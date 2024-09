E' tutto pronto in riva al lago di Como dove splende il sole e si attende solo l'ingresso sul terreno di gioco delle due squadre.14:54

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Como-Hellas Verona, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.14:36

Al Sinigaglia si affrontano due squadre vicine in classifica ma dallo stato di forma nettamente opposto. Il Como è reduce infatti dal pareggio casalingo col Bologna a cui ha fatto seguito la strepitosa vittoria di Bergamo contro l'Atalanta, il Verona invece arriva dalle sconfitte con Lazio e Torino, seppur dopo partite molto combattute, che hanno spento gli entusiasmi dopo il grande avvio di campionato. Fischio d'inizio alle ore 15.14:40

Dirige il match Giua con Berti e Cortese ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Arena. In sala VAR ci sono Marini e Massa.14:41

FORMAZIONE UFFICIALE COMO: 4-2-3-1 per gli uomini di Fabregas. Audero - Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno - Sergi Roberto, Perrone - Strefezza, Paz, Fadera - Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Goldaniga, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Jasim, Jack, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi, Barba.14:48

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: 4-2-3-1 per i veneti. Montipò - Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese - Dani Silva, Belahyane - Suslov, Kastanos, Lazovic - Tengstedt. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Sarr, Bradaric, Rocha Livramento, Okou, Sishuba, Magnani, Duda, Mosquera, Ajayi, Cissé, Ghilardi.14:46

Nessun cambio nella formazione iniziale del Como rispetto alla vittoria ottenuta martedì sull'Atalanta. Tra i pali ci sarà quindi ancora Audero, gli esterni di fascia saranno Van der Brempt e Moreno con Dossena e Kempf a formare la coppia centrale. In mezzo al campo spazio ancora per Sergi Roberto e Perrone, a loro il compito di supportare il trio tutto fantasia formato da Strefezza, Paz e Fadera alle spalle dell'unica punta Cutrone.14:49

Zanetti, senza lo squaificato Dawidowicz, ridisegna il proprio schieramento con un 4-2-3-1 che vede Tchatchoua e Frese sugli esterni con Daniliuc e Coppola centrali. In mezzo al campo c'è la conferma per Belahyane e Dani Silva mentre dietro a Tengstedt ci saranno Suslov e Kastanos insieme a Lazovic, avanzato sulla trequarti. Panchina, almeno inizialmente, per Magnani, Sarr e Mosquera.14:53