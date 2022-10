Al Picco va in scena l'incrocio tra Spezia e Fiorentina. Reduci entrambe da una sconfitta e un pareggio in campionato, le due compagini hanno bisogno di una svolta per cambiare inerzia alla stagione.13:26

Lo Spezia, non tenendo conto della vittoria in Coppa Italia contro il Brescia, 3-1 il finale, non vince in campionato da metà settembre, 2-1 casalingo alla Sampdoria. Anche la Fiorentina non trova i tre punti in Serie A da metà settembre, 2-0 casalingo al Verona. Tre sconfitte e un pareggio il ruolino dei marcia dei Viola che però si sono ripresi in Conference League con tre vittorie consecutive.13:31