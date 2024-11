Grazie per aver segutio con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:08

90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO! Torino-Fiorentina 0-1!16:56

90'+5' Fuorigico segnalato ai danni del Torino che probabilmente sancisce la fine della partita.16:55

90'+5' Va per salire Milinkovic-Savic per tentare un attacco disperato ma Vanoli lo ferma.16:55

90'+3' OCCASIONE FIORENTINA! De Gea rilancia di collo esterno e pesca Biraghi. Dentro palla per Dodò che calcia addosso a Milinkovic-Savic!16:53

90'+2' Spende il cartellino giallo Edoardo Bove che stoppa la ripartenza granata fermando Karamoh irregolarmente.16:52

90'+1' Azione d'attacco confusa del Torino. Adli toglie palla e la gestisce molto bene subendo fallo nella propria metà campo facendo rifiatare la Fiorentina.16:51

89' Saranno 5 i minuti di recupero. SI gioca fino al 95°!16:50

87' Calcio di punizione per la viola con Biraghi che va sul punto di battuta. Calcio di collo pieno che finisce alto sopra la traversa.16:48

86' Con l'uscita dal campo di Moise Kean, va Kouamè a giocare da punta centrale.16:45

85' Esce l'autore della rete che sta decidendo l'incontro. Fuori Moise Kean ed entra Cristiano Biraghi.16:46

82' Fatica ora la Fiorentina a tenere a bada le incurisoni del Torino. Partita in bilico in questo finale.16:42

81' Poteva essere una buona occasione per la Fiorentina. Pedersen viene servito in area da Karamoh e raggiunge il fondo. Palla dentro ancora a cercare Karamoh ma la difesa viola si chiude e rinvia la sfera.16:41

78' Entra in campo anche Karol Linetty ed esce Samuele Ricci.16:39

78' Esaurisce i cambi Vanoli che si gioca la carta Karamoh. Esce Nikola Vlašić.16:39

78' Grande discesa di Lazaro che scende sulla sinistra e lascia sul posto due avversari. Cross del terzino ex Inter fuori misura che esce oltre la linea di fondo.16:38

76' SUBITO MANDRAGORA!! Appena entrato in campo Rolando Mandragora va a calciare la punizione dal limite. Palla precisa sul primo palo che si infrange sul legno ed esce a lato!16:36

75' Palladino toglie Lucas Beltrán e mette in campo Rolando Mandragora.16:35

74' Giallo per Samuele Ricci per il fallo su Moise Kean.16:35

73' Bella palla di Adli che serve Kean in profondità. Non punta la porta l'attaccante che controlla e serve un compagno dietro e ricomincia il giro palla viola. L'azione si conclude sempre con Kean che prova ad andare via a Ricci e conquista punizione dal limite.16:59

70' PALO TORINO!! Bellissimo movimento di Pedersen che si libera e riceve un filtrante con i giri contati! Palla calciata a girare sul palo lontano e legno preso in pieno!16:32

69' Vlasic riconquista un ottimo pallone in zona offensiva e si proietta in attacco. Arrivato al limite inquadra la porta ma il tiro è troppo scarico. De Gea si accartoccia su se stesso e blocca la conclusione.16:30

68' Dodò serve Kean che si era allargato sulla destra. Impreciso il tentativo di servire di tacco il compagno in profondità e palla riconquistata dal Torino.16:29

67' Primo giallo del match. Appena entrato Ilic va in ritardo su Beltran e commette fallo.16:27

64' Entra infine Valentino Lazaro ed esce dal campo Borna Sosa.16:26

64' Doppia sostituzione per mister Vanoli. Fuori Adrien Tamèze, entra Ivan Ilić.16:26

64' Infine fuori Riccardo Sottil e fa il suo ingresso nel terreno di gioco Christian Kouamé.16:26

63' Esce anche Richardson, al suo posto Yacine Adli.16:25

63' Tripla sostituzione per Palladino. Esce Andrea Colpani ed entra Jonathan Ikoné.16:25

62' Ricci rimane a terra dopo un duro colpo ricevuto da Dodò che cadendo l'ha preso in volto con lo scarpino.16:23

60' Sottil con un pregevole colpo di tacco serve Gosens che mette una palla tesa a centro area. Ancora sicuro il portiere granata.16:21

59' Punizione Torino. Palla morbida a centro area con Maripan e Coco che si ostacolano tra loro. De Gea controlla palla senza problemi.16:20

57' Torino decisamente più propositivo in questa seconda frazione di gioco.16:18

56' OCCASIONE TORINO!! Cross da destra a cercare Sanabria che si stacca dalla marcatura e si coordina benissimo colpendo in semi-rovesciata! Palla alta di pochissimo!16:18

