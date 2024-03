Toscani in un ottimo momento di forma, da quando è arrivato Nicola non hanno mai perso, tre vittorie e tre pareggi. Oggi proveranno ad allontanarsi ancora di più dalla zona calda, distante 4 punti e dove ci sono dentro i sardi, reduci da due pareggi consecutivi, in extremis contro il Napoli e contro l'Udinese.12:52

Nell'Empoli Nicola sceglie Destro in attacco, dietro a lui agiranno Cancellieri e Cambiaghi. In mezzo al campo con Marin ci sono Maleh e Kovalenko. Parte nuovamente dalla panchina Niang. Ranieri con diverse defezioni in avanti, opta per Luvumbo e Lapadula, sulla trequarti ancora spazio a Gaetano con Jankto. Panchina per Viola. Coppia centrale difensiva formata da Mina e Dossena.14:38