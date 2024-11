Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:56

90'+6' Fine partita: VERONA - ROMA 3-2.19:54

90'+5' Cartellino rosso per Livramento per intervento su El Shaarawy.19:53

90'+4' Assedio della Roma, il Verona è tutto chiuso dietro.19:53

90'+1' Spinge la Roma che prova a sorprendere Montipó con una conclusione precisa di Dybala.19:51

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.19:49

88' GOL! VERONA - Roma 3-2! Rete di Harroui. Ripartenza veloce del Verona con Livramento che brucia Ndicka, protegge il pallone e serve Harroui, che controlla e con il mancino batte Svilar.



87' Dentro anche Bandeira per Serdar.19:46

87' Nel Verona entra Faraoni per Daniliuc.19:45

85' Mischia in area del Verona con la Roma che prova ad approfittarne prima con El Shaarawy poi con Dybala. Marcenaro aspetta la fine dell'azione, poi fermare tutto per un fallo di El Shaarawy.19:44

81' Punizione dal limite dell'area per la Roma, Dybala calcia di poco alla sinistra di Montipó.19:40

81' Sostituzione nella Roma entra Paredes per Kone.19:39

80' Cartellino giallo per Magnani, fallo al liite dell'area.19:39

80' Cartellino giallo per Kone per aver fermato una ripartenza.19:39

77' Nel Verona dentro Livramento per Suslov.19:35

74' Entra Baldanzi nella Roma, esce Dovbyk.19:32

71' Calcio d'angolo per il Verona direttamente verso la porta, Svilar allontana con i pugni.19:30

70' Momento di difficoltà per entrambe le squadre che faticano a creare e sembrano un po' stanche.19:29

67' Dentro Cristante per Le Fee.19:26

66' Dybala prende il posto di Soule.19:26

66' Sono tre i cambi nella Roma, El Shaarawy per Zalewski.19:25

62' Mosquera per Tengstedt.19:21

62' Due cambi nel Verona, entra Harroui per Kastanos.19:21

62' Duda prova il gol da metà campo dopo aver visto Svilar fuori dai pali, palla alta sopra la traversa.19:20

57' Inerzia ora dalla parte della Roma che prova a mettere pressione al Verona.19:15

53' GOL! Verona - ROMA 2-2! Rete di Dovbyk. Kone serve sulla destra Celik, l'esterno alza la testa e mette un pallone in mezzo dove Dovbyk beffa Magnani e infila Montipó.



52' Manovra della Roma che prova a far girare palla alla ricerca di varchi per colpire/19:10

47' Cartellino giallo per Suslov, entrata in ritardo su Angelino.19:05

46' Inizia il secondo tempo di VERONA - ROMA. Si riparte senza sostituzioni.19:03

Un bel primo tempo pieno di capovolgimenti di fronte si chiude con il Verona in vantaggio per 2-1. Passano in vantaggio i padroni di casa con Tengstedt, abile a sfruttare un errore di impostazione di Zalewski, la Roma trova il pareggio con Soule ma è Magnani di testa a riportare in vantaggio gli scaligeri.18:48

45'+2' Fine primo tempo: VERONA - ROMA 2-1.18:47

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:45

43' Prova a chiudere in avanti la Roma ma viene fermata dal muro scaligero.18:45

39' Continua a spingere il Verona che sembra ora voler approfittare del mome nto di difficoltà della squadra giallorossa.18:41

35' Cartellino giallo per Svilar per proteste.19:23

34' GOL! VERONA - Roma 2-1! Rete di Magnani. Girata di testa sotto porta di Magnani su calcio d'angolo calciato da Duda.



33' TENGSTEDT! Improvvisa fiammata del Verona con l'attaccante danese che dal limite calcia ad un soffio dal palo alla destra di Svilar.18:34

32' Azione bella e in velocità della Roma con Soule che serve Celik in area, l'esterno serve in mezzo ma Zalewski in posizione defilata calcia a lato.18:35

28' GOL! Verona - ROMA 1-1! Rete di Soule. Ancora Zalewski dalla sinistra, dopo un rimpallo, serve al centro Soule che sotto porta di tacco batte Montipó.



25' SOULE! Zalewski dalla sinistra crossa teso in area, Montipó allontana servendo involontariamente Soule che cerca di concludere sotto la traversa ma spara alto.18:26

22' Prova a insistere la Roma con una serie di cross in area, ma la difesa del Verona sembra sicura.18:23

18' La Roma prova a riorganizzarsi dopo il gol subito, ma il Verona sembra ora in fiducia.18:23

13' GOL! VERONA - Roma 1-0! Rete di Tengstedt. Errore di Zalewski che provando un cambio di gioco serve involontariamente Tengstedt, il danese si invola verso l'area, calcia di collo e trafigge Svilar.



12' Va in rete Zalewski ma è nuovamente tutto fermo per fuorigioco. L'esterno riceve balla sterza sul destro e calcia in rete ma viene annullato.18:12

7' Tiene palla la Roma in questi primi minuti di gioco, il Verona si difende.18:07

2' Lancio per Dovbyk che parte però in posizione di fuorigioco, l'ucraino calcia sul primo palo, Montipò manda in angolo ma è tutto fermo.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI VERONA - ROMA. Arbitra Marcenaro.18:00

Nel Verona in avanti c'è Tengstedt con a supporto il trio formato da Suslov, Kastanos e Lazovic. Parte dalla panchina Mosquera. Torna tra i pali Montipò. Nella Roma fuori Dybala, con Pellegrini sulla trequarti chance a Soule, mentre il terminale offensivo sarà Dovbyk. In mezzo al campo con Kone, gioca Le Fee. Davanti a Svilar, difesa a tre formata da Mancini, Ndicka e Angelino.17:24

Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Angelino - Celik, Le Fee, Kone, Zalewski - Pellegrini, Soule - Dovbyk. A disposizione: Sangare, Abdulhamid, Hummels. Dahl, Pisilli, Paredes. Cristante, Baldanzi, Shomurodov, El Shaarawy, Dybala, Ryan, Marin.17:20

Formazione VERONA (4-2-3-1): Montipó - Daniliuc, Coppola, Magnani, Bradaric - Duda, Serdar - Suslov, Kastanos, Lazovic - Tengstedt. A disposizione: Perilli, Magro, Faraoni, Lambourde, Sarr, Rocha Livramento, Okou, Sishuba, Harroui, Bandeira, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi, Ghilardi.18:23

Alla Roma servono punti per riavvicinarsi alla zona Europa, mentre il Verona proverà a non piombare in quella retrocessione. Nella scorsa stagione in campionato le due sfide terminarono con un 2-1 per parte.16:59

Il Verona reduce da tre sconfitte consecutive prova a reagire, davanti si trova una Roma che viene dalla vittoria casalinga contro il Torino e proverà a cercare conferme.16:57