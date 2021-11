LIVE VERONA - CAGLIARI 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Trasferta quindi complessa per i sardi, alla ricerca di punti vista una classifica complicata e che li vede all'ultimo posto ad 8 punti in coabitazione con la Salernitana. Il Verona con una vittoria potrebbe invece cominciare a sognare, portandosi a ridosso della zona europea.19:29

Nel Verona rientra Gunter dal primo minuto in difesa, in avanti solo conferme con il duo formato da Barak e Caprari alle spalle di Simeone. Nel Cagliari invece turnover in mezzo al campo con Strootman e Marin che partono dalla panchina, giocano al loro posto Bellanova e Grassi. In attacco ancora Keita assieme a Joao Pedro. Dalla panchina Pavoletti.20:14