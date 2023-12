Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:42

La Lazio si porta a 27 punti, ad uno solo dal Napoli. Il Frosinone continua nel suo momento negativo e rimane a 19 lunghezze, a +6 dalla zona retrocessione.22:42

Primo tempo intenso ma senza tiri in porta, nella ripresa passa il Frosinone con un rigore di Soulè, ma la Lazio in 120 secondi la ribalta con Castellanos e Isaksen. Nel finale Patric arrotonda il risultato.22:42

90'+6' Fine partita: LAZIO - FROSINONE 3-1.22:42

90'+6' Cartellino giallo per Cataldi per proteste.22:41

90'+5' CASTELLANOS! Guandouzi cross in area, Castellanos prende il tempo e calcia al volo, Turati d'istinto para.22:40

90'+4' TRAVERSA DI ISAKSEN! Scatto di Pedro che la mette forte in mezzo dal fondo, Isaksen calcia di prima e scheggia la traversa.22:39

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.22:35

89' Cuni prende il posto di Soulè.22:35

89' Sostituzione nel Frosinone, entra Bourabia per Brescianini.22:34

86' Dentro Cataldi per Rovella.22:31

86' Doppio cambio nella Lazio, Pedro per Zaccagni.22:31

84' GOL! LAZIO - Frosinone 3-1! Rete di Patric. Calcio d'angolo di Zaccagni, la palla viene sfiorata da Okoli e finisce a Patric che sotto porta calcia in rete.22:30

83' Possesso palla Lazio in questi minuti, il Frosinone sembra iniziare ad essere stanco.22:27

80' Sgasata di Zaccagni e palla per Isaksen che invece di calciare serve Castellanos, l'attaccante devia in rete ma si trova in posizione di fuorigioco.22:25

79' Sostituzione nel Frosinone, entra Kvernadze per Garritano.22:24

78' Cartellino giallo anche per Isaksen, entrata in ritardo su Gelli.22:23

78' Cartellino giallo per Barrenechea, entrata da dietro su Zaccagni.22:23

75' Dentro Caso per Harroui.22:21

75' Doppio cambio nel Frosinone, entra Cheddira per Kaio Jorge.22:21

74' Cartellino giallo per Okoli, fallo su Isaksen.22:20

72' GOL! LAZIO - Frosinone 2-1! Rete di Castellanos. La ribalta in due minuti la Lazio, Castellanos al limite controlla e serve Isaksen che di sinistro calcia in diagonale e trafigge Turati.



70' GOL! LAZIO - Frosinone 1-1! Rete di Castellanos. Isaksen scodella in area dalla destra, Castellanos anticipa il marcatore e colpisce di testa, la palla finisce sotto la traversa alla sinistra di Turati.



69' Prova a reagire la squadra biancoceleste, Zaccagni parte in velocità, ne salta tre ma una volta in area perde il tempo e si fa recuperare.22:14

66' Sostituzione nella Lazio, entra Vecino per Kamada.22:11

63' KAIO JORGE! Punizione per il Frosinone dai venti metri, conclusione a giro che passa in mezzo alla barriera e sfiora il palo alla destra di Provedel.22:08

58' GOL! Lazio - FROSINONE 0-1! Rete di Soulé. Pallone da una parte e portiere dall'altra. Rigore perfetto di Soulè, Frosinone in vantaggio.



56' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Feliciani dopo il check al VAR indica il dischetto.22:01

56' Cartellino giallo per Patric per proteste.22:00

55' Tocco di mano di Guendouzi in area. Feliciani richiamato al VAR.22:00

54' Cambio nella Lazio, entra Hysaj per Pellegrini.21:59

51' Buon ritmo anche in questo avvio di ripresa.21:55

46' Gran sinistro di Pellegrini dai venti metri. Palla di poco alla sinistra di Turati.21:51

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO - FROSINONE.21:49

46' Sostituzione nella Lazio, entra Isaksen per Felipe Anderson.21:49

Partita bloccata e senza vere conclusioni a rete, nonostante un buon ritmo. La Lazio con le sgasate di Zaccagni prova a creare pericoli, ma manca di concretezza in avanti, anche il Frosinone si fa vedere ma non trova mai lo specchio della porta.21:34

45'+2' Fine primo tempo: LAZIO - FROSINONE 0-0.21:33

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:31

42' Zaccagni prova a mettersi in proprio, si accentra e calcia da fuori area. Palla alla sinistra di Turati.21:28

39' Gelli dalla sinistra serve Garritano al limite, conclusione al volo ma pallone colpito male che finisce a lato.21:25

37' Soulè per Garritano che prova il cross teso in area, Patric in tuffo di testa manda in angolo.21:23

32' Punizione Lazio da posizione defilata, Zaccagni cerca direttamente la porta, Turati smanaccia.21:18

29' Ancora Zaccagni dalla sinistra, alza la testa e crossa in area, Castellanos controlla e prova a calciare ma viene bloccato dalla difesa del Frosinone.21:15

25' Lazio nuovamente in possesso del pallone. Lunghi fraseggi ma nessuna conclusione verso la porta.21:11

22' Partita momentaneamente interrotta per un infortunio ad Okoli21:08

19' Sterzata e cross morbido di Zaccagni sul secondo palo, Gelli in chiusura salva su Felipe Anderson.21:05

15' Dopo un buon avvio dei biancocelesti è ora il Frosinone a guadagnare campo.21:00

11' Tito cross insidioso di Harroui dopo un batti e ribatti in area, la palla finisce a lato.20:57

8' Lazio molto aggressiva in questi primi minuti, il Frosinone prova a difendersi.20:53

3' Cross di Guendouzi dalla destra, Castellanos impatta di testa ma manda alto.20:49

2' Lazio in avanti e in pressione in questo avvio di gara.20:49

1' FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - FROSINONE. Arbitra Feliciani.20:46

Diverse assenza nella Lazio che non potrà contare su Immobile e Luis Alberto, al loro posto spazio a Castellanos e Kamada. Al centro della difesa Gila e Patric con Marusic e Pellegrini terzini. Nel Frosinone tridente con Soulè, Kaio Jorge e Harroui, parte ancora dalla panchina Cheddira. In mezzo al campo Barrenechea e Brescianini con Gerri a Garritano ai loro lati.19:52

Formazione FROSINONE (3-4-3): Turati - Monterisi, Okoli, Romagnoli - Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano - Soulè, Kaio Jorge, Harroui. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Kvernadze, Bourabia, Mazzitelli, Caso, Cuni, Cheddira.19:49

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Patric, Pellegrini - Guendouzi, Rovella, Kamada - Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Ruggeri, Vecino, Basic, Cataldi, Pedro, Isaksen, Sanà Fernandes.19:49

La Lazio dopo la vittoria ad Empoli, cercherà di continuare la marcia di riavvicinamento alla zona Champions, distante ora 7 punti. Il Frosinone dopo un ottimo avvio, vive un momento difficile in campionato, dove non vince da cinque giornate, 2-1 casalingo al Genoa.18:44

Quinto incrocio nella massima serie tra Lazio e Frosinone. In questo derby laziale, tre le vittoria della squadra capitoline e un pareggio, con i ciociari che nei precedenti non hanno ancora mai segnato ai biancoazzurri.18:41