55' Possesso palla prolungato della Fiorentina. Ancora un cross dalla destra a cercare Kean che viene nuovamente catturato da Milinkovic-Savic.16:16

52' Secondo tempo meno fluido del primo con il ritmo spezzettato da falli più frequenti.16:13

50' OCCASIONE TORINO! Vlasic proietta Pedersen in profondità sulla fascia destra. Palla dentro su cui non arriva nessuno e rimbalza al limite dove arriva Tameze che calcia di prima intenzione sopra la traversa!16:11

48' Ranieri ferma Njie nei pressi dell'area di rigore viola e rimane a terra dopo aver subito un pestone assolutamente involontario.16:09

47' Punizione a centrocampo conquistata da Sottil per la Fiorentina. Fallo di Pedersen.16:07

46' Inizia il secondo tempo! Sul pallone va la formazione ospite. Nessun cambio effettuato durante l'intervallo.16:06

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita!15:52

In un primo tempo non esaltante Kean sfrutta l'unica grande occasione del match e porta la Fiorentina in vantaggio per 0-1!Maripan, perfetto fino al momento del vantaggio viola, si perde completamente l'attaccante italo-ivoriano su un lancio non irresistibile.Partita comunque bloccata con il possesso palla gestito prevalentemente dalla squadra di Palladino.15:52

45'+2' Finisce il primo tempo! Torino-Fiorentina 0-1!15:49

45'+1' Rimessa laterale in posizione offensiva per la Fiorentina. Coco ha messo fuori di petto per fermare la ripartenza della formazione ospite.15:48

45' 2 minuti di recupero.15:46

43' Prova subito a redimersi Maripan che sigla un gol di testa bellissimo sugli sviluppi di un calcio di punizione. La posizione è però irregolare e La Penna giustamente non convalida in gol.15:46

41' GOL!! Torino-FIORENTINA 0-1!! Lancio di 80 metri di Ranieri per Moise Kean che sfila dietro a Maripan(questa volta assolutamente non perfetto nella copertura) e batte Milinkovic-Savic in uscita da 2 passi!



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean15:49

41' Fa ancora ottima guardia Maripan che anticipa Kean di testa su un bel traversone di Dodò.15:42

39' Ultimi minuti conditi da svariati errori tecnici degli uomini in campo. Questa volta l'errore è di Sosa che sbaglia completamente la misura del passaggio per servire Vlasic.15:41

37' Transizione offensiva della Fiorentina ma anche Colpani non controlla bene la sfera. Coco riesce ad intervenire e a fermare l'azione sul nascere.15:39

33' Gosens si fa trovare in posizione centrale e serve Kean dentro l'area. L'attaccante ex-Juve non stoppa perfettamente e cade a terra su un contatto con Maripan. La Penna ferma il gioco per la posizione di fuorigioco della punta.15:37

30' Passata la prima mezzora di gioco. Meglio la Fiorentina ai punti fin'ora anche se non è ancora arrivata nessuna occasione da sgol.15:33

30' Buona intuizione di Gosens che chiede e ottiene un uno-due al limite ed entra in area. Palla subito per Kean che lotta con la difesa granata senza trovare lo spazio per battere a rete.15:32

26' Ancora Fiorentina che trova il primo tiro, non pericoloso, nello specchio della porta. Colpani parte da destra e si accentra per trovare spazio per la conclusione. Arriva il tiro del centrocampista che non impensierisce il portiere del Torino.15:29

25' Buon palleggio ancora per la formazione ospite. Gira molto velocemente il pallone fino a quando Gosens serve Sottil sulla fascia, che dopo un paio di finte fa partire il cross con il destro. Smanaccia lontano Milinkovic-Savic.15:27

22' Dall'uscita di Che Adams, il Torino è compresso in 40 metri di terreno. Vanoli spinge affinché i suoi alzino la linea del pressing.15:24

20' La Fiorentina conquista metri e ora stazione stabilmente nei pressi dell'area granata con tutto il Torino schiacciato dietro. Possesso palla prolungato per gli uomini di Palladino che cercano spazi centralmente. Ordinata la difesa che non lascia spazi.15:22

17' Non ce la fa Ché Adams! Esce dal terreno di gioco e lascia spazio a Njie.15:19

15' Ripartenza Torino. Che Adams procede a grandi falcata nella trequarti avversaria e serve Pedersen sulla destra. Entra in area l'esterno e calcia di destro sul palo lontano. Con un intervento provvidenziale Comuzzo, che rischia l'autorete, mette palla in angolo.15:17

