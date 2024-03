Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:01

Prima sconfitta per Nicola e Empoli che rimane a 25 punti, il Cagliari, alla prima vittoria esterna stagionale, si porta a 23 lunghezze riagganciando il Verona, vittorioso contro il Sassuolo.17:01

Dopo una lotta durata quasi 100 minuti è il Cagliari ad uscirne vincitore. Jankto regala i tre punti ai sardi dopo una partita dove la squadra di casa ci ha provato con più concretezza, colpendo un palo e vedendosi annullare un gol. Nel finale assedio dei toscani ma difesa del Cagliari che regge.16:59

90'+8' Fine partita: EMPOLI - CAGLIARI 0-1.16:57

90'+6' SCUFFET! Gran riflesso su un tentativo ravvicinato di Pezzella, il portiere sardo devia in angolo.16:56

90'+4' Molti palloni lunghi lanciati verso l'area del Cagliari, ma la difesa sarda non si fa sorpendere.16:53

90'+2' Non si è praticamente mai giocato in questi primi due minuti di recupero, ma l'Empoli in avanti tenta ora il tutto per tutto.16:51

90' Ci saranno 8 minuti di recupero.16:50

87' Entra Shomurodov per Gaetano.16:47

87' Altri due cambi nel Cagliari, dentro Kingstone per Lapadula.16:46

85' Cartellino giallo per Scuffet per perdita di tempo.16:45

84' Partita che improvvisamente è diventata molto nervosa. Mina rimane a terra dopo un contrasto, per i giocatori dell'Empoli si tratta di perdita di tempo.16:44

81' Cambio offensivo per Nicola, entra Cerri per Walukiewicz.21:35

79' Cartellino giallo per Mina, entrata in ritardo su Niang.16:38

78' Azzi prende il posto di Augello.16:37

77' Sostituzione Jakub Jankto Mateusz Wieteska16:37

76' Arrembaggio dell'Empoli e Cagliari barricato dietro.16:35

72' Dentor Pezzella per Cacace.16:32

72' Gyasi prende il posto di Kovalenko.16:32

72' Triplo cambio nell'Empoli, entra Fazzini per Cancellieri.16:31

69' GOL! Empoli - CAGLIARI 0-1! Rete di Jankto. Passa il Cagliari grazie al primo gol stagionale di Jankto. Zappa sguscia sulla corsia di destra e serve in mezzo per Nandez, che calcia di prima ma trova un gran riflesso di Caprile che non può però nulla sulla conclusione seguente di Jankto.



66' Continua a spingere la squadra di casa che non sembra essersi demoralizzata dopo il gol annullato.16:27

63' ANNULLATO IL VANTAGGIO DELL'EMPOLI! Dopo una gran parata di Scuffet su un colpo di testa di Walukiewicz, il pallone rimane sotto porta e Cacace è il più abile a trovarsi al posto giusto e a calciare sotto la traversa. Rapuano dopo un check con il VAR annulla per fuorigioco.16:27

58' Primo cambio nell'Empoli, entra Niang per Destro.16:17

57' Dal susseguente calcio d'angolo, colpo di testa sul primo palo di Cancellieri, palla a lato.16:16

56' Palla insidiosa di Maleh in area, Jankto è attento e devia di testa in angolo.16:16

52' Chiede un rigore l'Empoli per un tocco di mano in area di Makombou dopo un tentativo di cross di Cambiaghi. Rapuano lascia proseguire.16:12

48' Doppio dribbling di Cambiaghi e pallone morbido a centro area, dove Cancellieri controlla ma non riesce ad avere la meglio sull'uscita tempestiva di Scuffet.16:08

46' Inizia il secondo tempo di EMPOLI - CAGLIARI. Si riparte senza sostituzioni.16:04

Dopo un buon inizio dell'Empoli che si rende pericoloso con le accelerate di Cambiaghi e Cancellieri, il Cagliari prova a guadagnare metri. Un palo di Cambiaghi e un colpo di testa di Lapadula, con ottima risposta di Caprile, le due vere occasioni da rete di questo primo tempo.15:49

