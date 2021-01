Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:03

Grazie a questo risultato, l'Hellas Verona sale all'ottavo posto in classifica mentre lo Spezia, alla terza sconfitta consecutiva, viene agganciato da Genoa e Torino e finisce in zona retrocessione.17:04

Al Picco, l’Hellas Verona conquista tre punti grazie allo splendido gol di Mattia Zaccagni. I gialloblu, dopo aver terminato la prima frazione in parità, nella ripresa, sfruttando l’inferiorità numerica dello Spezia a causa dell’espulsione di Chabot, riescono a sbloccare la gara grazie alla strepitosa acrobazia del proprio trequartista, abile a sfruttare un bel suggerimento dalla destra di Faraoni. Gli scaligeri hanno la meglio sugli spezzini conquistando la terza vittoria in trasferta del campionato. La squadra di Italiano, nonostante una buona prova a livello difensivo, subisce l’ennesima sconfitta precipitando in zona retrocessione.16:58

90'+4' Fine partita di SPEZIA-HELLAS VERONA: 0-1. L'Hellas Verona batte di misura lo Spezia.16:53

90'+3' Ultimi tentativi per lo Spezia. La squadra di Italiano si è riversata nella metà campo avversaria.16:54

90' L'arbitro concede quattro minuti di recupero.16:48

89' Esce Estevez entra Deiola. Quinta sostituzione per lo Spezia.16:48

89' Esce Marchizza entra Farias. Quarta sostituzione per lo Spezia.16:48

88' Esce Zaccagni entra Salcedo. Terza sostituzione per l'Hellas Verona.16:47

87' Tiro dalla bandierina per lo Spezia. Marchizza la mette in mezzo per lo stacco di Erlic. Il difensore dello Spezia sfiora il gol del pari con il pallone che sorvola la traversa.16:46

84' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Veloso. Nzola, ben appostato sul primo palo, respinge la palla.16:42

82' La squadra di Italiano, nonostante l'inferiorità numerica, si sta spingendo in avanti alla ricerca del gol del pari prestando il fianco alle ripartenze gialloblu.16:41

79' AMMONITO Agoume. Il giocatore francese dello Spezia viene sanzionato con il giallo per un fallo a centrocampo ai danni di Colley.16:38

77' AMMONITO Erlic. Fallo a centrocampo ai danni di Zaccagni.16:36

76' Esce Dimarco entra Ceccherini. Seconda sostituzione per l'Hellas Verona.16:35

75' GOL! Spezia-HELLAS VERONA 0-1! Rete di Zaccagni. Cross al volo di Faraoni dalla destra e rovesciata a centro area di Zaccagni. Il trequartista gialloblu si coordina meravigliosamente trovando l'angolino basso alla destra di Provedel.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Zaccagni16:36

74' Lazovic si accentra dalla sinistra e calcia a giro dal limite dell'area sfiorando il palo alla sinistra di Provedel.16:33

72' Cross dalla destra in area di Lazovic. Provedel esce smanacciando il pallone e lo allontana dall'area evitando ulteriori pericoli.16:31

70' Esce Gyasi entra Ismajli. Terza sostituzione per lo Spezia.16:29

68' SECONDA AMMONIZIONE E CONSEGUENTE ESPULSIONE per Chabot. Il difensore tedesco abbatte Faraoni al limite dell'area e ammonito per la seconda volta è costretto ad abbandonare il campo.16:28

67' Esce Agudelo entra Piccoli. Seconda sostituzione per lo Spezia.16:26

67' Esce Pobega entra Maggiore. Prima sostituzione per lo Spezia.16:26

66' AMMONITO Pobega. Il centrocampista dei liguri trattiene vistosamente Tameze.16:24

64' Calcio d'angolo dalla sinistra di Marchizza per il colpo di testa a centro area di Chabot. Il difensore tedesco non riesce ad impattare bene la sfera di gioco consegnandola ai gialloblu.16:23

61' Zaccagni si accentra e calcia dal limite dell'area. Il tiro del trequartista scaligero finisce distante dalla porta difesa da Provedel.16:20

59' Iniziativa sulla sinistra di Gyasi che penetra in area ma al momento di concludere viene chiuso da Magnani.16:18

58' Cross dalla fascia sinistra in area di Lazovic. Erlic svetta anticipando Barak sul secondo palo.16:17

56' Conclusione improvvisa dal limite dell'area di Pobega. Silvestri si supera mandando la palla oltre la traversa.16:15

53' Esce Kalinic entra Colley. Prima sostituzione per l'Hellas Verona.16:11

51' Lo Spezia fa girare il pallone ma l'Hellas Verona rimane in attesa nella propria metà campo. 16:10

48' Traversone dalla fascia destra in area di Faraoni. Provedel esce ed anticipa Kalinic a centro area.16:07

46' Inizia il secondo tempo di SPEZIA-HELLAS VERONA: 0-0. Riprende la partita. Nessun cambio.16:03

Vedremo se durante l'intervallo, i due allenatori opteranno per alcune sostituzioni nel tentativo di sbloccare la partita.15:56

Al Picco, Spezia ed Hellas Verona concludono la prima frazione in parità. La squadra di Juric ha tentato di mantenere il possesso palla faticando però a scardinare la retroguardia spezzina se non in due occasioni nelle quali Provedel ha respinto le conclusioni degli attaccanti scaligeri. Dall'altra parte, la squadra di Italiano ha difeso ordinatamente senza riuscire mai a proporsi in avanti.15:56