14' Che Adams fa segno alla propria panchina per chiedere la sostituzione.15:18

12' Sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla arriva a Vlasic al limite dell'area di rigore viola. Conclusione del numero 10 che si spegne sul fondo.15:14

11' Azione prolungata della Fiorentina attorno all'area di rigore del Torino. Palla sempre a Dodò sull'out di destra che crossa e trova ancora le manone di Milinkovic-Savic. L'estremo difensore del Torino rilancia immediatamente su Che Adams che addomestica bene palla e dopo aver puntato la difesa avversaria trova un calcio d'angolo con una conclusione deviata.15:13

9' Imbucata pericolosa a servire Beltran. Walukiewicz e Coco tagliano fuori l'attaccante permettendo al portiere granata di prendere palla in sicurezza.15:11

7' Punizione dai 35 metri a favore del Torino per un fallo di mano di Kean(dubbio) ravvisato da La Penna. Coco va per la conclusione diretta con la palla che esce abbondantemente sopra la traversa.15:09

5' Colpani e Dodò scambiano sulla fascia destra. Arriva il cross di quest'ultimo dove arriva senza affanni Milinkovic-Savic a impossessarsi della sfera.15:07

3' Bove risolve una situazione pericolosa intercettando una palla indirizzata a Che Adams.15:04

2' Possesso palla prolungato del Torino nella propria metà campo. Prime fasi di studio in corso.15:03

Fischia La Penna. Inizia la partita! Primo possesso gestito dal Torino.15:01

Squadre in campo. E' tutto pronto per Torino-Fiorentina!15:00

Le scelte di Palladino. L'allenatore dei viola effettua due cambi rispetto all'ultima di campionato. In attacco si rivede Kean con Kouamè che torna in panchina dopo l'occasione avuta contro il Genoa. Possibilità per Comuzzo che prende il posto di Martinez Quarta. A sostenere Kean ci sono ancora Sottil, Beltran e Colpani.14:38

Le scelte di Vanoli. Riposa Masina e Walukiewicz riceve una chance schierato nei 3 di difesa. A centrocampo Vlasic, Ricci e Tameze daranno supporto alla coppia d'attacco collaudata Che Adams-Sanabria in attesa del ritorno di Zapata. Sulle fasce agiranno Sosa e Pedersen.14:35

A disposizione Fiorentina. Rubino, Kayode, Mandragora, Moreno, Ikoné, Martìnez Quarta, Baroncelli, Kouamé, Adli, Terracciano, Martinelli, Biraghi.14:31

A disposizione Torino. Gineitis, Dembélé, Lazaro, Karamoh, Masina, Paleari, Ilic, Linetty, Balcot, Donnarumma, Njie, Vojvoda, Ciammaglichella.14:30

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA. Risponde Palladino schierando i suoi con il 4-2-3-1. De Gea; Gosens, Ranieri, Comuzzo, Dodo; Bove, Richardson; Sottil, Beltran, Colpani; Kean.14:29

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. Vanoli schiera i granata con il 3-5-2. Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Walukiewicz; Sosa, Vlasic, Ricci, Tameze, Pedersen; Che Adams, Sanabria.14:27

Il direttore di gara sarà Federico La Penna della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Politi. IV ufficiale sarà Santoro. Designati a VAR E AVAR Di Paolo e Ghersini. 10:13

La Fiorentina si trova in uno stato di grazia assoluto. In questa stagione ha conosciuto la sconfitta solo a Bergamo quando ha perso per 3-2 contro l’Atalanta nel corso della 4a giornata. Da li in poi 1 pareggio e 5 vittorie che hanno proiettato i viola a quota 19, in piena corsa per un posto in Champions League, a pari punti con Atalanta e Lazio. Durante l’ultimo turno di campionato a cadere per mano dei ragazzi di Palladino è stato il Genoa, una vittoria di misura grazie al gol di Robin Gosens al 72°.10:13

Il Torino, dopo un ottimo inizio di stagione, è incappato in 4 sconfitte nelle ultime 5 uscite stagionali. L’ultima sconfitta è arrivata allo Stadio Olimpico contro la Roma di Juric grazie a un gol di Paulo Dybala. La formazione granata si trova ora al 10° posto in classifica in virtù dei 14 punti conquistati fin’ora.10:13

Siamo allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il Torino di Paolo Vanoli ospita la Fiorentina di Raffaele Palladino.10:12

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino e Fiorentina, gara valida per la 11a giornata di Serie A! 10:11