45'+4' Fine primo tempo: EMPOLI - CAGLIARI 0-0.15:49

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.15:45

44' LAPADULA! Sfiora il vantaggio sul finale il Cagliari con Lapadula che sotto porta in tuffo di testa, prende il tempo a Luperto, ma non riesce a battere un reattivo Caprile.15:45

43' Grande riflesso di Caprile su una conclusione ravvicinata di Mina, Rapuano aveva però fermato tutto per gioco pericoloso di Lapadula.15:43

40' Prova a premere l'Empoli in questo finale di primo tempo, il Cagliari rimane molto concentrato dietro.15:41

35' Colpo di testo insidioso di Destro che prende il tempo a Dossena e sfiora il palo alla destra di Scuffet.15:35

32' Cambio obbligato nel Cagliari, esce Luvumbo, entra Zappa con Nandez che sale in mezzo al campo.15:31

31' Problema muscolare per Luvumbo che rimane a terra dolorante.15:30

30' Mezz'ora di gioco volata via, al momento da segnalare un palo di Cambiaghi e qualche conclusione dalla distanza provata dagli ospiti.15:29

26' Molti scontri e duelli in mezzo al campo, ma partita corretta.15:26

22' Altra conclusione del Cagliari dalla distanza, ci prova Deiola, ma si spegne alla destra di Caprile.15:21

17' Cartellino giallo per Gaetano per gioco pericoloso.15:18

17' PALO DI CAMBIAGHI! Contropiede dell'Empoli con Cambiaghi che arriva in area e prova il tiro ad incrociare colpendo il legno, la palla finisce a Maleh ma la sua conclusione sbatte su Scuffet.15:18

16' Improvviso destro di Gaetano dalla distanza, Caprile smanaccia in angolo.15:16

13' Destro vince un duello con Mina e prova ad entrare in area dalla sinistra, Dossena interviene e spazza via.15:14

9' Cancellieri sguscia in area dalla destra e prova un cross in area, troppo lungo per i compagni.15:09

4' Scatto sulla sinistra di Cambiaghi e cross al centro, ci prova Kovalenko di tacco, ma blocca sicuro Scuffet.15:04

3' Avvio equilibrato ma sono gli ospiti a tenere il pallone.15:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI EMPOLI - CAGLIARI. Arbitra Rapuano.15:00

Nell'Empoli Nicola sceglie Destro in attacco, dietro a lui agiranno Cancellieri e Cambiaghi. In mezzo al campo con Marin ci sono Maleh e Kovalenko. Parte nuovamente dalla panchina Niang. Ranieri con diverse defezioni in avanti, opta per Luvumbo e Lapadula, sulla trequarti ancora spazio a Gaetano con Jankto. Panchina per Viola. Coppia centrale difensiva formata da Mina e Dossena.14:38

Formazione CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet - Nandez, Mina, Dossena, Augello - Makoumbou, Deiola - Jankto, Gaetano, Luvumbo - Lapadula. A disposizione: Radunovic, Iliev, Viola, Prati, Oristanio, Wieteska, Zappa,, Obert, Kingstone, Azzi, Shomurodov, Di Pardo.14:29

Formazione EMPOLI (4-3-2-1): Caprile - Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace - Marin, Maleh, Kovalenko - Cancellieri, Cambiaghi - Destro. A disposizione: Perisan, Berisha, Pezzella, Shpendi, Niang, Gyasi, Cerri, Bereszynski, Fazzini, Ebuehi, Zurkowski, Bastoni.14:30

Toscani in un ottimo momento di forma, da quando è arrivato Nicola non hanno mai perso, tre vittorie e tre pareggi. Oggi proveranno ad allontanarsi ancora di più dalla zona calda, distante 4 punti e dove ci sono dentro i sardi, reduci da due pareggi consecutivi, in extremis contro il Napoli e contro l'Udinese.12:52

Giornata piena di scontri salvezza, non lo è sicuramente da meno la sfida del Castellani che vede l'Empoli incrociare il Cagliari.12:47