

14' Fallo in attacco di Lazaro su Kayode, la Fiorentina recupera palla e prova a impostare dal basso ma gli uomini di Juric stanno occupando alla perfezione tutte le zone del campo.18:47

13' Ikoné trattiene Vlasic a centrocampo troncando sul nascere l'incursione verticale del croato.18:46

12' Intanto sugli spalti continua lo spettacolo delle due tifoserie, accomunate da un gemellaggio che dura da oltre 50 anni.18:45

11' Torino sempre con grande energia in questo frangente, Fiorentina che non riesce quasi mai a uscire dalla propria metà campo.18:44

9' Si scopre pericolosamente il Torino ma Kouamé e Ikoné si ostacolano in ripartenza e permettono agli avversari di recuperare.18:41

8' Kayode prova la verticalizzazione per Beltran, Buongiorno fa buona guardia recuperando il pallone e alleggerendo verso Milinkovic-Savic.18:40

7' E' sempre il Toro a fare la gara in questa fase, attaccando continuamente sulla destra.18:40

6' Sinistro a giro di Ilic, altissimo sopra la traversa.18:38

4' Milenkovic sgambetta Ilic al limite dell'area viola. Punizione da posizione molto interessante per il Torino. Sul pallone Rodriguez che si allontana e lascia a Ilic il compito della battuta.18:38

4' Altro cross di Bellanova dalla destra, Pellegri prova la girata al volo dal dischetto ma liscia completamente la sfera.18:37

3' Kouamé prova a scappare in campo aperto ma subisce il rientro di Tameze che gli ruba palla senza fallo. Qualche protesa dell'ivoriano ma La Penna è inflessibile.18:36

2' Ancora Torino propositivo sulla destra con Bellanova che prova il cross col mancino ma trova Duncan sulla propria traiettoria. Italiano è già in piedi a cercar di spronare i suoi, apparsi un po' passivi in questo avvio.18:35

Subito il primo tentativo del Toro con Bellanova al cross dalla destra, Pellegri la tocca di testa ma non riesce a dare forza alla propria conclusione. Terracciano blocca la sfera senza problemi al centro della porta.18:34

Si comincia! 18:33

Squadre in campo al Franchi, tra pochissimo il via al match.18:30

Juric ne cambia invece due rispetto al pareggio ottenuto in rimonta con l'Udinese: Bellanova si prende la fascia destra al posto di Soppy mentre c'è Pellegri al posto di Sanabria ma resa da capire se giocherà al fianco di Zapata o leggermente dietro in linea con Vlasic. Tameze-Buongiorno-Rodriguez il trio difensivo davanti a Milinkovic-Savic. Qualità in mezzo al campo con Ricci e Ilic in cabina di regia, sulla sinistra fiducia ancora a Lazaro con Vojvoda in panchina.18:29

Italiano conferma dieci undicesimi della formazione che ha battuto il Monza nell'ultimo turno di campionato con Bonaventura che riprende il proprio posto al centro del trio alle spalle di Beltran, panchina per Barak. Ikoné e Kouamé giocheranno sulle ali, Arthur e Duncan formano la cerniera di centrocampo. Tra i pali c'è sempre Terracciano con Kayode a destra, Biraghi a sinistra e la coppia centrale Milenkovic-Ranieri davanti a lui.18:26

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: 3-4-2-1 per i granata. Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro - Vlasic, Pellegri - Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Karamoh, Sanabria, Radonjic, Sazonov, Seck, Djidji, Vojvoda, Gineitis, Linetty, Soppy.18:24

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: Italiano sceglie il consueto 4-2-3-1. Terracciano - Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Arthur, Duncan - Ikoné, Bonaventura, Kouamé - Beltran. A disposizione: Martinelli, Christensen, Sottil, Lopez, Nzola, Infantino, Mina, Martinez Quarta, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo.18:23

Dirige il match La Penna con Peretti e Tolfo ad assisterlo. Quarto uomo Prontera. In sala VAR ci sono Nasca e Marini.14:26

La Fiorentina, reduce da una serie di dieci partite tra campionato e coppe in cui ha perso solamente contro il Milan a San Siro, ospita il Torino nel match che chiude il 2023 di entrambe. Gli uomini di Juric sono in serie positiva da quattro partite ma senza vittorie esterne nelle ultime tre trasferte e cercano punti preziosi per continuare a coltivare il sogno europeo. Stesso obiettivo per i viola che si trovano a un solo punto dal quarto posto occupato dal Bologna. Fischio d'inizio alle 18.30.16:25

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Torino, gara valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A.14:14