45' Fine primo tempo di SPEZIA-HELLAS VERONA: 0-0. Al Picco, la prima frazione termina a reti bianche.15:47

43' Marchizza esce palla al piede dalla propria trequarti. Il laterale spezzino viene abbattuto da Tameze e conquista una punizione per far rifiatare i propri compagni.15:46

40' Gol annullato all'Hellas Verona! Kalinic scatta alle spalle della retroguardia spezzina, entra in area, e calcia potentemente sotto la traversa trovando la rete. Il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante croato dei veronesi ed annulla la rete.15:43

38' In questa fase di gioco, Spezia ed Hellas Verona stanno rifiatando. Sin qui, sono pochissime le occasioni degne di nota.15:41

35' AMMONITO Estevez. Entrata in ritardo ai danni di Dimarco.15:37

32' La squadra di Juric mantiene il possesso palla in attesa di poter impensierire i padroni di casa. Per ora, il pressing gialloblu è stato efficace permettendo ai centrocampisti scaligeri di recuperare sempre palla velocemente.15:35

29' Agudelo penetra in area di rigore dalla destra e calcia ampiamente a lato. Lo Spezia non riesce ad impensierire la retroguardia gialloblu.15:32

27' Punizione dalla fascia sinistra in area di Dimarco. La difesa ligure riesce a sventare la minaccia allontanando la palla.15:30

24' Zaccagni premia l'inserimento in area di Barak che a sua volta serve Kalinic al centro. Solo l'ottima parata di Provedel impedisce all'attaccante croato dell'Hellas Verona di realizzare il gol del vantaggio.15:28

22' A causa della pioggia e del terreno bagnato, entrambe le squadre stanno sbagliando spesso in fase di impostazione della manovra offensiva.15:25

19' Punizione dalla fascia sinistra sul secondo palo di Dimarco per Kalinic. Il centravanti veronese fa la sponda a centro area per Dawidowicz che calcia potente ma centrale trovando l'attenta opposizione di Erlic.15:23

16' I gialloblu sono ben disposti sul terreno di gioco. La squadra di Juric non concede spazio alla formazione spezzina.15:19

15' Dawidowicz, in proiezione offensiva, si accentra e calcia. La palla finisce ben distante dalla porta difesa da Provedel.15:17

13' Giropalla della squadra di Italiano. La squadra ligure fatica ad avanzare nella metà campo avversaria.15:15

11' AMMONITO Chabot. Il difensore tedesco dello Spezia abbatte Kalinic a centrocampo.15:14

10' Retropassaggio lento e prevedibile di Faraoni per Magnani sul quale si avventa Nzola. L'attaccante francese si incunea in area di rigore ma sbaglia la conclusione calciando sull'esterno della rete.15:13

8' Lancio di Estevez a cercare Nzola in area. Silvestri esce in presa alta anticipando l'attaccante francese dello Spezia.15:11

6' In questi primi minuti di gara, i ritmi di gioco non sono molto alti. Entrambe le squadre faticano a spingersi in avanti.15:09

4' Iniziativa sulla sinistra di Zaccagni che arriva sul fondo e mette palla in mezzo. Provedel, in traiettoria, fa sua la sfera di gioco.15:08

1' Inizia il primo tempo di SPEZIA-HELLAS VERONA. Dirige la sfida l’arbitro Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino.15:02

Juric, dopo la sconfitta interna contro l’Inter, decide di puntare sulla collaudata coppia di trequartisti Zaccagni-Barak alle spalle del centravanti Kalinic. Davanti a Silvestri, troviamo Dawidowicz, Dimarco e Magnani mentre a centrocampo confermati Tameze e Veloso con Faraoni e Lazovic sugli esterni.14:42

Italiano conferma il modulo 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Gyasi, Nzola ed Agudelo. In difesa, Erlic sostituisce lo squalificato Terzi ed affianca Chabot al centro con Vignali e Marchizza sulle corsie laterali. A centrocampo vengono scelti Estevez, Agoumé e Pobega. Out per Covid, Bastoni, Ricci ed Acampora.14:42

3-4-2-1 per l’Hellas Verona: Silvestri - Dimarco, Dawidowicz, Magnani - Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic - Barak, Zaccagni - Kalinic. A disposizione: Berardi, Pandur, Udogie, Ceccherini, Gunter, Lovato, Ruegg, Cetin, Ilic, , Danzi, Kalinic, Yeboah, Colley. 14:41

Ecco le formazioni: 4-3-3 per lo Spezia: Provedel - Vignali, Erlic, Chabot, Marchizza - Estevez, Agoumé, Pobega - Gyasi, Nzola, Agudelo. A disposizione: Rafael, Krapikas, Ferrer, Ismajli, Ramos, Maggiore, Deiola, Farias, Piccoli. 14:40

Spezia e Hellas Verona sono due delle tre formazioni (assieme alla Fiorentina) a non aver ancora trovato il gol da fuori area nella Serie A 2020/21.14:34

I veneti, dopo aver conquistato venti punti nelle prime quattordici giornate, cercano la terza vittoria in trasferta del campionato per avvicinarsi alle zone alte della classifica.14:33

La squadra di Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta interna contro il Genoa, ospita l’Hellas Verona di Juric.14:33